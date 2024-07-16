Удар по Мирнограду: аварийно-спасательные работы завершены, три человека погибли. ФОТОрепортаж
В воскресенье, 14 июля, российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. Спасательная операция длилась полтора суток.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Сегодня утром спасатели изъяли тела еще 2 человек. Всего ранены 7 человек, еще 7 спасли сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество погибших в результате российского обстрела Мирнограда 14 июля возросло до трех человек.
Удар РФ по Мирнограду 14 июля
Российские войска 14 июля обстреляли город Мирноград и Лиман в Донецкой области. Оккупанты попали в админздание и многоквартирный дом.
На Мирноград сбросили две авиабомбы, одна из которых разрушила детский сад.
