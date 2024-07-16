Затримано чоловіка-транссексуала, який викрав новонароджену дитину з перинатального центру у Кременчуці, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Полтавщини затримали викрадача новонародженої дитини з перинатального центру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Камери спостереження показували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал.

"Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру", - зазначили в поліції.





За даним фактом здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Затримано чоловіка, який кинув гранату в людей у Луцьку з вікна автомобіля, - поліція

За скоєне 25-річному викрадачу тепер загрожує провести за ґратами від 5 до 10 років.

Викрадення сталося 14 липня. До поліції Кременчука надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля.