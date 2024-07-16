Затримано чоловіка-транссексуала, який викрав новонароджену дитину з перинатального центру у Кременчуці, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські Полтавщини затримали викрадача новонародженої дитини з перинатального центру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Камери спостереження показували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал.
"Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру", - зазначили в поліції.
За даним фактом здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
За скоєне 25-річному викрадачу тепер загрожує провести за ґратами від 5 до 10 років.
Викрадення сталося 14 липня. До поліції Кременчука надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Місцевий губернатор підписав документ, який забороняє школам інформувати батьків про рішення їхньої дитини змінити стать. Мільярдер назвав це останньою краплею:
"Близько року тому я дав зрозуміти губернатору Ньюсому, що закони такого роду змусять сім'ї та компанії покинути Каліфорнію, щоб захистити своїх дітей».
Офіси компаній Маска тепер будуть в Техасі.
У селі Шевченкове Сумського району під колесами батькової автівки опинився маленький син. На місці події працюють правоохоронці.
Як попередньо зʼясували працівники поліції, сьогодні, близько 15:30, 37-річний чоловік, виїжджаючи з подвірʼя, не помітив та допустив наїзд на власну дитину. Від отриманих травм півторарічний хлопчик помер до приїзду медиків.
І так гидко...
модна міні спідниця....Лишень бриті яйця підозріло виблискували з-під стрінгів.
Таких людей лікарі ендокринологи та хірурги переробляють на жінок а потім можна спокійно вийти заміж і всиновити дитину або скористатися з сурогатного материнства.