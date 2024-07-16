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Затримано чоловіка-транссексуала, який викрав новонароджену дитину з перинатального центру у Кременчуці, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Полтавщини затримали викрадача новонародженої дитини з перинатального центру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Поліція затримала викрадача немовляти на Полтавщині

Камери спостереження показували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал.

"Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру", - зазначили в поліції.

викрадення немовля на Полтавщині
викрадення немовля на Полтавщині

За даним фактом здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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За скоєне 25-річному викрадачу тепер загрожує провести за ґратами від 5 до 10 років.

Викрадення сталося 14 липня. До поліції Кременчука надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля.

Автор: 

Кременчук (309) немовля (31) Нацполіція (15318) викрадення (823) Полтавська область (1158)


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Топ коментарі
+18
Ну, де ЛГБТ-пропагандони? Не зможе народити власну дитину, то ця істота вкрала чужу дитину з пологового. А шо такоє, чому ж не народить, згідно з пропагандою збоченців, вони ж "нормальні"? Важко собі уявити, як би покалічила психіку дитини при вихованні ця баба з .!.
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16.07.2024 23:18 Відповісти
+16
Це квінтесенція абсурду.
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16.07.2024 23:01 Відповісти
+13
От нащо ви мені наніч таке даєте читати...
І так гидко...
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16.07.2024 23:20 Відповісти
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Це квінтесенція абсурду.
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16.07.2024 23:01 Відповісти
із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал - може сміливо подавати в європейський суд, тричі, що його жіночий вибір назвали чоловічим, що зробили це вульгарно фізіологічно, що застосовували силу
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16.07.2024 23:02 Відповісти
Скоро старого покровителя всяких шизиків і збоченців викинуть з Білого дому,може трохи і в штатах до тями люди почнуть приходити
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16.07.2024 23:20 Відповісти
Елон Маск оголосив про перенесення своїх компаній SpaceX і Х (колишній Twitter) зі штату Каліфорнія через новий закон про трансгендерність.

Місцевий губернатор підписав документ, який забороняє школам інформувати батьків про рішення їхньої дитини змінити стать. Мільярдер назвав це останньою краплею:

"Близько року тому я дав зрозуміти губернатору Ньюсому, що закони такого роду змусять сім'ї та компанії покинути Каліфорнію, щоб захистити своїх дітей».

Офіси компаній Маска тепер будуть в Техасі.
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17.07.2024 05:13 Відповісти
Ця сутність весело проведе час у в'язниці. Так чи інакше. 😂
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16.07.2024 23:05 Відповісти
І народить дитину, співкамерники допоможуть.
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17.07.2024 00:26 Відповісти
Тильки якщо з дупи. Та ми усi знаємо як тi дiти виглядять 😅
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17.07.2024 05:10 Відповісти
На Сумщині водій переїхав автівкою власного 1,5-річного сина

У селі Шевченкове Сумського району під колесами батькової автівки опинився маленький син. На місці події працюють правоохоронці.

Як попередньо зʼясували працівники поліції, сьогодні, близько 15:30, 37-річний чоловік, виїжджаючи з подвірʼя, не помітив та допустив наїзд на власну дитину. Від отриманих травм півторарічний хлопчик помер до приїзду медиків.
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16.07.2024 23:07 Відповісти
От нащо ви мені наніч таке даєте читати...
І так гидко...
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16.07.2024 23:20 Відповісти
🥺☹️😢🙏🙏🙏🥀
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17.07.2024 08:54 Відповісти
Оно наверное украло дитё на продажу или больное на всю голову.
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16.07.2024 23:12 Відповісти
Ну, де ЛГБТ-пропагандони? Не зможе народити власну дитину, то ця істота вкрала чужу дитину з пологового. А шо такоє, чому ж не народить, згідно з пропагандою збоченців, вони ж "нормальні"? Важко собі уявити, як би покалічила психіку дитини при вихованні ця баба з .!.
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16.07.2024 23:18 Відповісти
А якщо би транси могли легально усиновляти то ніхто би дитину не викрадав.
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16.07.2024 23:31 Відповісти
Ти хотів би собі таку "маму"?
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16.07.2024 23:49 Відповісти
Таку ні та й ту яку п'яний чоловік лупцює щоденно, а вона потім на дітях зривається теж ні, потрібно формувати саме сімейні цінності незалежно від статі, доходу або політичних міркувань членів родини.
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17.07.2024 04:06 Відповісти
у притулку краще?
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17.07.2024 05:50 Відповісти
Є притулки сімейного типу, де адекватні, любячі батьки, яких перевіряють мало не щодня, різні комісії, виховують багато дітей. Зрозуміло що це краще,ніж неадеквату віддати дитину і невідомо що виховає воно.
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17.07.2024 11:06 Відповісти
Ви мали на увазі, що у притули краще?!
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17.07.2024 12:11 Відповісти
І легально оця потвора-викрадач мала б можливість взяти долю дитини у свої психічно хворі руки. Я просто похлопаю.
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17.07.2024 00:13 Відповісти
ну а якщо дитина залишається із психічно хворою гетеросексуальною мамою вам від цього буде легше?
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17.07.2024 02:42 Відповісти
Що це за дитячі маніпулятивни закидони? Так, окрім самих радикальних випадків, психічно хвора мама краще за психічно хворого дибіла, що вважає себе жінкою і краде дітей. Якщо хвороба виключає можливість догляду за дитиною, то це питання іншого характеру, що підпадає під випадок викрадення дітей, бо своїх немає.
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17.07.2024 07:03 Відповісти
Психічно хворі тут лише фрік, який викрав дитину та ті, хто його захищають.
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17.07.2024 07:54 Відповісти
А теперка давайте піднімемо статистику скіко баб яку можуть народить роблять з своїми народженими дітьми таке шо на голову не налазить - ну то як статистику будете шукать чи ні ?
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16.07.2024 23:55 Відповісти
ну сказав А, кажи вже тоді і Б
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17.07.2024 00:02 Відповісти
Тьфу ***
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16.07.2024 23:30 Відповісти
Вот что значит - креативный подход к уклонению от мобилизации.
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17.07.2024 00:01 Відповісти
Переборщив, а так, якби не викрав дитину, міг би навіть на вулиці з тецекашніками фліртувати.
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17.07.2024 00:05 Відповісти
ніщо не видавало в Штірліцу транссексуала-ні гарна зачіска ,ні нафарбовані губи ані
модна міні спідниця....Лишень бриті яйця підозріло виблискували з-під стрінгів.
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17.07.2024 00:02 Відповісти
кожна жінка хоче мати ляльку, але не кожна бажає 9 місяців ходити з пузом...
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17.07.2024 00:12 Відповісти
Ти хочеш сказати, що баба з яйцями може виносити дитину?
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17.07.2024 00:34 Відповісти
та ні, чоловік з ****** зможе
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17.07.2024 12:06 Відповісти
а всиновити у законний спосіб не здогадався?
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17.07.2024 09:20 Відповісти
То складне питання, а рішення покарання дуже просте і не вирішує проблему в корні. Саме через прості рішення (мобілізувати всіх навіть хворих, наступати - то тільки вперед і любою ціною, президент - то цар що вирішить всі питання)+ небажання мислити Україна стосується що з зовні що з середини.
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17.07.2024 11:04 Відповісти
Усі обговорюють лгбт, ніхто не питає як воно зайшло до палати, де камери, де охорона? Де медперсонал? А я можу сказати де- усіх скоротили, так же краще! Ну принаймні так директор казав- меньше народу- більше бабла.
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17.07.2024 12:29 Відповісти
Транссексуал, викрадення дитини... На зоні жопа буде гудіти як трансформатор.
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17.07.2024 17:10 Відповісти
🤣
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17.07.2024 20:15 Відповісти
Збочення нічого гарного суспільству ніколи не приносили.
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17.07.2024 20:13 Відповісти
Це не збочення. Вона (крадій дитини) просто народилась в чужому, чоловічому тілі. Це буває.

Таких людей лікарі ендокринологи та хірурги переробляють на жінок а потім можна спокійно вийти заміж і всиновити дитину або скористатися з сурогатного материнства.
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17.07.2024 22:50 Відповісти
 
 