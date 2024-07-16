РУС
Задержан мужчина-транссексуал, который похитил новорожденного ребенка из перинатального центра на Полтавщине, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Полтавщины задержали похитителя новорожденного ребенка из перинатального центра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Поліція затримала викрадача немовляти на Полтавщині

Камеры наблюдения показывали, что с большим пакетом из заведения выходила женщина. Но оперативники установили, что злоумышленником был мужчина-транссексуал.

"Свой поступок задержанный объясняет тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить, поэтому прибегнул к преступлению. С ребенком все хорошо, правоохранители вернули малыша матери в перинатальный центр", - отметили в полиции.

викрадення немовля на Полтавщині
викрадення немовля на Полтавщині

По данному факту осуществляется досудебное расследование уголовных производств, открытых по части 3 статьи 146 и части 2 статьи 367 (похищение малолетнего и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Задержан мужчина, который бросил гранату в людей в Луцке из окна автомобиля, - полиция

За содеянное 25-летнему похитителю теперь грозит провести за решеткой от 5 до 10 лет.

младенец (38) Нацполиция (16786) похищение (1702) Полтавская область (1273)
+18
Ну, де ЛГБТ-пропагандони? Не зможе народити власну дитину, то ця істота вкрала чужу дитину з пологового. А шо такоє, чому ж не народить, згідно з пропагандою збоченців, вони ж "нормальні"? Важко собі уявити, як би покалічила психіку дитини при вихованні ця баба з .!.
16.07.2024 23:18 Ответить
+16
Це квінтесенція абсурду.
16.07.2024 23:01 Ответить
+13
От нащо ви мені наніч таке даєте читати...
І так гидко...
16.07.2024 23:20 Ответить
Це квінтесенція абсурду.
16.07.2024 23:01 Ответить
із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал - може сміливо подавати в європейський суд, тричі, що його жіночий вибір назвали чоловічим, що зробили це вульгарно фізіологічно, що застосовували силу
16.07.2024 23:02 Ответить
Скоро старого покровителя всяких шизиків і збоченців викинуть з Білого дому,може трохи і в штатах до тями люди почнуть приходити
16.07.2024 23:20 Ответить
Елон Маск оголосив про перенесення своїх компаній SpaceX і Х (колишній Twitter) зі штату Каліфорнія через новий закон про трансгендерність.

Місцевий губернатор підписав документ, який забороняє школам інформувати батьків про рішення їхньої дитини змінити стать. Мільярдер назвав це останньою краплею:

"Близько року тому я дав зрозуміти губернатору Ньюсому, що закони такого роду змусять сім'ї та компанії покинути Каліфорнію, щоб захистити своїх дітей».

Офіси компаній Маска тепер будуть в Техасі.
17.07.2024 05:13 Ответить
Ця сутність весело проведе час у в'язниці. Так чи інакше. 😂
16.07.2024 23:05 Ответить
І народить дитину, співкамерники допоможуть.
17.07.2024 00:26 Ответить
Тильки якщо з дупи. Та ми усi знаємо як тi дiти виглядять 😅
17.07.2024 05:10 Ответить
На Сумщині водій переїхав автівкою власного 1,5-річного сина

У селі Шевченкове Сумського району під колесами батькової автівки опинився маленький син. На місці події працюють правоохоронці.

Як попередньо зʼясували працівники поліції, сьогодні, близько 15:30, 37-річний чоловік, виїжджаючи з подвірʼя, не помітив та допустив наїзд на власну дитину. Від отриманих травм півторарічний хлопчик помер до приїзду медиків.
16.07.2024 23:07 Ответить
От нащо ви мені наніч таке даєте читати...
І так гидко...
16.07.2024 23:20 Ответить
🥺☹️😢🙏🙏🙏🥀
17.07.2024 08:54 Ответить
Оно наверное украло дитё на продажу или больное на всю голову.
16.07.2024 23:12 Ответить
Ну, де ЛГБТ-пропагандони? Не зможе народити власну дитину, то ця істота вкрала чужу дитину з пологового. А шо такоє, чому ж не народить, згідно з пропагандою збоченців, вони ж "нормальні"? Важко собі уявити, як би покалічила психіку дитини при вихованні ця баба з .!.
16.07.2024 23:18 Ответить
А якщо би транси могли легально усиновляти то ніхто би дитину не викрадав.
16.07.2024 23:31 Ответить
Ти хотів би собі таку "маму"?
16.07.2024 23:49 Ответить
Таку ні та й ту яку п'яний чоловік лупцює щоденно, а вона потім на дітях зривається теж ні, потрібно формувати саме сімейні цінності незалежно від статі, доходу або політичних міркувань членів родини.
17.07.2024 04:06 Ответить
у притулку краще?
17.07.2024 05:50 Ответить
Є притулки сімейного типу, де адекватні, любячі батьки, яких перевіряють мало не щодня, різні комісії, виховують багато дітей. Зрозуміло що це краще,ніж неадеквату віддати дитину і невідомо що виховає воно.
17.07.2024 11:06 Ответить
Ви мали на увазі, що у притули краще?!
17.07.2024 12:11 Ответить
І легально оця потвора-викрадач мала б можливість взяти долю дитини у свої психічно хворі руки. Я просто похлопаю.
17.07.2024 00:13 Ответить
ну а якщо дитина залишається із психічно хворою гетеросексуальною мамою вам від цього буде легше?
17.07.2024 02:42 Ответить
Що це за дитячі маніпулятивни закидони? Так, окрім самих радикальних випадків, психічно хвора мама краще за психічно хворого дибіла, що вважає себе жінкою і краде дітей. Якщо хвороба виключає можливість догляду за дитиною, то це питання іншого характеру, що підпадає під випадок викрадення дітей, бо своїх немає.
17.07.2024 07:03 Ответить
Психічно хворі тут лише фрік, який викрав дитину та ті, хто його захищають.
17.07.2024 07:54 Ответить
А теперка давайте піднімемо статистику скіко баб яку можуть народить роблять з своїми народженими дітьми таке шо на голову не налазить - ну то як статистику будете шукать чи ні ?
16.07.2024 23:55 Ответить
ну сказав А, кажи вже тоді і Б
17.07.2024 00:02 Ответить
Тьфу ***
16.07.2024 23:30 Ответить
Вот что значит - креативный подход к уклонению от мобилизации.
17.07.2024 00:01 Ответить
Переборщив, а так, якби не викрав дитину, міг би навіть на вулиці з тецекашніками фліртувати.
17.07.2024 00:05 Ответить
ніщо не видавало в Штірліцу транссексуала-ні гарна зачіска ,ні нафарбовані губи ані
модна міні спідниця....Лишень бриті яйця підозріло виблискували з-під стрінгів.
17.07.2024 00:02 Ответить
кожна жінка хоче мати ляльку, але не кожна бажає 9 місяців ходити з пузом...
17.07.2024 00:12 Ответить
Ти хочеш сказати, що баба з яйцями може виносити дитину?
17.07.2024 00:34 Ответить
та ні, чоловік з ****** зможе
17.07.2024 12:06 Ответить
а всиновити у законний спосіб не здогадався?
17.07.2024 09:20 Ответить
То складне питання, а рішення покарання дуже просте і не вирішує проблему в корні. Саме через прості рішення (мобілізувати всіх навіть хворих, наступати - то тільки вперед і любою ціною, президент - то цар що вирішить всі питання)+ небажання мислити Україна стосується що з зовні що з середини.
17.07.2024 11:04 Ответить
Усі обговорюють лгбт, ніхто не питає як воно зайшло до палати, де камери, де охорона? Де медперсонал? А я можу сказати де- усіх скоротили, так же краще! Ну принаймні так директор казав- меньше народу- більше бабла.
17.07.2024 12:29 Ответить
Транссексуал, викрадення дитини... На зоні жопа буде гудіти як трансформатор.
17.07.2024 17:10 Ответить
🤣
17.07.2024 20:15 Ответить
Збочення нічого гарного суспільству ніколи не приносили.
17.07.2024 20:13 Ответить
Це не збочення. Вона (крадій дитини) просто народилась в чужому, чоловічому тілі. Це буває.

Таких людей лікарі ендокринологи та хірурги переробляють на жінок а потім можна спокійно вийти заміж і всиновити дитину або скористатися з сурогатного материнства.
17.07.2024 22:50 Ответить
 
 