Задержан мужчина-транссексуал, который похитил новорожденного ребенка из перинатального центра на Полтавщине, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские Полтавщины задержали похитителя новорожденного ребенка из перинатального центра.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Камеры наблюдения показывали, что с большим пакетом из заведения выходила женщина. Но оперативники установили, что злоумышленником был мужчина-транссексуал.
"Свой поступок задержанный объясняет тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить, поэтому прибегнул к преступлению. С ребенком все хорошо, правоохранители вернули малыша матери в перинатальный центр", - отметили в полиции.
По данному факту осуществляется досудебное расследование уголовных производств, открытых по части 3 статьи 146 и части 2 статьи 367 (похищение малолетнего и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное 25-летнему похитителю теперь грозит провести за решеткой от 5 до 10 лет.
