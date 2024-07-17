Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 16 липня, ворог завдав 136 ударів по території Сумської області. Загалом під обстріли потрапили 23 населених пункти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
Зазначається, що внаслідок атак пошкоджень зазнали обʼєкти критичної інфраструктури, 2 приватні житлові будинки, гараж, господарські приміщення, фермерське господарство, знищено легковий та пошкоджено вантажний автомобілі.
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