Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 16 липня, ворог завдав 136 ударів по території Сумської області. Загалом під обстріли потрапили 23 населених пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

Зазначається, що внаслідок атак пошкоджень зазнали обʼєкти критичної інфраструктури, 2 приватні житлові будинки, гараж, господарські приміщення, фермерське господарство, знищено легковий та пошкоджено вантажний автомобілі.

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