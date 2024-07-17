Війська РФ обстріляли Українськ на Донеччині: пошкоджено 30 гаражів та будинки. ФОТОрепортаж
16 липня 2024 року російські окупанти обстріляли м.Українськ Покровського району на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок обстрілу загорілося 30 приватних гаражів, пошкоджено житлові будинки.
Рятувальники протягом 8 годин боролися з вогнем та ліквідували пожежі загальною площею 400 кв. м.
Також зазначається, що вогнеборцям вдалося запобігти розповсюдженню вогню на житлові будинки.
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