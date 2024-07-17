Доба на Донеччині: 1 особа загинула, 7 поранено внаслідок обстрілів РФ. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські загарбники 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого відомо про 1 загиблого та 7 поранених.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Росіяни вдарили по Іллінці Мар'їнської громади, внаслідок чого було поранено 1 особу. Також окупанти обстріляли приватні сектори Курахового і Острівського. 4 особи дістали поранення у Покровську, пошкоджено 25 будинків та інфраструктурний об'єкт.

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Краматорський район

Внаслідок ударів РФ зруйновано 2 будинки у Лиманській громаді, 2 пошкоджено у Зарічному, 1 зруйновано і 1 пошкоджено в Торському, пошкоджено 2 будинки і 2 господарчі споруди у Ямполі. В Яблунівці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти.

Бахмутський район

У Торецькій громаді загинула 1 особа, 1 дістала поранення у Північному. Також у громаді зруйновано 2 будинки і інфраструктурний об'єкт, пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків, багатоповерхівку і промислову будівлю. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Серебрянці.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 254 людини, зокрема 31 дитину.

Відтак, протягом 16 липня внаслідок обстрілів РФ загинув 1 житель Донеччини, 7 осіб дістали поранення.

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