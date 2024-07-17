Окупанти атакували безпілотником автомобіль цивільних на Сумщині, поранено жінку. ФОТО
Сьогодні, 17 липня 2024 року, росіяни безпілотником атакували цивільний автомобіль у Сумській області, унаслідок чого поранено пасажирку.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні приблизно о 15:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував цивільний автомобіль, який рухався трасою "Білопілля-Путивль".
Унаслідок атаки окупантів пасажирка зазначеної автівки зазнала поранень.
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Анатолій Панасюк
показати весь коментар17.07.2024 21:16 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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