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Окупанти атакували безпілотником автомобіль цивільних на Сумщині, поранено жінку. ФОТО

Сьогодні, 17 липня 2024 року, росіяни безпілотником атакували цивільний автомобіль у Сумській області, унаслідок чого поранено пасажирку.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні приблизно о 15:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував цивільний автомобіль, який рухався трасою "Білопілля-Путивль".

Унаслідок атаки окупантів пасажирка зазначеної автівки зазнала поранень.

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Окупанти атакували цивільне авто на Сумщині

Автор: 

обстріл (29517) Сумська область (3953)


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17.07.2024 21:16 Відповісти
 
 