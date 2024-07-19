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На Сумщині ліквідували пожежу, яку спричинив російський авіаудар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 19 липня російські загарбники завдали авіаудару по центральній частині одного з прикордонних населених пунктів Сумщини. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Через влучання вщент зруйнована будівля магазину. На місці виникла пожежа. Однак рятувальникам вдалося приборкати полум'я, не допустивши подальшого поширення вогню.

"Також співробітники ДСНС обстежили територію, яка зазнала авіаудару", - йдеться у повідомленні.

На Сумщині ліквідували пожежу, яку спричинив російський авіаудар

На Сумщині ліквідували пожежу, яку спричинив російський авіаудар

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обстріл (29596) пожежа (4367) Сумська область (3973)


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