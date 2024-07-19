На Сумщине ликвидировали пожар, вызванный российским авиаударом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 19 июля российские захватчики нанесли авиаудар по центральной части одного из приграничных населенных пунктов Сумщины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за попадания полностью разрушено здание магазина. На месте возник пожар. Однако спасателям удалось обуздать пламя, не допустив дальнейшего распространения огня.

"Также сотрудники ГСЧС обследовали территорию, которая подверглась авиаудару", - говорится в сообщении.

Читайте также: Войска РФ обстреляли 5 громад Сумщины в течение дня. Зафиксировано 50 взрывов