На Сумщине ликвидировали пожар, вызванный российским авиаударом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 19 июля российские захватчики нанесли авиаудар по центральной части одного из приграничных населенных пунктов Сумщины.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Из-за попадания полностью разрушено здание магазина. На месте возник пожар. Однако спасателям удалось обуздать пламя, не допустив дальнейшего распространения огня.
"Также сотрудники ГСЧС обследовали территорию, которая подверглась авиаудару", - говорится в сообщении.
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