РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7736 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 360 0

На Сумщине ликвидировали пожар, вызванный российским авиаударом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 19 июля российские захватчики нанесли авиаудар по центральной части одного из приграничных населенных пунктов Сумщины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за попадания полностью разрушено здание магазина. На месте возник пожар. Однако спасателям удалось обуздать пламя, не допустив дальнейшего распространения огня.

"Также сотрудники ГСЧС обследовали территорию, которая подверглась авиаудару", - говорится в сообщении.

На Сумщині ліквідували пожежу, яку спричинив російський авіаудар

На Сумщині ліквідували пожежу, яку спричинив російський авіаудар

Читайте также: Войска РФ обстреляли 5 громад Сумщины в течение дня. Зафиксировано 50 взрывов

Автор: 

обстрел (28239) пожар (5983) Сумская область (3406)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 