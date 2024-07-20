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Кінець кремлівської сарани, естафета по-російськи, шедеври світового мистецтва. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

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Нейросеть малює путінську росію

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Шедеври світового мистецтва

фотожаба

Дежавю

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Подробиці замаху

фотожаба

Наступні дебати

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Оскар!

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Якщо коротко...

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фотожаба

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"Боярышня" Семен Скрепецький

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Естафета по-російськи

фотожаба

Путінські казки

фотожаба

На додаток

фотожаба

Кінець кремлівської сарани

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4392) путін володимир (23798) фотожаба (13850) Трамп Дональд (5607) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+18
Видалення Безуглої - топ!
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20.07.2024 12:08
+12
"Безугла" ефектно.
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20.07.2024 12:11
+7
Трамп не цар і президентом він вже був.
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20.07.2024 12:42
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Видалення Безуглої - топ!
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20.07.2024 12:08 Відповісти
"Безугла" ефектно.
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20.07.2024 12:11 Відповісти
А якщо раптом Трамп знову стане Президентом США , от тоді і "посміємося " гіркими сльозами .
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20.07.2024 12:23 Відповісти
Трамп не цар і президентом він вже був.
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20.07.2024 12:42 Відповісти
Так оберуть американці його президентом і все.
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20.07.2024 12:49 Відповісти
Він поводирем, найме зеленського з єрмаком…
Ну хоть паржом…
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20.07.2024 12:58 Відповісти
З кого "паржом" ?
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20.07.2024 13:07 Відповісти
З тебе.
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21.07.2024 10:35 Відповісти
що значить "якщо"? це вже майже доконаний факт. деякі їх ЗМІ вже так і пишуть "президент тримп". не колишній президент, а президент!
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20.07.2024 15:14 Відповісти
Лучше про немоща байдена фотожабы лепите, противно смотреть. Трамп надежда Украины.
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20.07.2024 20:48 Відповісти
А хіба Байден таку дурість меле, як Трамп?
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21.07.2024 12:45 Відповісти
Байден уже нихера мелить не может. Дебаты показали. А то что он говорит одно и делает все для того что бы НЕ помогать Украине, это понятно.
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21.07.2024 15:21 Відповісти
 
 