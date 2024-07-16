Жоден із трьох варіантів економічного бронювання не набере підтримки в Раді, - Стефанчук

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук скептично ставиться до так званого економічного бронювання. Він вважає, що жоден із трьох запропонованих законопроєктів економічного бронювання не набере потрібної підтримки серед народних обранців.

Про це він розповів під час брифінгу, пише LB, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Стефанчука, реалізація ідеї економічного бронювання наразі перебуває в дискусіях.

"Мені потрібні конкретні цифри, конкретна математика, що ми з того отримаємо. І головне, чи забезпечить це рівність в українському суспільстві. Чи не буде це такого, що війна стане просто справою тих, хто не може сплатити", - сказав голова парламенту.

На думку спікера, жоден із наявних законопроєктів про економічне бронювання не набере одностайної підтримки в залі Верховної Ради.

"Жоден із законопроєктів не набере потрібної підтримки в залі, тому що є три позиції і авторам кожної моделі законопроєкту треба всіх переконувати. В основному весь законопроєкт ми побачимо "на виході"", - сказав політик.

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Зазначимо, що у парламенті зареєстрували три законопроєкти щодо бронювання: перший пропонує дозволити бізнесу за кожного заброньованого працівника платити 20 400 грн підвищеного військового збору.

Другий - бронювати за рівнем зарплати понад 35 тис грн. А третій пропонує змішану модель - понад 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 400 грн військового збору для ФОП.

Раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха розповідав, що законопроєкт щодо економічного бронювання військовозобов’язаних можуть винести на розгляд у Верховній Раді в першому читанні до кінця липня.

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