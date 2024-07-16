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Жоден із трьох варіантів економічного бронювання не набере підтримки в Раді, - Стефанчук

Жоден із трьох варіантів економічного бронювання не набере підтримки в Раді, - Стефанчук

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук скептично ставиться до так званого економічного бронювання. Він вважає, що жоден із трьох запропонованих законопроєктів економічного бронювання не набере потрібної підтримки серед народних обранців.

Про це він розповів під час брифінгу, пише LB, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Стефанчука, реалізація ідеї економічного бронювання наразі перебуває в дискусіях.

"Мені потрібні конкретні цифри, конкретна математика, що ми з того отримаємо. І головне, чи забезпечить це рівність в українському суспільстві. Чи не буде це такого, що війна стане просто справою тих, хто не може сплатити", - сказав голова парламенту.

На думку спікера, жоден із наявних законопроєктів про економічне бронювання не набере одностайної підтримки в залі Верховної Ради.

"Жоден із законопроєктів не набере потрібної підтримки в залі, тому що є три позиції і авторам кожної моделі законопроєкту треба всіх переконувати. В основному весь законопроєкт ми побачимо "на виході"", - сказав політик.

Читайте також: Свириденко про економічне бронювання: Спочатку треба почути військових, а вже потім ухвалювати рішення

Зазначимо, що у парламенті зареєстрували три законопроєкти щодо бронювання: перший пропонує дозволити бізнесу за кожного заброньованого працівника платити 20 400 грн підвищеного військового збору.

Другий - бронювати за рівнем зарплати понад 35 тис грн. А третій пропонує змішану модель - понад 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 400 грн військового збору для ФОП.

Раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха розповідав, що законопроєкт щодо економічного бронювання військовозобов’язаних можуть винести на розгляд у Верховній Раді в першому читанні до кінця липня.

Читайте також: У парламенті обговорюють продовження термінів на оновлення даних для військовозобов’язаних, - Стефанчук

Автор: 

ВР (15073) законопроєкт (3632) бронювання (347) Стефанчук Руслан (763)


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Топ коментарі
+8
То шо так і далі будуть забирати "головатих" інженерів в штурмовики?
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16.07.2024 18:49 Відповісти
+6
Головне щоб війна не стала справою тих, кому навіть форму не видадуть, не те що бронік. Бо не буде за що. Поки ви своїми жирними рилами трусите і переживаєте за "рівність".
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16.07.2024 18:52 Відповісти
+6
"Мені потрібні конкретні цифри, конкретна математика, що ми з того отримаємо"

- то давайте відмінимо літній час - сказали в офісі простих рішень. А бронь - не на часі
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16.07.2024 19:10 Відповісти
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То шо так і далі будуть забирати "головатих" інженерів в штурмовики?
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16.07.2024 18:49 Відповісти
мобілізувати можна не тільки у штурмовики, але ваше занепокоєння зрозуміле.
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16.07.2024 18:52 Відповісти
А вас не хвилює яким методом заброньовані зекварталівці та решта їхньої шобли , аж до вільного виїзду за межі неньки , тільки інженери вас нервують ?((
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16.07.2024 19:12 Відповісти
нє, їхня шобла мене не дуже хвилює, мене більше звичайні громадяни хвилюють
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16.07.2024 19:29 Відповісти
за першим коментарем так не скажеш , якось він як чорний гумор звучить ((
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16.07.2024 19:33 Відповісти
не знаю де там воно звучить. Але, насправді, я думаю, що мобілізація "головатих" інженерів теж необхідна. Якби мобілізація була більш прозора, в сенсі того що ті самі інженери не потрапляли зненацька у штурмовики, де вони не корисні, то і інженерів добровольців було б значно більше.
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16.07.2024 19:58 Відповісти
Не буду розпинатися кого потрібно мобілізувати а просто скажу так : "мобілізація або без вийнятків , або ніяк " , бо коли "головатого " інженера мобілізують , а закон про мобілізацію підписує той хто від призову чотири рази ухилився , то у голові інженера з'являються якісь непатріотичні думки і словами про те, що нічого оглядатися на кварталівців, бо вони на фронті не потрібні, тут не допоможеш , бо "головатий" інженер знає що він нічим не дурніший за кошового олєжу , кілю мітбола і обдристовича, що на фронт не піде "бо відразу кацапам його координати продадуть" , просто працював чесно , а не крав безбожно як "слуги життя " ((
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16.07.2024 20:34 Відповісти
P.S. Звісно що можна мобілізувати не тільки у штурмовики , але коли у штурмовики мобілізують хірурга у 58 , бо не вгодив керівництву , а решту медперсоналу попереджують що і їх таке може чекати , то мабуть щось не так у цій державі ((
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16.07.2024 19:14 Відповісти
якщо це дійсно так сталося, то це неймовірна тупість, навіть з точки зору використання людського ресурсу на фронті
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16.07.2024 19:32 Відповісти
Це відбувається постійно , про таке говорити просто не прийнято , причин замовчувати теж вистачає , на жаль ((
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16.07.2024 19:34 Відповісти
Напридумують собі всяких економічних бронювань, аби тільки хабарів менше платити...не розуміють сенсу життя...
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16.07.2024 18:50 Відповісти
Головне щоб війна не стала справою тих, кому навіть форму не видадуть, не те що бронік. Бо не буде за що. Поки ви своїми жирними рилами трусите і переживаєте за "рівність".
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16.07.2024 18:52 Відповісти
З такими темпами, у ТУРБОРЕЖИМІ, міфічної монобільшості, і не такі справи у ВРУ, завалили!! Але ж, як вони, оті паХАРІ, до отого РИГламенту ВРУ та КМУ…. підмазують, щоб тільки вийшла кругова безвідповідальність! Так і литвин, Харківські зради, проголосував…, так, у грудні 2013 року, ригоАНАЛИ, руками голосували, проти СВОБОДИ УКРАЇНЦЯМ, але прикривалися вони, отим же, РИГламентом ВРУ !!!
Писарь пише, писарь маже, те напише, що пан скаже! Па РИГлаМенту ВРУ !
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16.07.2024 18:52 Відповісти
Це теж людина чеснот!!Пухне бідолага від хроничного недоїдання!! Це якись вибірковий голодомор слуг наріда !!))
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16.07.2024 19:02 Відповісти
Не корысти ради,а токмо волею пославшей мя тещи.
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16.07.2024 19:12 Відповісти
"Мені потрібні конкретні цифри, конкретна математика, що (МИ )з того отримаємо. І головне, чи забезпечить це рівність в українському суспільстві. Чи не буде це такого, що війна стане просто справою тих, хто не може сплатити (НАМ)", щоб (МИ) могли це вкрасти
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16.07.2024 19:04 Відповісти
а чим ці варіанти один від одного відрізняються? Як на мене вони всі в короткому речені "маєш бабло - воюєш тільки, якщо хочеш".
Хоча другий варіант явно держслужбовці середньої і вище ланки лобіюють - і собі ЗП, і державі х..й, і воювати не підуть).
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16.07.2024 19:08 Відповісти
"Мені потрібні конкретні цифри, конкретна математика, що ми з того отримаємо"

- то давайте відмінимо літній час - сказали в офісі простих рішень. А бронь - не на часі
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16.07.2024 19:10 Відповісти
Оце коментар ! Такі потрібно колекціонувати !
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16.07.2024 19:18 Відповісти
коли вийду на пенсію почну писати роман, назва вже є
"Листя, або вухо і Президент!"
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16.07.2024 19:14 Відповісти
Навіть Сталін не гріб усіх підряд на фронт. Спеціалістів він залишав, щоб економіка працювала.

Зєлю геть. Вибори
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16.07.2024 19:33 Відповісти
Мало того, сталін і 50-річних не гріб... У 1941 призив був у віці 18-37 років...
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16.07.2024 19:38 Відповісти
Гріб, ще й як гріб. Твої дані тільки про 41 рік. В 1942 максимальний вік встановлювали у 50 років. Згідно постанови ГКО № 6784 призив охвачував вік від 16. (1944). В 16 ще тудим-сюдим відпетляти можна було, їх небагато взяли. А от у 17 це було вже досить поширено.
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16.07.2024 20:18 Відповісти
Ну і РОЖА..... Йому із такою фейсом ліца бронюватися не можна!
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16.07.2024 19:40 Відповісти
зеленій 5 колоні треба добити економіку остаточно, тому вони не будуть приймати державницьких непопулярних рішень, а будуть і надалі грати на рейтинг зе-лідора, який тримається на голосах інфантильного безвідповідального піпла, такого самого, як і їхній реЗЕдент ...
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16.07.2024 20:33 Відповісти
Чи не буде це такого, що війна стане просто справою тих, хто не може сплатити.
Но и для чиновников всех мастей война тоже побоку...
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16.07.2024 23:14 Відповісти
Мобілізація має початися зі Стефанчука. Він не кому не потрібний, та бронювати його ніхто не буде.
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17.07.2024 01:32 Відповісти
А після війни,ці ж самі стефанчуки,безуглі,та інші розказуватимуть,що вони не посилали на війну......
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17.07.2024 10:36 Відповісти
 
 