Ни один из трех вариантов экономического бронирования не наберет поддержки в Раде, - Стефанчук

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук скептически относится к так называемому экономическому бронированию. Он считает, что ни один из трех предложенных законопроектов экономического бронирования не наберет нужной поддержки среди народных избранников.

Об этом он рассказал во время брифинга.

По словам Стефанчука, реализация идеи экономического бронирования сейчас находится в дискуссиях.

"Мне нужны конкретные цифры, конкретная математика, что мы из этого получим. И главное, обеспечит ли это равенство в украинском обществе. Не будет ли так, что война станет просто делом тех, кто не может заплатить", - сказал глава парламента.

По мнению спикера, ни один из имеющихся законопроектов об экономическом бронировании не наберет единодушной поддержки в зале Верховной Рады.

"Ни один из законопроектов не наберет нужной поддержки в зале, потому что есть три позиции и авторам каждой модели законопроекта надо всех убеждать. В основном весь законопроект мы увидим "на выходе"", - сказал политик.

Отметим, что в парламенте зарегистрировали три законопроекта по бронированию: первый предлагает разрешить бизнесу за каждого забронированного работника платить 20 400 грн повышенного военного сбора.

Второй - бронировать по уровню зарплаты свыше 35 тыс грн. А третий предлагает смешанную модель - более 35 тыс. грн зарплаты для наемного работника, 20 400 грн военного сбора для ФЛП.

Ранее глава комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха рассказывал, что законопроект по экономическому бронированию военнообязанных могут вынести на рассмотрение в Верховной Раде в первом чтении до конца июля.

