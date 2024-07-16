РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7091 посетитель онлайн
Новости
4 179 31

Ни один из трех вариантов экономического бронирования не наберет поддержки в Раде, - Стефанчук

Жоден із трьох варіантів економічного бронювання не набере підтримки в Раді, - Стефанчук

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук скептически относится к так называемому экономическому бронированию. Он считает, что ни один из трех предложенных законопроектов экономического бронирования не наберет нужной поддержки среди народных избранников.

Об этом он рассказал во время брифинга, пишет LB, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Стефанчука, реализация идеи экономического бронирования сейчас находится в дискуссиях.

"Мне нужны конкретные цифры, конкретная математика, что мы из этого получим. И главное, обеспечит ли это равенство в украинском обществе. Не будет ли так, что война станет просто делом тех, кто не может заплатить", - сказал глава парламента.

По мнению спикера, ни один из имеющихся законопроектов об экономическом бронировании не наберет единодушной поддержки в зале Верховной Рады.

"Ни один из законопроектов не наберет нужной поддержки в зале, потому что есть три позиции и авторам каждой модели законопроекта надо всех убеждать. В основном весь законопроект мы увидим "на выходе"", - сказал политик.

Читайте также: Свириденко об экономическом бронировании: Сначала надо услышать военных, а уже потом принимать решения

Отметим, что в парламенте зарегистрировали три законопроекта по бронированию: первый предлагает разрешить бизнесу за каждого забронированного работника платить 20 400 грн повышенного военного сбора.

Второй - бронировать по уровню зарплаты свыше 35 тыс грн. А третий предлагает смешанную модель - более 35 тыс. грн зарплаты для наемного работника, 20 400 грн военного сбора для ФЛП.

Ранее глава комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха рассказывал, что законопроект по экономическому бронированию военнообязанных могут вынести на рассмотрение в Верховной Раде в первом чтении до конца июля.

Читайте также: В парламенте обсуждают продление сроков на обновление данных для военнообязанных, - Стефанчук

Автор: 

ВР (29430) законопроект (3288) бронирование (165) Стефанчук Руслан (682)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
То шо так і далі будуть забирати "головатих" інженерів в штурмовики?
показать весь комментарий
16.07.2024 18:49 Ответить
+6
Головне щоб війна не стала справою тих, кому навіть форму не видадуть, не те що бронік. Бо не буде за що. Поки ви своїми жирними рилами трусите і переживаєте за "рівність".
показать весь комментарий
16.07.2024 18:52 Ответить
+6
"Мені потрібні конкретні цифри, конкретна математика, що ми з того отримаємо"

- то давайте відмінимо літній час - сказали в офісі простих рішень. А бронь - не на часі
показать весь комментарий
16.07.2024 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То шо так і далі будуть забирати "головатих" інженерів в штурмовики?
показать весь комментарий
16.07.2024 18:49 Ответить
мобілізувати можна не тільки у штурмовики, але ваше занепокоєння зрозуміле.
показать весь комментарий
16.07.2024 18:52 Ответить
А вас не хвилює яким методом заброньовані зекварталівці та решта їхньої шобли , аж до вільного виїзду за межі неньки , тільки інженери вас нервують ?((
показать весь комментарий
16.07.2024 19:12 Ответить
нє, їхня шобла мене не дуже хвилює, мене більше звичайні громадяни хвилюють
показать весь комментарий
16.07.2024 19:29 Ответить
за першим коментарем так не скажеш , якось він як чорний гумор звучить ((
показать весь комментарий
16.07.2024 19:33 Ответить
не знаю де там воно звучить. Але, насправді, я думаю, що мобілізація "головатих" інженерів теж необхідна. Якби мобілізація була більш прозора, в сенсі того що ті самі інженери не потрапляли зненацька у штурмовики, де вони не корисні, то і інженерів добровольців було б значно більше.
показать весь комментарий
16.07.2024 19:58 Ответить
Не буду розпинатися кого потрібно мобілізувати а просто скажу так : "мобілізація або без вийнятків , або ніяк " , бо коли "головатого " інженера мобілізують , а закон про мобілізацію підписує той хто від призову чотири рази ухилився , то у голові інженера з'являються якісь непатріотичні думки і словами про те, що нічого оглядатися на кварталівців, бо вони на фронті не потрібні, тут не допоможеш , бо "головатий" інженер знає що він нічим не дурніший за кошового олєжу , кілю мітбола і обдристовича, що на фронт не піде "бо відразу кацапам його координати продадуть" , просто працював чесно , а не крав безбожно як "слуги життя " ((
показать весь комментарий
16.07.2024 20:34 Ответить
P.S. Звісно що можна мобілізувати не тільки у штурмовики , але коли у штурмовики мобілізують хірурга у 58 , бо не вгодив керівництву , а решту медперсоналу попереджують що і їх таке може чекати , то мабуть щось не так у цій державі ((
показать весь комментарий
16.07.2024 19:14 Ответить
якщо це дійсно так сталося, то це неймовірна тупість, навіть з точки зору використання людського ресурсу на фронті
показать весь комментарий
16.07.2024 19:32 Ответить
Це відбувається постійно , про таке говорити просто не прийнято , причин замовчувати теж вистачає , на жаль ((
показать весь комментарий
16.07.2024 19:34 Ответить
Напридумують собі всяких економічних бронювань, аби тільки хабарів менше платити...не розуміють сенсу життя...
показать весь комментарий
16.07.2024 18:50 Ответить
Головне щоб війна не стала справою тих, кому навіть форму не видадуть, не те що бронік. Бо не буде за що. Поки ви своїми жирними рилами трусите і переживаєте за "рівність".
показать весь комментарий
16.07.2024 18:52 Ответить
З такими темпами, у ТУРБОРЕЖИМІ, міфічної монобільшості, і не такі справи у ВРУ, завалили!! Але ж, як вони, оті паХАРІ, до отого РИГламенту ВРУ та КМУ…. підмазують, щоб тільки вийшла кругова безвідповідальність! Так і литвин, Харківські зради, проголосував…, так, у грудні 2013 року, ригоАНАЛИ, руками голосували, проти СВОБОДИ УКРАЇНЦЯМ, але прикривалися вони, отим же, РИГламентом ВРУ !!!
Писарь пише, писарь маже, те напише, що пан скаже! Па РИГлаМенту ВРУ !
показать весь комментарий
16.07.2024 18:52 Ответить
Це теж людина чеснот!!Пухне бідолага від хроничного недоїдання!! Це якись вибірковий голодомор слуг наріда !!))
показать весь комментарий
16.07.2024 19:02 Ответить
Не корысти ради,а токмо волею пославшей мя тещи.
показать весь комментарий
16.07.2024 19:12 Ответить
"Мені потрібні конкретні цифри, конкретна математика, що (МИ )з того отримаємо. І головне, чи забезпечить це рівність в українському суспільстві. Чи не буде це такого, що війна стане просто справою тих, хто не може сплатити (НАМ)", щоб (МИ) могли це вкрасти
показать весь комментарий
16.07.2024 19:04 Ответить
а чим ці варіанти один від одного відрізняються? Як на мене вони всі в короткому речені "маєш бабло - воюєш тільки, якщо хочеш".
Хоча другий варіант явно держслужбовці середньої і вище ланки лобіюють - і собі ЗП, і державі х..й, і воювати не підуть).
показать весь комментарий
16.07.2024 19:08 Ответить
"Мені потрібні конкретні цифри, конкретна математика, що ми з того отримаємо"

- то давайте відмінимо літній час - сказали в офісі простих рішень. А бронь - не на часі
показать весь комментарий
16.07.2024 19:10 Ответить
Оце коментар ! Такі потрібно колекціонувати !
показать весь комментарий
16.07.2024 19:18 Ответить
коли вийду на пенсію почну писати роман, назва вже є
"Листя, або вухо і Президент!"
показать весь комментарий
16.07.2024 19:14 Ответить
Навіть Сталін не гріб усіх підряд на фронт. Спеціалістів він залишав, щоб економіка працювала.

Зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
16.07.2024 19:33 Ответить
Мало того, сталін і 50-річних не гріб... У 1941 призив був у віці 18-37 років...
показать весь комментарий
16.07.2024 19:38 Ответить
Гріб, ще й як гріб. Твої дані тільки про 41 рік. В 1942 максимальний вік встановлювали у 50 років. Згідно постанови ГКО № 6784 призив охвачував вік від 16. (1944). В 16 ще тудим-сюдим відпетляти можна було, їх небагато взяли. А от у 17 це було вже досить поширено.
показать весь комментарий
16.07.2024 20:18 Ответить
Ну і РОЖА..... Йому із такою фейсом ліца бронюватися не можна!
показать весь комментарий
16.07.2024 19:40 Ответить
зеленій 5 колоні треба добити економіку остаточно, тому вони не будуть приймати державницьких непопулярних рішень, а будуть і надалі грати на рейтинг зе-лідора, який тримається на голосах інфантильного безвідповідального піпла, такого самого, як і їхній реЗЕдент ...
показать весь комментарий
16.07.2024 20:33 Ответить
Чи не буде це такого, що війна стане просто справою тих, хто не може сплатити.
Но и для чиновников всех мастей война тоже побоку...
показать весь комментарий
16.07.2024 23:14 Ответить
Мобілізація має початися зі Стефанчука. Він не кому не потрібний, та бронювати його ніхто не буде.
показать весь комментарий
17.07.2024 01:32 Ответить
А після війни,ці ж самі стефанчуки,безуглі,та інші розказуватимуть,що вони не посилали на війну......
показать весь комментарий
17.07.2024 10:36 Ответить
 
 