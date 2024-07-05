Законопроект об экономическом бронировании планируют вынести на голосование в ВР до конца месяца, - "слуга народа" Наталуха

Законопроект об экономическом бронировании военнообязанных могут вынести на рассмотрение в Верховной Раде в первом чтении до конца июля.

Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха в комментарии "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано три законопроекта, но на рассмотрение парламента будет вынесен только один. Какой именно - определит профильный комитет через несколько недель.

Наталуха отметил, что основной моделью экономического бронирования на сегодня является бронирование работников за 20 400 гривен дополнительного военного налога в месяц.

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Такое бронирование не предусматривает привязки к заработной плате и профессии. В то же время, у претендента на бронирование не должно быть налоговых долгов, рассказал он.

Условия экономичного бронирования

Кроме того, если работодатель является физическим лицом-предпринимателем, он также может забронировать себя. Для этого нужно быть зарегистрированным ФЛП как минимум за 6 месяцев до принятия закона.

Второе условие - доход ФЛП за предыдущий отчетный период должен быть не меньше трех месяцев бронирования, то есть 60 тысяч гривен.

Это еще одно условие, которое может гарантировать, что у вас есть финансовая состоятельность, и что вы не из-под подушки достаете 20 тысяч гривен и бронируетесь. Эти два условия должны обезопасить, чтобы не злоупотребляли экономическим бронированием себя или других сотрудников", - объяснил депутат.

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Наталуха объяснил, только 50% работников можно экономически забронировать. После того, как работодатель определился со списком работников, он должен подать онлайн-заявку, которая включает список работников и финансовый отчет за последние шесть месяцев. После этого налоговая проверит отсутствие финансовой и налоговой задолженности.

Нардеп добавил, что предприятия, которые подпадают под стратегическое бронирование, соответствуя критериям постановлений Кабмина №76 и №45 - забронировать дополнительно работников за деньги не смогут.

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Напомним, 4 июня 2024 года Кабмин продлил на два месяца срок действия всех действующих бронирований от мобилизации. 7 июня правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения: предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников.