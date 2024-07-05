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Новости мобилизации
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Законопроект об экономическом бронировании планируют вынести на голосование в ВР до конца месяца, - "слуга народа" Наталуха

Нардеп Дмитро Наталуха про законопроєкт щодо економічного бронювання

Законопроект об экономическом бронировании военнообязанных могут вынести на рассмотрение в Верховной Раде в первом чтении до конца июля.

Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха в комментарии "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано три законопроекта, но на рассмотрение парламента будет вынесен только один. Какой именно - определит профильный комитет через несколько недель.

Наталуха отметил, что основной моделью экономического бронирования на сегодня является бронирование работников за 20 400 гривен дополнительного военного налога в месяц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество забронированных военнообязанных мужчин составляет 565 тысяч, - "слуга народа" Наталуха

Такое бронирование не предусматривает привязки к заработной плате и профессии. В то же время, у претендента на бронирование не должно быть налоговых долгов, рассказал он.

Условия экономичного бронирования

Кроме того, если работодатель является физическим лицом-предпринимателем, он также может забронировать себя. Для этого нужно быть зарегистрированным ФЛП как минимум за 6 месяцев до принятия закона.

Второе условие - доход ФЛП за предыдущий отчетный период должен быть не меньше трех месяцев бронирования, то есть 60 тысяч гривен.

Это еще одно условие, которое может гарантировать, что у вас есть финансовая состоятельность, и что вы не из-под подушки достаете 20 тысяч гривен и бронируетесь. Эти два условия должны обезопасить, чтобы не злоупотребляли экономическим бронированием себя или других сотрудников", - объяснил депутат.

Читайте также: Ежедневно, по меньшей мере, 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть страну, - "слуга народа" Наталуха

Наталуха объяснил, только 50% работников можно экономически забронировать. После того, как работодатель определился со списком работников, он должен подать онлайн-заявку, которая включает список работников и финансовый отчет за последние шесть месяцев. После этого налоговая проверит отсутствие финансовой и налоговой задолженности.

Нардеп добавил, что предприятия, которые подпадают под стратегическое бронирование, соответствуя критериям постановлений Кабмина №76 и №45 - забронировать дополнительно работников за деньги не смогут.

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Напомним, 4 июня 2024 года Кабмин продлил на два месяца срок действия всех действующих бронирований от мобилизации. 7 июня правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения: предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников.

Автор: 

ВР (29285) законопроект (3235) бронирование (157) мобилизация (2812) Наталуха Дмитрий (28)


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Топ комментарии
+8
Це повністю підірве бажання людей захищати країну. Я би не пішов воювати за багатіїв. Нехай самі воюють за свої статки.
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05.07.2024 09:50 Ответить
+7
Ну тобто кловани заброньовані як кловани раз, як працівники критичної інфраструктури два, і тепер буде ще третій шар броні!
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05.07.2024 09:51 Ответить
+7
Хочеш жити спокійно -плати. Узаконений рекет.
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05.07.2024 09:57 Ответить
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Воювати будуть не всі
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05.07.2024 09:48 Ответить
Це тільки в Ізраїлі, а не в Україні може загинути син Начальника Генштаба ЦАХАЛ. Мабуть у батька зарплата маленька - не зміг економічєски забронювати.
ЗЄля, чому ми НЕ як Ізраїль, який перемагає у десятки разів чисельніших сусідів у всіх війнах?
Тому що в Ізраїлі нікому в голову НЕ прийде таке ******** "економічєскоє бронювання", яке:
1. остаточно підірве віру народу в політико-військове керівництво

2. поділить народ на бідних та багатих, на "м'ясо війни" та "безсмертних"
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05.07.2024 10:53 Ответить
Наталуха є ганебним типом у ВР. Некомпетентність, небажання працювати й гординя.
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05.07.2024 09:48 Ответить
разом із цим "законом" треба виносити й наталуху і всіх ЗЄлєнух із Ради !

можна одразу вперед ногами ! 👿
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05.07.2024 12:13 Ответить
Як не Наталуха то Железняк -- гарячі голови парламенту - Безугла без конкуренціі
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05.07.2024 09:49 Ответить
Це повністю підірве бажання людей захищати країну. Я би не пішов воювати за багатіїв. Нехай самі воюють за свої статки.
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05.07.2024 09:50 Ответить
це буде "Закон про ДЕморалізацію українців"

ви добились свого, курви ЗЄльоні - розвалу України !! 😈
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05.07.2024 10:03 Ответить
Та ти і зараз не пішов. Вам завжди щось заважатиме. Скільки задонатив на армію за три роки? Давай ще поплач про бариг при владі.
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05.07.2024 10:54 Ответить
Я твої донати і тебе на цюцюрці бачив.
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05.07.2024 11:04 Ответить
Во во. Вся ваша пітушина сутність. Відсидітись у мамки під цицькою поки одні воюють а інші забезпечують. За тобою точно ніхто плакати не буде коли в буса запхають. Гниль суспільства.
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05.07.2024 12:04 Ответить
Ти, лідорок, по собі усіх не міряй.
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05.07.2024 12:23 Ответить
За 2.5 роки війни ти не знайови бажання іти, а тепер от ТОЧНО не знайдеш. Не лякай так, законопроект відмінимо, все буде як скажеш лиш тільки не втрачай мотивацію якої ти ніколи не мав xD
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05.07.2024 11:40 Ответить
Та ти за себе пиши, бо у вас, лідорков, усі навколо винуваті, крім вас самих.
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05.07.2024 12:28 Ответить
Ти думаєш, що буряти прийдуть тільки в палаци багатіїв?
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05.07.2024 13:13 Ответить
У першу чергу - це точно, є що узяти.
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05.07.2024 13:15 Ответить
Не забувайте що " військовозобов'язани" - це ні ті , кому від 18- 60, а той, хто стоїть на обліку, пройшов "влк", та його визнали "придатним" , прийняв присягу та підписав документи( оферти)👈
Також " військовозобов'язани" - це громадяне , яки знаходяться в запасі.👈
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05.07.2024 09:50 Ответить
"Обов'язок громадянина України - захищати Батьківщину"
Конституція України
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05.07.2024 10:05 Ответить
А я вам на це відповім, (наприклад) : А я захищаю, і в Конституції не вказано ,яким чином захищати,👈( і здається захист цей покладен на ЗСУ)
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05.07.2024 10:12 Ответить
по-перше, не написано захищати зі зброєю в руках, на цензорі також можна її захищати, виконуючи свій конституційний обов'язок, по-друге, немає юридичного терміну Батьківщина. Це суб'єктивне емоційне поняття. Для когось Батьківщина це рідний совок або земля обітована
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05.07.2024 10:40 Ответить
Ну тобто кловани заброньовані як кловани раз, як працівники критичної інфраструктури два, і тепер буде ще третій шар броні!
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05.07.2024 09:51 Ответить
"Дайте грошей... і багато, БАГАТО!"
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05.07.2024 09:56 Ответить
бо на Кіздафон не хватає ! 👿
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05.07.2024 12:15 Ответить
Хочеш жити спокійно -плати. Узаконений рекет.
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05.07.2024 09:57 Ответить
але воювати за тебе ніхто НЕ буде!
вже зараз із мобілізованих зголошуються на бойову операцію лише 10%!

як командир буде мотивувати бійців ?
"За ЗЄ-ліна ! За яхти та палаци !"

Ось так ?
Такої ганьби та блдст..ва не знала жодна країна !😈
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05.07.2024 10:12 Ответить
Вже б зробили можливість повного викупу з кріпацтва, але мабуть вдовгу планують надойти більше
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05.07.2024 10:06 Ответить
Ще заплатити #абивтік і щоб ми його ніколи не бачили ?
Ось за це я б заплатив!
Останнє б віддав!
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05.07.2024 10:58 Ответить
таки війна для бідних!!!
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05.07.2024 10:35 Ответить
але ж "всі ми президенти" ?
чи вже забули ! 😈
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05.07.2024 11:00 Ответить
І на що підуть оці "20 400 гривень додаткового військового податку в місяць"?
Хоча про що це я...
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05.07.2024 10:41 Ответить
Мабуть в більшості регіонах навіть середня зарплата не дотягує до цих 20 400. А для еліти це взагалі не гроші і легальний спосіб стати узаконеним "економічним фронтом"
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05.07.2024 10:43 Ответить
а можна язиком поляпати та за 20 000 язикових ляпів стати "ідєологічєскім фронтом"?

чи фронт це все ж таки там де вмирають? 😈
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05.07.2024 11:03 Ответить
Чи все-таки ще раз перечитаєш моє повідомлення і побачиш ""?
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05.07.2024 11:18 Ответить
я не проти Вашого цілком слушного поста!

я проти ЗЄ пафосного ********, коли будь що називають "фронтом" - економічний, культурний, ідеологічний, дипломатичний...

фронти бувать Перший Український !
там де воюють і гинуть
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05.07.2024 12:20 Ответить
так і я проти якби, тому взяв "економічний фронт" у лапки
сюди ще можна додати культурний, медійний і так далі..
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05.07.2024 12:24 Ответить
еліта вже давно відкупилася за інші суми. за 20 тисяч відкуп стане доступний ширшому колу ресурсу
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05.07.2024 11:44 Ответить
Якщо на те пішло, то в нас кому-кому, а еліті точно нічого не загрожувало..
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05.07.2024 11:51 Ответить
Хто вірить, шо війну можна виграти Святим Духом - то ви наївні ідіоти: без фронту загинемо, без типу - схлопнеться фронт. Все коштує бабла - навіть дрони і пікапи. Патрони, міни, форма, солярка, забезпечення - все з бюджету. Тому це необхідний крок.
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05.07.2024 10:46 Ответить
Схлопнеться не тільки фронт а і тил. В магазинах буде ржавий хліб і тухлі оселедці. Зато скиглики продовжать плакати з під мамкиних спідниць про справедливу мобілізацію не допомагаючи не те що армії, а і на роботу не ходячи щоб економіка хоч якось дихала в конвульсіях.
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05.07.2024 10:56 Ответить
Україна вже схлопується, під Час. Яром, Торецьком.... по 100-200-500 метрів щодня.

Через некомплект особистого складу у бригадах завдяки соплежуйству ЗЄ із "Законом про мобілізацію" 👿
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05.07.2024 12:25 Ответить
Тобто причина тільки у кількості рабів по вашому і законі про мобілізацію по вашому?
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05.07.2024 13:14 Ответить
Не вистачає бабла на Кіздафон ?
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05.07.2024 11:04 Ответить
А держслужбу исключили,а то опять получится - работяга и селянин плати за свою шкуру плюс еще за шкуру держслужбовця через податки.
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05.07.2024 10:49 Ответить
за 20 400 гривен... Ну я могу профессий 10 сразу назвать в которых будет дефицит кадров, который приведет к коллапсу отрасли... Ну то такое, главное бабосик рубить.
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05.07.2024 10:51 Ответить
Головне забезпечити армію і сплачувати податки. Бо ще так рік два і не буде ніяких професій. Будуть тільки мамкині бубочки по закромах батьківських яким срати на роботу і професію. Бо є мамкина пенсія. Зате справєдлівость!
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05.07.2024 10:58 Ответить
Ну без тебе точно обійдуться, а ти будеш в окопі разом з іншими, що точно кращі тебе.
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05.07.2024 11:11 Ответить
В окопі будуеш якраз ти. А для тих, у кого є бабки, завжди будуть варіанти. Просто вам офіційний не подобається. Краще воєнкому в карман. Такі реалії. За тобой тим більше ніхто не плакатиме, не переживай.
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05.07.2024 11:23 Ответить
Помрій що відкупишся, гівно завжди мріє поплавати.
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05.07.2024 12:25 Ответить
Тут же питання не в мені, а в ситуації в цілому. Нахлебнічки типу тебе думають що все само собою розрулиться не приклавши ні граму зусилля крім клацання по клавіатурі. Мене ж у нашій військовій частині кожна собака знає бо я туди за 3 роки скільки речей перевозив що тобі і не снилося. Тому за мене не переживай. За себе переживай, мамкина бубочка...
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05.07.2024 13:06 Ответить
Мені за себе нічого переживати, а усяких "волонтерів", що заробляють на війні та мають надію ухилитися від мобілізацію, я вже бачив.
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05.07.2024 13:11 Ответить
Я теж достатньо бачив скигликів які навіть на роботу не ходять або шабашать за налічку не сплачуючи податків але блєють про справедливість виїжжаючи на горбах військових і волонтерів. Тому сиди ховайся, поки не прийдуть з випискою суду про розшук. Потім подивимось хто з нас двох пошурує в окоп.
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05.07.2024 13:19 Ответить
Та що ти за лайно таке, що смердить і смердить? Від переляку зупинитися не може. Думаєш, що за твою жирну сраку хтось інший буде воювати? Не вийде.
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05.07.2024 13:28 Ответить
Це ти прийшов і висрався. Думки дна тут ніхто не запитував. Тому отримуй що хотів, скиглик
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05.07.2024 13:30 Ответить
Та це ти тут скиглиш, як ошпарений, типу - у мене жирна срака і мене не можна чіпати. Падаль.
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05.07.2024 13:33 Ответить
Ні, це такі як ти починають плакати про справедливість з під мамкиної юбки, коли згадують про економічне бронювання. Бо вам ніщебродним прутньосмокам всі кругом винні. А ви нікому і нічого. Так не буде, тому підбирай обісрані штанці і жди своєї черги. Принаймні бронік і каску видадуть, бо буде за що. На таких як ти економіка точно рухне. То хочь лопатою помахаєш. Ущербне.
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05.07.2024 13:36 Ответить
О, мудило, що обкрадає допомогу, знову засмердило. Йди накуй, лідор.
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05.07.2024 13:45 Ответить
Що ж ти здувся прутньососик? Закінчились аргументи? Бо економічне ж бронювання хочуть запровадити саме для того щоб поущємлять таких недолугих як ти, і більше ні для чого) Ну воно як немає розуму то тільки плакати і лишається, що поробиш.
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05.07.2024 13:53 Ответить
Лідорок, ти що мову не розумієш? Тобі вже вказано адресу, от і йди собі.
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05.07.2024 16:01 Ответить
Ти вже по тій адресі прописаний. Можеш паузи між відсосами не робити і не писати без діла.
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05.07.2024 16:13 Ответить
В Німеччині прийнятий "Закон про військовий стан", в якому передбачено "трудову мобілізацію" всіх громадян від 18 до 60 років.

Під час війни економіка стає військовою і замість мобілізованих чоловіків до станків стають жінки.
Так було завжди в воюючих країнах.
Але в Україні воюють за рейтинги!
Чи не так?
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05.07.2024 11:11 Ответить
Вы в Зазеркалье живёте? На мамину пенсию?) У меня у бабули 40 лет стажа на стройке и она дважды герой труда. И ее пенсии ей хватает с лихвой, просто потому, что еду ей привозит мой знакомый за мои деньги, коммуналку оплачиваю я, а одежду присылаю по почте. К чему вы приплыли налоги? Налоги официально устроенные люди и так платят. Налог в 20 тысяч гривен за бронирование как раз и приведет к тому, что никаких профессий официально не будет, как и налогов.
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05.07.2024 11:12 Ответить
Погана ідея, можуть бути дуже сильні наслідки.
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05.07.2024 11:36 Ответить
катастрофічно руйнівні - розбрат та ненависть один до одного серед українців
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05.07.2024 12:28 Ответить
бачу це так: у кого була ЗП 20-60 тисяч, за згодою сторін стане 8000. зекономлять на податках. за відкуп заплатить працівник. всі в шоколаді
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05.07.2024 11:48 Ответить
Ну а військові у цих виродків залишаються рабами, без права на оплату свого бронювання. Одні два з половиною роки переховувались від мобілізації і тепер за 20 штук собі і далі будуть жити в спокої, а хтось мобілізований посланий владою та тими ж ухилянтам нахєр. Справедливо! Уроди!
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05.07.2024 15:09 Ответить
 
 