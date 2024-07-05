Законопроект об экономическом бронировании планируют вынести на голосование в ВР до конца месяца, - "слуга народа" Наталуха
Законопроект об экономическом бронировании военнообязанных могут вынести на рассмотрение в Верховной Раде в первом чтении до конца июля.
Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха в комментарии "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано три законопроекта, но на рассмотрение парламента будет вынесен только один. Какой именно - определит профильный комитет через несколько недель.
Наталуха отметил, что основной моделью экономического бронирования на сегодня является бронирование работников за 20 400 гривен дополнительного военного налога в месяц.
Такое бронирование не предусматривает привязки к заработной плате и профессии. В то же время, у претендента на бронирование не должно быть налоговых долгов, рассказал он.
Условия экономичного бронирования
Кроме того, если работодатель является физическим лицом-предпринимателем, он также может забронировать себя. Для этого нужно быть зарегистрированным ФЛП как минимум за 6 месяцев до принятия закона.
Второе условие - доход ФЛП за предыдущий отчетный период должен быть не меньше трех месяцев бронирования, то есть 60 тысяч гривен.
Это еще одно условие, которое может гарантировать, что у вас есть финансовая состоятельность, и что вы не из-под подушки достаете 20 тысяч гривен и бронируетесь. Эти два условия должны обезопасить, чтобы не злоупотребляли экономическим бронированием себя или других сотрудников", - объяснил депутат.
Наталуха объяснил, только 50% работников можно экономически забронировать. После того, как работодатель определился со списком работников, он должен подать онлайн-заявку, которая включает список работников и финансовый отчет за последние шесть месяцев. После этого налоговая проверит отсутствие финансовой и налоговой задолженности.
Нардеп добавил, что предприятия, которые подпадают под стратегическое бронирование, соответствуя критериям постановлений Кабмина №76 и №45 - забронировать дополнительно работников за деньги не смогут.
Напомним, 4 июня 2024 года Кабмин продлил на два месяца срок действия всех действующих бронирований от мобилизации. 7 июня правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения: предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников.
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ЗЄля, чому ми НЕ як Ізраїль, який перемагає у десятки разів чисельніших сусідів у всіх війнах?
Тому що в Ізраїлі нікому в голову НЕ прийде таке ******** "економічєскоє бронювання", яке:
1. остаточно підірве віру народу в політико-військове керівництво
2. поділить народ на бідних та багатих, на "м'ясо війни" та "безсмертних"
можна одразу вперед ногами ! 👿
ви добились свого, курви ЗЄльоні - розвалу України !! 😈
Також " військовозобов'язани" - це громадяне , яки знаходяться в запасі.👈
Конституція України
вже зараз із мобілізованих зголошуються на бойову операцію лише 10%!
як командир буде мотивувати бійців ?
"За ЗЄ-ліна ! За яхти та палаци !"
Ось так ?
Такої ганьби та блдст..ва не знала жодна країна !😈
Ось за це я б заплатив!
Останнє б віддав!
чи вже забули ! 😈
Хоча про що це я...
чи фронт це все ж таки там де вмирають? 😈
я проти ЗЄ пафосного ********, коли будь що називають "фронтом" - економічний, культурний, ідеологічний, дипломатичний...
фронти бувать Перший Український !
там де воюють і гинуть
сюди ще можна додати культурний, медійний і так далі..
Через некомплект особистого складу у бригадах завдяки соплежуйству ЗЄ із "Законом про мобілізацію" 👿
Під час війни економіка стає військовою і замість мобілізованих чоловіків до станків стають жінки.
Так було завжди в воюючих країнах.
Але в Україні воюють за рейтинги!
Чи не так?