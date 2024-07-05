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Новини Мобілізація
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Законопроєкт про економічне бронювання планують винести на голосування у ВР до кінця місяця, - "слуга народу" Наталуха

Нардеп Дмитро Наталуха про законопроєкт щодо економічного бронювання

Законопроєкт щодо економічного бронювання військовозобов’язаних можуть винести на розгляд у Верховній Раді в першому читанні до кінця липня.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха в коментарі "Суспільному", передає Цензор.НЕТ

За його словами, наразі у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти, але на розгляд парламенту буде винесено лише один. Який саме - визначить профільний комітет за кілька тижнів.

Наталуха зауважив, що основною моделлю економічного бронювання на сьогодні є бронювання працівників за 20 400 гривень додаткового військового податку в місяць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість заброньованих військовозобов’язаних чоловіків становить 565 тисяч, - "слуга народу" Наталуха

Таке бронювання не передбачає прив’язки до заробітної плати та професії. Водночас, у претендента на бронювання не має бути податкових боргів, пояснив він. 

Умови економічного бронювання

Крім того, якщо роботодавець є фізичною особою-підприємцем, він також може забронювати себе. Для цього потрібно бути зареєстрованим ФОПом щонайменше за 6 місяців до ухвалення закону.

Друга умова - дохід ФОПа за попередній звітний період має бути не меншим за три місяці бронювання, тобто 60 тисяч гривень.

Це ще одна умова, яка може гарантувати, що у вас є фінансова спроможність, і що ви не з-під подушки дістаєте 20 тисяч гривень і бронюєтесь. Ці дві умови мають убезпечити, щоб не зловживали економічним бронюванням себе чи інших співробітників", - пояснив дептутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив збільшити кількість заброньованих від мобілізації чиновників

Наталуха пояснив, лише 50% працівників можна економічно забронювати. Після того, як роботодавець визначився зі списком працівників, він повинен подати онлайн-заявку, яка включає список працівників та фінансовий звіт за останні шість місяців. Після цього податкова перевірить відсутність фінансової та податкової заборгованості.

Нардеп додав, що підприємства, які підпадають під стратегічне бронювання, відповідаючи критеріям постанов Кабміну №76 та №45 – забронювати додатково працівників за гроші не зможуть.

Також читайте: Бронювання в "Дії" запрацює в липні, але спершу для критично важливих підприємств, - Федоров 

Нагадаємо, 4 червня 2024 року Кабмін продовжив на два місяці термін дії всіх чинних бронювань від мобілізації. 7 червня уряд зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану: підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.

Автор: 

ВР (15045) законопроєкт (3624) бронювання (346) мобілізація (3117) Наталуха Дмитро (34)


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Топ коментарі
+8
Це повністю підірве бажання людей захищати країну. Я би не пішов воювати за багатіїв. Нехай самі воюють за свої статки.
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05.07.2024 09:50 Відповісти
+7
Ну тобто кловани заброньовані як кловани раз, як працівники критичної інфраструктури два, і тепер буде ще третій шар броні!
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05.07.2024 09:51 Відповісти
+7
Хочеш жити спокійно -плати. Узаконений рекет.
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05.07.2024 09:57 Відповісти
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Воювати будуть не всі
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05.07.2024 09:48 Відповісти
Це тільки в Ізраїлі, а не в Україні може загинути син Начальника Генштаба ЦАХАЛ. Мабуть у батька зарплата маленька - не зміг економічєски забронювати.
ЗЄля, чому ми НЕ як Ізраїль, який перемагає у десятки разів чисельніших сусідів у всіх війнах?
Тому що в Ізраїлі нікому в голову НЕ прийде таке ******** "економічєскоє бронювання", яке:
1. остаточно підірве віру народу в політико-військове керівництво

2. поділить народ на бідних та багатих, на "м'ясо війни" та "безсмертних"
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05.07.2024 10:53 Відповісти
Наталуха є ганебним типом у ВР. Некомпетентність, небажання працювати й гординя.
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05.07.2024 09:48 Відповісти
разом із цим "законом" треба виносити й наталуху і всіх ЗЄлєнух із Ради !

можна одразу вперед ногами ! 👿
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05.07.2024 12:13 Відповісти
Як не Наталуха то Железняк -- гарячі голови парламенту - Безугла без конкуренціі
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05.07.2024 09:49 Відповісти
Це повністю підірве бажання людей захищати країну. Я би не пішов воювати за багатіїв. Нехай самі воюють за свої статки.
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05.07.2024 09:50 Відповісти
це буде "Закон про ДЕморалізацію українців"

ви добились свого, курви ЗЄльоні - розвалу України !! 😈
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05.07.2024 10:03 Відповісти
Та ти і зараз не пішов. Вам завжди щось заважатиме. Скільки задонатив на армію за три роки? Давай ще поплач про бариг при владі.
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05.07.2024 10:54 Відповісти
Я твої донати і тебе на цюцюрці бачив.
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05.07.2024 11:04 Відповісти
Во во. Вся ваша пітушина сутність. Відсидітись у мамки під цицькою поки одні воюють а інші забезпечують. За тобою точно ніхто плакати не буде коли в буса запхають. Гниль суспільства.
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05.07.2024 12:04 Відповісти
Ти, лідорок, по собі усіх не міряй.
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05.07.2024 12:23 Відповісти
За 2.5 роки війни ти не знайови бажання іти, а тепер от ТОЧНО не знайдеш. Не лякай так, законопроект відмінимо, все буде як скажеш лиш тільки не втрачай мотивацію якої ти ніколи не мав xD
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05.07.2024 11:40 Відповісти
Та ти за себе пиши, бо у вас, лідорков, усі навколо винуваті, крім вас самих.
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05.07.2024 12:28 Відповісти
Ти думаєш, що буряти прийдуть тільки в палаци багатіїв?
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05.07.2024 13:13 Відповісти
У першу чергу - це точно, є що узяти.
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05.07.2024 13:15 Відповісти
Не забувайте що " військовозобов'язани" - це ні ті , кому від 18- 60, а той, хто стоїть на обліку, пройшов "влк", та його визнали "придатним" , прийняв присягу та підписав документи( оферти)👈
Також " військовозобов'язани" - це громадяне , яки знаходяться в запасі.👈
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05.07.2024 09:50 Відповісти
"Обов'язок громадянина України - захищати Батьківщину"
Конституція України
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05.07.2024 10:05 Відповісти
А я вам на це відповім, (наприклад) : А я захищаю, і в Конституції не вказано ,яким чином захищати,👈( і здається захист цей покладен на ЗСУ)
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05.07.2024 10:12 Відповісти
по-перше, не написано захищати зі зброєю в руках, на цензорі також можна її захищати, виконуючи свій конституційний обов'язок, по-друге, немає юридичного терміну Батьківщина. Це суб'єктивне емоційне поняття. Для когось Батьківщина це рідний совок або земля обітована
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05.07.2024 10:40 Відповісти
Ну тобто кловани заброньовані як кловани раз, як працівники критичної інфраструктури два, і тепер буде ще третій шар броні!
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05.07.2024 09:51 Відповісти
"Дайте грошей... і багато, БАГАТО!"
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05.07.2024 09:56 Відповісти
бо на Кіздафон не хватає ! 👿
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05.07.2024 12:15 Відповісти
Хочеш жити спокійно -плати. Узаконений рекет.
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05.07.2024 09:57 Відповісти
але воювати за тебе ніхто НЕ буде!
вже зараз із мобілізованих зголошуються на бойову операцію лише 10%!

як командир буде мотивувати бійців ?
"За ЗЄ-ліна ! За яхти та палаци !"

Ось так ?
Такої ганьби та блдст..ва не знала жодна країна !😈
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05.07.2024 10:12 Відповісти
Вже б зробили можливість повного викупу з кріпацтва, але мабуть вдовгу планують надойти більше
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05.07.2024 10:06 Відповісти
Ще заплатити #абивтік і щоб ми його ніколи не бачили ?
Ось за це я б заплатив!
Останнє б віддав!
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05.07.2024 10:58 Відповісти
таки війна для бідних!!!
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05.07.2024 10:35 Відповісти
але ж "всі ми президенти" ?
чи вже забули ! 😈
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05.07.2024 11:00 Відповісти
І на що підуть оці "20 400 гривень додаткового військового податку в місяць"?
Хоча про що це я...
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05.07.2024 10:41 Відповісти
Мабуть в більшості регіонах навіть середня зарплата не дотягує до цих 20 400. А для еліти це взагалі не гроші і легальний спосіб стати узаконеним "економічним фронтом"
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05.07.2024 10:43 Відповісти
а можна язиком поляпати та за 20 000 язикових ляпів стати "ідєологічєскім фронтом"?

чи фронт це все ж таки там де вмирають? 😈
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05.07.2024 11:03 Відповісти
Чи все-таки ще раз перечитаєш моє повідомлення і побачиш ""?
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05.07.2024 11:18 Відповісти
я не проти Вашого цілком слушного поста!

я проти ЗЄ пафосного ********, коли будь що називають "фронтом" - економічний, культурний, ідеологічний, дипломатичний...

фронти бувать Перший Український !
там де воюють і гинуть
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05.07.2024 12:20 Відповісти
так і я проти якби, тому взяв "економічний фронт" у лапки
сюди ще можна додати культурний, медійний і так далі..
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05.07.2024 12:24 Відповісти
еліта вже давно відкупилася за інші суми. за 20 тисяч відкуп стане доступний ширшому колу ресурсу
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05.07.2024 11:44 Відповісти
Якщо на те пішло, то в нас кому-кому, а еліті точно нічого не загрожувало..
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05.07.2024 11:51 Відповісти
Хто вірить, шо війну можна виграти Святим Духом - то ви наївні ідіоти: без фронту загинемо, без типу - схлопнеться фронт. Все коштує бабла - навіть дрони і пікапи. Патрони, міни, форма, солярка, забезпечення - все з бюджету. Тому це необхідний крок.
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05.07.2024 10:46 Відповісти
Схлопнеться не тільки фронт а і тил. В магазинах буде ржавий хліб і тухлі оселедці. Зато скиглики продовжать плакати з під мамкиних спідниць про справедливу мобілізацію не допомагаючи не те що армії, а і на роботу не ходячи щоб економіка хоч якось дихала в конвульсіях.
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05.07.2024 10:56 Відповісти
Україна вже схлопується, під Час. Яром, Торецьком.... по 100-200-500 метрів щодня.

Через некомплект особистого складу у бригадах завдяки соплежуйству ЗЄ із "Законом про мобілізацію" 👿
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05.07.2024 12:25 Відповісти
Тобто причина тільки у кількості рабів по вашому і законі про мобілізацію по вашому?
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05.07.2024 13:14 Відповісти
Не вистачає бабла на Кіздафон ?
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05.07.2024 11:04 Відповісти
А держслужбу исключили,а то опять получится - работяга и селянин плати за свою шкуру плюс еще за шкуру держслужбовця через податки.
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05.07.2024 10:49 Відповісти
за 20 400 гривен... Ну я могу профессий 10 сразу назвать в которых будет дефицит кадров, который приведет к коллапсу отрасли... Ну то такое, главное бабосик рубить.
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05.07.2024 10:51 Відповісти
Головне забезпечити армію і сплачувати податки. Бо ще так рік два і не буде ніяких професій. Будуть тільки мамкині бубочки по закромах батьківських яким срати на роботу і професію. Бо є мамкина пенсія. Зате справєдлівость!
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05.07.2024 10:58 Відповісти
Ну без тебе точно обійдуться, а ти будеш в окопі разом з іншими, що точно кращі тебе.
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05.07.2024 11:11 Відповісти
В окопі будуеш якраз ти. А для тих, у кого є бабки, завжди будуть варіанти. Просто вам офіційний не подобається. Краще воєнкому в карман. Такі реалії. За тобой тим більше ніхто не плакатиме, не переживай.
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05.07.2024 11:23 Відповісти
Помрій що відкупишся, гівно завжди мріє поплавати.
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05.07.2024 12:25 Відповісти
Тут же питання не в мені, а в ситуації в цілому. Нахлебнічки типу тебе думають що все само собою розрулиться не приклавши ні граму зусилля крім клацання по клавіатурі. Мене ж у нашій військовій частині кожна собака знає бо я туди за 3 роки скільки речей перевозив що тобі і не снилося. Тому за мене не переживай. За себе переживай, мамкина бубочка...
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05.07.2024 13:06 Відповісти
Мені за себе нічого переживати, а усяких "волонтерів", що заробляють на війні та мають надію ухилитися від мобілізацію, я вже бачив.
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05.07.2024 13:11 Відповісти
Я теж достатньо бачив скигликів які навіть на роботу не ходять або шабашать за налічку не сплачуючи податків але блєють про справедливість виїжжаючи на горбах військових і волонтерів. Тому сиди ховайся, поки не прийдуть з випискою суду про розшук. Потім подивимось хто з нас двох пошурує в окоп.
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05.07.2024 13:19 Відповісти
Та що ти за лайно таке, що смердить і смердить? Від переляку зупинитися не може. Думаєш, що за твою жирну сраку хтось інший буде воювати? Не вийде.
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05.07.2024 13:28 Відповісти
Це ти прийшов і висрався. Думки дна тут ніхто не запитував. Тому отримуй що хотів, скиглик
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05.07.2024 13:30 Відповісти
Та це ти тут скиглиш, як ошпарений, типу - у мене жирна срака і мене не можна чіпати. Падаль.
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05.07.2024 13:33 Відповісти
Ні, це такі як ти починають плакати про справедливість з під мамкиної юбки, коли згадують про економічне бронювання. Бо вам ніщебродним прутньосмокам всі кругом винні. А ви нікому і нічого. Так не буде, тому підбирай обісрані штанці і жди своєї черги. Принаймні бронік і каску видадуть, бо буде за що. На таких як ти економіка точно рухне. То хочь лопатою помахаєш. Ущербне.
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05.07.2024 13:36 Відповісти
О, мудило, що обкрадає допомогу, знову засмердило. Йди накуй, лідор.
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05.07.2024 13:45 Відповісти
Що ж ти здувся прутньососик? Закінчились аргументи? Бо економічне ж бронювання хочуть запровадити саме для того щоб поущємлять таких недолугих як ти, і більше ні для чого) Ну воно як немає розуму то тільки плакати і лишається, що поробиш.
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05.07.2024 13:53 Відповісти
Лідорок, ти що мову не розумієш? Тобі вже вказано адресу, от і йди собі.
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05.07.2024 16:01 Відповісти
Ти вже по тій адресі прописаний. Можеш паузи між відсосами не робити і не писати без діла.
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05.07.2024 16:13 Відповісти
В Німеччині прийнятий "Закон про військовий стан", в якому передбачено "трудову мобілізацію" всіх громадян від 18 до 60 років.

Під час війни економіка стає військовою і замість мобілізованих чоловіків до станків стають жінки.
Так було завжди в воюючих країнах.
Але в Україні воюють за рейтинги!
Чи не так?
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05.07.2024 11:11 Відповісти
Вы в Зазеркалье живёте? На мамину пенсию?) У меня у бабули 40 лет стажа на стройке и она дважды герой труда. И ее пенсии ей хватает с лихвой, просто потому, что еду ей привозит мой знакомый за мои деньги, коммуналку оплачиваю я, а одежду присылаю по почте. К чему вы приплыли налоги? Налоги официально устроенные люди и так платят. Налог в 20 тысяч гривен за бронирование как раз и приведет к тому, что никаких профессий официально не будет, как и налогов.
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05.07.2024 11:12 Відповісти
Погана ідея, можуть бути дуже сильні наслідки.
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05.07.2024 11:36 Відповісти
катастрофічно руйнівні - розбрат та ненависть один до одного серед українців
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05.07.2024 12:28 Відповісти
бачу це так: у кого була ЗП 20-60 тисяч, за згодою сторін стане 8000. зекономлять на податках. за відкуп заплатить працівник. всі в шоколаді
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05.07.2024 11:48 Відповісти
Ну а військові у цих виродків залишаються рабами, без права на оплату свого бронювання. Одні два з половиною роки переховувались від мобілізації і тепер за 20 штук собі і далі будуть жити в спокої, а хтось мобілізований посланий владою та тими ж ухилянтам нахєр. Справедливо! Уроди!
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05.07.2024 15:09 Відповісти
 
 