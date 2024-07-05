Законопроєкт про економічне бронювання планують винести на голосування у ВР до кінця місяця, - "слуга народу" Наталуха

Законопроєкт щодо економічного бронювання військовозобов’язаних можуть винести на розгляд у Верховній Раді в першому читанні до кінця липня.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха в коментарі "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти, але на розгляд парламенту буде винесено лише один. Який саме - визначить профільний комітет за кілька тижнів.

Наталуха зауважив, що основною моделлю економічного бронювання на сьогодні є бронювання працівників за 20 400 гривень додаткового військового податку в місяць.

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Таке бронювання не передбачає прив’язки до заробітної плати та професії. Водночас, у претендента на бронювання не має бути податкових боргів, пояснив він.

Умови економічного бронювання

Крім того, якщо роботодавець є фізичною особою-підприємцем, він також може забронювати себе. Для цього потрібно бути зареєстрованим ФОПом щонайменше за 6 місяців до ухвалення закону.

Друга умова - дохід ФОПа за попередній звітний період має бути не меншим за три місяці бронювання, тобто 60 тисяч гривень.

Це ще одна умова, яка може гарантувати, що у вас є фінансова спроможність, і що ви не з-під подушки дістаєте 20 тисяч гривень і бронюєтесь. Ці дві умови мають убезпечити, щоб не зловживали економічним бронюванням себе чи інших співробітників", - пояснив дептутат.

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Наталуха пояснив, лише 50% працівників можна економічно забронювати. Після того, як роботодавець визначився зі списком працівників, він повинен подати онлайн-заявку, яка включає список працівників та фінансовий звіт за останні шість місяців. Після цього податкова перевірить відсутність фінансової та податкової заборгованості.

Нардеп додав, що підприємства, які підпадають під стратегічне бронювання, відповідаючи критеріям постанов Кабміну №76 та №45 – забронювати додатково працівників за гроші не зможуть.

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Нагадаємо, 4 червня 2024 року Кабмін продовжив на два місяці термін дії всіх чинних бронювань від мобілізації. 7 червня уряд зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану: підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.