Законопроєкт про економічне бронювання планують винести на голосування у ВР до кінця місяця, - "слуга народу" Наталуха
Законопроєкт щодо економічного бронювання військовозобов’язаних можуть винести на розгляд у Верховній Раді в першому читанні до кінця липня.
Про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха в коментарі "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти, але на розгляд парламенту буде винесено лише один. Який саме - визначить профільний комітет за кілька тижнів.
Наталуха зауважив, що основною моделлю економічного бронювання на сьогодні є бронювання працівників за 20 400 гривень додаткового військового податку в місяць.
Таке бронювання не передбачає прив’язки до заробітної плати та професії. Водночас, у претендента на бронювання не має бути податкових боргів, пояснив він.
Умови економічного бронювання
Крім того, якщо роботодавець є фізичною особою-підприємцем, він також може забронювати себе. Для цього потрібно бути зареєстрованим ФОПом щонайменше за 6 місяців до ухвалення закону.
Друга умова - дохід ФОПа за попередній звітний період має бути не меншим за три місяці бронювання, тобто 60 тисяч гривень.
Це ще одна умова, яка може гарантувати, що у вас є фінансова спроможність, і що ви не з-під подушки дістаєте 20 тисяч гривень і бронюєтесь. Ці дві умови мають убезпечити, щоб не зловживали економічним бронюванням себе чи інших співробітників", - пояснив дептутат.
Наталуха пояснив, лише 50% працівників можна економічно забронювати. Після того, як роботодавець визначився зі списком працівників, він повинен подати онлайн-заявку, яка включає список працівників та фінансовий звіт за останні шість місяців. Після цього податкова перевірить відсутність фінансової та податкової заборгованості.
Нардеп додав, що підприємства, які підпадають під стратегічне бронювання, відповідаючи критеріям постанов Кабміну №76 та №45 – забронювати додатково працівників за гроші не зможуть.
Нагадаємо, 4 червня 2024 року Кабмін продовжив на два місяці термін дії всіх чинних бронювань від мобілізації. 7 червня уряд зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану: підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.
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ЗЄля, чому ми НЕ як Ізраїль, який перемагає у десятки разів чисельніших сусідів у всіх війнах?
Тому що в Ізраїлі нікому в голову НЕ прийде таке ******** "економічєскоє бронювання", яке:
1. остаточно підірве віру народу в політико-військове керівництво
2. поділить народ на бідних та багатих, на "м'ясо війни" та "безсмертних"
можна одразу вперед ногами ! 👿
ви добились свого, курви ЗЄльоні - розвалу України !! 😈
Також " військовозобов'язани" - це громадяне , яки знаходяться в запасі.👈
Конституція України
вже зараз із мобілізованих зголошуються на бойову операцію лише 10%!
як командир буде мотивувати бійців ?
"За ЗЄ-ліна ! За яхти та палаци !"
Ось так ?
Такої ганьби та блдст..ва не знала жодна країна !😈
Ось за це я б заплатив!
Останнє б віддав!
чи вже забули ! 😈
Хоча про що це я...
чи фронт це все ж таки там де вмирають? 😈
я проти ЗЄ пафосного ********, коли будь що називають "фронтом" - економічний, культурний, ідеологічний, дипломатичний...
фронти бувать Перший Український !
там де воюють і гинуть
сюди ще можна додати культурний, медійний і так далі..
Через некомплект особистого складу у бригадах завдяки соплежуйству ЗЄ із "Законом про мобілізацію" 👿
Під час війни економіка стає військовою і замість мобілізованих чоловіків до станків стають жінки.
Так було завжди в воюючих країнах.
Але в Україні воюють за рейтинги!
Чи не так?