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Конец кремлевской саранчи, эстафета по-русски, шедевры мирового искусства. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Они не перепутают...

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фотожаба

Нейросеть рисует путинскую россию

фотожаба

Шедевры мирового искусства

фотожаба

Дежавю

фотожаба

Подробности покушения

фотожаба

Следующие дебаты

фотожаба

Оскар!

фотожаба

фотожаба

Если коротко...

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Путин скажет - поверят

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Наконец-то...

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фотожаба

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...совсем другое дело

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"Боярышня" Семен Скрепецкий

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Эстафета по-русски

фотожаба

Путинские сказки

фотожаба

В дополнение

фотожаба

Конец кремлевской саранчи

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

политика (7113) путин владимир (31654) фотожаба (14521) Трамп Дональд (5850) Безуглая Марьяна (297)


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Топ комментарии
+18
Видалення Безуглої - топ!
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20.07.2024 12:08 Ответить
+12
"Безугла" ефектно.
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20.07.2024 12:11 Ответить
+7
Трамп не цар і президентом він вже був.
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20.07.2024 12:42 Ответить
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Видалення Безуглої - топ!
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20.07.2024 12:08 Ответить
"Безугла" ефектно.
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20.07.2024 12:11 Ответить
А якщо раптом Трамп знову стане Президентом США , от тоді і "посміємося " гіркими сльозами .
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20.07.2024 12:23 Ответить
Трамп не цар і президентом він вже був.
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20.07.2024 12:42 Ответить
Так оберуть американці його президентом і все.
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20.07.2024 12:49 Ответить
Він поводирем, найме зеленського з єрмаком…
Ну хоть паржом…
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20.07.2024 12:58 Ответить
З кого "паржом" ?
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20.07.2024 13:07 Ответить
З тебе.
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21.07.2024 10:35 Ответить
що значить "якщо"? це вже майже доконаний факт. деякі їх ЗМІ вже так і пишуть "президент тримп". не колишній президент, а президент!
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20.07.2024 15:14 Ответить
Лучше про немоща байдена фотожабы лепите, противно смотреть. Трамп надежда Украины.
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20.07.2024 20:48 Ответить
А хіба Байден таку дурість меле, як Трамп?
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21.07.2024 12:45 Ответить
Байден уже нихера мелить не может. Дебаты показали. А то что он говорит одно и делает все для того что бы НЕ помогать Украине, это понятно.
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21.07.2024 15:21 Ответить
 
 