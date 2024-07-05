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Истинная причина войны, монумент "русскому миру", политический промысел по-венгерски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Настоящая причина войны
Мирный план
Политический промысел по-венгерски
Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Венгрии Прессман о визите Орбана к Путину: "Речь идет не о "мире", а о выгоде"
Трогательная встреча
Русские традиции
Во-первых - это просто красиво...
Вторая серия
Монумент "русскому миру"
Найди 10 отличий
Интересный вопрос
Самый удачный портрет
Новая россия
Агрессор в ООН
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Але не вистачає української внутрішньополітичній теми.
Не потрібно про неї забувати.