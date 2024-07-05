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Истинная причина войны, монумент "русскому миру", политический промысел по-венгерски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Настоящая причина войны

фотожаба

Мирный план

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фотожаба

Политический промысел по-венгерски

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Венгрии Прессман о визите Орбана к Путину: "Речь идет не о "мире", а о выгоде"

фотожаба

Трогательная встреча

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фотожаба

Русские традиции

фотожаба

Во-первых - это просто красиво...

фотожаба

Вторая серия

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фотожаба

Монумент "русскому миру"

фотожаба

Найди 10 отличий

фотожаба

Интересный вопрос

фотожаба

Самый удачный портрет

фотожаба

Новая россия

фотожаба

Агрессор в ООН

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Автор: 

Лукашенко Александр (3618) Медведев Дмитрий (4107) политика (7080) россия (96169) фотожаба (14500)


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Фотожаби гарні!
Але не вистачає української внутрішньополітичній теми.
Не потрібно про неї забувати.
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05.07.2024 21:46 Ответить
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05.07.2024 21:52 Ответить
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05.07.2024 22:11 Ответить
"балалайка это та же гитара только треугольная"
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07.07.2024 12:23 Ответить
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05.07.2024 22:49 Ответить
Про мирний план, це епічно
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05.07.2024 23:11 Ответить
 
 