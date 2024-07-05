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Новини Фото Фотошопи політиків
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Справжня причина війни, монумент "русскому миру", політичний промисел по-угорськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Справжня причина війни

фотожаба

Мирний план

Читайте на "Цензор.НЕТ": Припинення вогню пришвидшило б темпи переговорів з РФ, - Орбан

фотожаба

Політичний промисел по-угорськи

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Угорщині Прессман про візит Орбана до Путіна: "Йдеться не про "мир", а про вигоду"

фотожаба

Зворушлива зустріч

Боррель про візит Орбана до Москви: Він не представляє ЄС

фотожаба

Російські традиції

фотожаба

По-перше – це просто красиво...

фотожаба

Друга серія

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь каже про зростання напруженості на кордоні з Україною. У Держприкордонслужбі відреагували

фотожаба

Монумент "русскому миру"

фотожаба

Знайди 10 відмінностей

фотожаба

Цікаве питання

фотожаба

Найвдаліший портрет

фотожаба

Нова росія

фотожаба

Агрессор в ООН

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лукашенко Олександр (2661) Медведєв Дмитро (1917) політика (4523) росія (66070) фотожаба (13982)


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Фотожаби гарні!
Але не вистачає української внутрішньополітичній теми.
Не потрібно про неї забувати.
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05.07.2024 21:46 Відповісти
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05.07.2024 21:52 Відповісти
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05.07.2024 22:11 Відповісти
"балалайка это та же гитара только треугольная"
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07.07.2024 12:23 Відповісти
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05.07.2024 22:49 Відповісти
Про мирний план, це епічно
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05.07.2024 23:11 Відповісти
 
 