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Справжня причина війни, монумент "русскому миру", політичний промисел по-угорськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Справжня причина війни
Мирний план
Читайте на "Цензор.НЕТ": Припинення вогню пришвидшило б темпи переговорів з РФ, - Орбан
Політичний промисел по-угорськи
Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Угорщині Прессман про візит Орбана до Путіна: "Йдеться не про "мир", а про вигоду"
Зворушлива зустріч
Боррель про візит Орбана до Москви: Він не представляє ЄС
Російські традиції
По-перше – це просто красиво...
Друга серія
Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь каже про зростання напруженості на кордоні з Україною. У Держприкордонслужбі відреагували
Монумент "русскому миру"
Знайди 10 відмінностей
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Нова росія
Агрессор в ООН
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Але не вистачає української внутрішньополітичній теми.
Не потрібно про неї забувати.