В Одеському порту обвалилася будівля: під завалами опинилися двоє чоловіків, один з них загинув. ФОТОрепортаж

20 липня увечері в Одеському порту обвалилася будівля. Під завалами опинилися двоє людей, один із чоловіків загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Одещини.

"Вчора ввечері, на території Одеського морського торгівельного порту виникло руйнування складської будівлі. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що під час руйнування будівлі під завалами опинилось два чоловіки", - ідеться в повідомленні.







Зазначається, що працівники ДСНС, за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу, деблокували громадянина, 1990 року народження. Постраждалому надали домедичну допомогу та передали медикам.

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"На жаль, другого чоловіка, громадянина 1993 року народження, рятувальники вилучили без ознак життя. Ймовірна причина руйнування - порушення техніки безпеки при будівельних роботах. Обставини події, наразі, встановлюються", - додали у службі.







Від ДСНС залучались 4 одиниці техніки та 20 рятувальників та кінологічне відділення ДСНС.

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