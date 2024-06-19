УКР
У Києві обвалилася частина Повітрофлотського шляхопроводу, - КМДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію перекрито рух транспорту.

Про це пишуть в телеграм-каналі КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі автомобільний рух перекритий на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під шляхопроводом). Жертв і постраждалих немає. На місці працюють необхідні міські служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Турецька Onur може отримати 2 мільярди на ремонт столичного мосту Метро. Вона єдина подала заявку на тендер

Обвал Повітрофлотського моста в Києві

В Києві знову обвалився міст

В Києві "втомився" черговий міст

Також читайте: Перекрили рух аварійним мостом у Вишгородському районі Київщини. Замість нього працюватиме понтонна переправа. ФОТО

Автор: 

Київ (20025) міст (1257) обвал (80)
Топ коментарі
+19
а от тепер. я запитаю!
то, треба ремонтувати? чи, все в дрони переводити?
гевей, патріотична тусовка?
от от, рухне міст патона! він, взагалі, вже років тридцять як недієздатний!

де, ці куплені єрмачиною, дебільні студенти перед київрадою? бажаю, кожному з таких "патріотів", опинитися в трамваї чи машині, в момент руйнування!
19.06.2024 21:02 Відповісти
+13
Абсолютно дебільний сарказм разом з брехливою цитатою!
19.06.2024 21:30 Відповісти
+9
То не Кличко армагедон, а ті хто до нього були. Безбожно крали, вкладали все плиткою - бо заводік був з виробництва плитки кишеньковий, асфальтували бруківку на схилах Дніпра й вулиць з великим кутом підйому.
19.06.2024 21:27 Відповісти
Абсолютно дебільний сарказм разом з брехливою цитатою!
19.06.2024 21:30 Відповісти
Цей діма клаус постійно з такими вкидами відмічається на форумі. Час від часу його висери видаляють, але чомусь цього прикацапленого провокатора досі не забанили.
19.06.2024 21:57 Відповісти
Я теж замітив, постійно якесь ІПСО пише.
Нічого там не впало, а трамваї як їздили так і їздять.
19.06.2024 22:01 Відповісти
Та справа не в тому, що впало, чи ні. Судячи по фото, таки впало, і це надзвичайна подія (ЧП по російськи)
Діло в тому, як він перекручує і підбурює. І судячи по лайкам під його постом, "простий нарід" на таке ж ведеться.
19.06.2024 22:04 Відповісти
Ну цеж нинішня українська зелена влада всі негаразди почала переводити у стан ІПСО. Не бачу нічого особливого в тому, що він пише.
А "простий нарід", як виявилося, 70% підтримують зеленського. Тому все честно!
19.06.2024 22:07 Відповісти
Глянув на тих, хто там підлайкнув хлопу, до вас питань більше немає
19.06.2024 22:27 Відповісти
Глянув, що ви там писали. Так і не знайшов там питань.
Але суть не в тому. Яка вам справа хто кого лайкає чи ні? Всі мають бути згодні з вами бо вам так хочеться?
19.06.2024 22:44 Відповісти
Це з площини "Скажи, хто твій друг хто, і обидва ідіть на йуг"

Так і тут - мені не важливо (і не хочеться, щоб так було), щоб всі мали таку саму точку зору, як я.

Але отакі дебільні пости, як отой що ви лайкнули, це як гарний маркер на "хто є хто".
19.06.2024 22:52 Відповісти
А мені твої пости дебільні, що тепер?
То може й ти йди на йуг.
Це ти спочатку хотів показати свою інтелигентність, а потім згадав, що в корито комбікорму в хліві насипали і вирішив, - а мать його так!?
19.06.2024 22:55 Відповісти
Перечитав свої пости. Так і не знайшов там якихось намагань показати свою інтелигентність, чи щось таке - спілкувався звичайно, як я це завжди і роблю.

Не подобаються мої пости, твоє право подумки відправити мене на йуг. Хіба я можу заборонити?

Тебе я вже давно туди, вдогонку за дімою, послав.
19.06.2024 23:03 Відповісти
Ну то воно й не дивно. Як можна показувати те чого не має і не було!?
Є цікавіші персонажі за тебе.
Бувай.
19.06.2024 23:06 Відповісти
Чомусь згадав класика-міст втомився...
19.06.2024 20:57 Відповісти
Інший "класик" запитував "Шо, апять?". Ну, так, апять - усі мости колись обвалюються, нічого дивного. Он міст-глист вже двигтить, коли по ньому товпа народу і вітер з Дніпра дме - екстрим, бл@дь, атракціон
19.06.2024 22:11 Відповісти
Ну хтось знову щось вкраде ...
19.06.2024 21:01 Відповісти
Патона до ладу приводили на Євро..

От де ті інститути, що повинні займатись інспекцією таких споруд - то вже питання..
19.06.2024 21:23 Відповісти
косметично? так.
це, взагалі, сов'єтьска пропаганда.
не може існувати міст, зварної конструкції, технологій, 1953 року.
будування мостів, це взагалі, фундаментальна наука.
запитайте у студентів кпі, про кількість епюрів, балки моста.
19.06.2024 21:33 Відповісти
Не косметично...тоді не тільки покриття міняли..
19.06.2024 21:41 Відповісти
що, ще?
19.06.2024 21:53 Відповісти
Цим інститутам замовляють не інспекцію, а її результат.
В залежності від замовлення одна і таж споруда може бути в стані від "завтра розвалиться" до "ще сто років простоїть".
19.06.2024 21:54 Відповісти
Мабуть накрилися ті інститути тазіком
19.06.2024 23:08 Відповісти
Нє, давай усе ремонтувати, на#єра ті дрони? Але запнвняю тебе - бурятам то по#єр, роз'їбуть відремонтоване.
19.06.2024 22:13 Відповісти
тут я бачу ботів хватає неведись
19.06.2024 22:20 Відповісти
тобі тобі першоиу і засунь собі кусок моста в звдній прохід...
19.06.2024 22:18 Відповісти
на миску щєй заробив! пиши ще!
19.06.2024 22:55 Відповісти
все в дрони!!!!
а держчиновників з зарплатою к+ та тих хто їм дав таку зарплату розстріляти накуй
керівників тіпа єрмака, татарова, які без держпосад, але керують, теж
їх гроші пустити на ремонти.
а що залишиться, теж в дрони!!!
19.06.2024 22:34 Відповісти
то, коли, будеш їхати під мостом, чи по мосту, май страховку, на випадок інвалідності, або смерті!

мета кацапів, що б україна розвалилась!
що б, не працювали ресторани, та не звучала музика!
що б, не було яскравої радісної молоді!
що б все поглинуло в морок та розруху!

дрочи на дрони! дрочи на шароварний патріотизм! дрочи на косоворотку!
19.06.2024 22:53 Відповісти
Росіянин скільки тобі на " мости " дати ?
19.06.2024 23:19 Відповісти
оу, привіт ущербний.
давай, все, що є!
19.06.2024 23:21 Відповісти
Неси свою фізію, будемо мости вправляти, росіянин .
19.06.2024 23:30 Відповісти
то, приходь, завтра о десятій, прямо до того місця.
там, все і з'ясуємо.
19.06.2024 23:32 Відповісти
Он устал? Как-раз на Богатырской мост закончили) Юге автомагистраль заказами завален
19.06.2024 21:06 Відповісти
От, до речі, до кого та фірмочка наближена? Скрізь по Києву щось перестилає, щось латає, щось ремонтує. Чия вона? І який такий глобальний йух на#уй, у нас що, своїх підрядників немає?
19.06.2024 22:16 Відповісти
Саморєз, мабуть, аж верещить...
19.06.2024 21:09 Відповісти
Міста і села все на дрони віддають, тому не чекайте ремонту. Зате, надважлива траса Київ - Чернигів майже відремонтована, усі шляхопроводи відремонтовані, незважаючи на війну та дефіцит дронів. Добре, що на ремонт мосту Метро гроші виділяють, бо цей міст теж може "втомитись"
19.06.2024 21:09 Відповісти
Всього делов - переставити міст з оболонського острова....
19.06.2024 21:12 Відповісти
цемент не той марки
19.06.2024 21:14 Відповісти
И чертеж по дебильному был написан
19.06.2024 22:04 Відповісти
Велике Руйнитство
19.06.2024 21:16 Відповісти
То не Кличко армагедон, а ті хто до нього були. Безбожно крали, вкладали все плиткою - бо заводік був з виробництва плитки кишеньковий, асфальтували бруківку на схилах Дніпра й вулиць з великим кутом підйому.
19.06.2024 21:27 Відповісти
Кличко сидить вже другий термін на посаді. До нього він сам і був.
19.06.2024 21:43 Відповісти
Вам би, в ДБР чи НАЗК служити, при очисних… з таким дедуктивним методом! Усіх котів, передушите… Але,видно не доля…
19.06.2024 22:30 Відповісти
Все саавецкае самае лутшае!!!
19.06.2024 21:34 Відповісти
Правільна! В есесерє калбаса била па 2.20 і строілі на вєка!!
19.06.2024 21:57 Відповісти
Нема нічого вічного.
19.06.2024 23:15 Відповісти
Тут навіть і віку немає! Гавно сааветскає таєт на глазах, а савкадрочеры-нет ничего вечнаво!
19.06.2024 23:56 Відповісти
на гівні хліб росте , а на таке добро як ти ср@ть ходять😂😂
20.06.2024 01:16 Відповісти
Ремонтувати треба, але всі чомусь забули, що йде війна і кожен вибух відкладається на мостах, фундаментах, метро... А от спитати де ті специ що повинні відслідковувати ці моменти, треба, бо наплодили фірм по відмиванню грошей, бо х..на роялі прощає...
19.06.2024 21:43 Відповісти
https://t.me/truexanewsua/93575 Це все росіиске ІПСО, так заявив В. Кличко. Дивись тут
19.06.2024 21:54 Відповісти
Схоже на те, що починають проявлятися наслідки ще однієї дикої і нахабної забудови ( друга Деміївська). Зовсім поруч, збудовані величезні висотки. І ЦЕ НА РУСЛІ РІЧКИ ЛИБІДЬ. Кияни знають це місце, як Бермудський трикутник. По вигляду РАГСУ, який був спроектований у вигляді невисокої трикутної споруди великої площі для зниження тиску на грунт. Щиро бажаю, щоб природа віддала належне тим особинам, які наживаються на таких речах. Усьому ''харчовому ланцюжку''.
19.06.2024 21:54 Відповісти
Так, там, також, навпроти шляхопровода є будинок, який давно розвалився на три частини. Він також побудований на руслі Либіді.
19.06.2024 22:05 Відповісти
Це подарунок "мудрим киянам" які не втомлюються обирати мерами то наркоманів, то з відбитими мізками коррупціонерів.
ЖРІТЕ, так сказать.
19.06.2024 22:02 Відповісти
І ви не вдавіться, коли нажеретесь гівна з під своїх дідів-маразматиків
19.06.2024 22:18 Відповісти
Так перевірте всі кошти, які на цей міст були виділені! Чи нема сенсу себе перевіряти?
19.06.2024 22:20 Відповісти
Це наслідки «мудрої» бездіяльності, ще з часів кучми та мерів омельченка+черновецького+попова!! За день, таке не приходить!
Тепер екс-єрмачело, буде мусолити КЛИЧКА, щоб свою, якусь ПОСЛИЦЮ, впарити Киянам!
Але термін привладних з ОПУ завершився ще 21 травня!!
19.06.2024 22:25 Відповісти
Позорище...
19.06.2024 23:12 Відповісти
Та там просто поручні впали, а не "частина мосту".
Закохані дуже палко притислись, добре що не впали на трамвай.
20.06.2024 00:02 Відповісти
А когда этот путепровод был построен, в советское время? В то время во время строительства многое могло произойти..
20.06.2024 06:16 Відповісти
Середина 50-х.
20.06.2024 07:46 Відповісти
На Повітрянофлотскому шляхопровуду нема трамвая.
20.06.2024 08:09 Відповісти
Трамвай під мостом.
20.06.2024 09:00 Відповісти
Аааа, швідкісний на Борщагу!
А я подумав шо той шо над проспетом Перемоги бившему Брест-Літовському..
20.06.2024 10:50 Відповісти
Пардон, колишнему.
20.06.2024 10:51 Відповісти
Нема і "Повітрянофлотського" шляхопроводу! Був Повітрофлотський, а тепер Повітряних сил України!
20.06.2024 14:01 Відповісти
" Об'їзд перекритої проїзної частини тимчасово налагоджено по Скляному мосту і мосту Хвиля ".
20.06.2024 10:34 Відповісти
За те міст на острів на Оболоні збудували для тих хто "устал ат вайни"!
20.06.2024 13:58 Відповісти
 
 