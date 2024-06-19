У Києві обвалилася частина Повітрофлотського шляхопроводу, - КМДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію перекрито рух транспорту.

Про це пишуть в телеграм-каналі КМДА

"Наразі автомобільний рух перекритий на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під шляхопроводом). Жертв і постраждалих немає. На місці працюють необхідні міські служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

