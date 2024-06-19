У Києві обвалилася частина Повітрофлотського шляхопроводу, - КМДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію перекрито рух транспорту.
Про це пишуть в телеграм-каналі КМДА, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі автомобільний рух перекритий на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під шляхопроводом). Жертв і постраждалих немає. На місці працюють необхідні міські служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.
Hrysha Hlyba #582024
19.06.2024 21:02
Погрібний Олександр
19.06.2024 21:30
Марина Нєчаєва #561431
19.06.2024 21:27
Нічого там не впало, а трамваї як їздили так і їздять.
Діло в тому, як він перекручує і підбурює. І судячи по лайкам під його постом, "простий нарід" на таке ж ведеться.
А "простий нарід", як виявилося, 70% підтримують зеленського. Тому все честно!
Але суть не в тому. Яка вам справа хто кого лайкає чи ні? Всі мають бути згодні з вами бо вам так хочеться?
Так і тут - мені не важливо (і не хочеться, щоб так було), щоб всі мали таку саму точку зору, як я.
Але отакі дебільні пости, як отой що ви лайкнули, це як гарний маркер на "хто є хто".
То може й ти йди на йуг.
Це ти спочатку хотів показати свою інтелигентність, а потім згадав, що в корито комбікорму в хліві насипали і вирішив, - а мать його так!?
Не подобаються мої пости, твоє право подумки відправити мене на йуг. Хіба я можу заборонити?
Тебе я вже давно туди, вдогонку за дімою, послав.
Є цікавіші персонажі за тебе.
Бувай.
то, треба ремонтувати? чи, все в дрони переводити?
гевей, патріотична тусовка?
от от, рухне міст патона! він, взагалі, вже років тридцять як недієздатний!
де, ці куплені єрмачиною, дебільні студенти перед київрадою? бажаю, кожному з таких "патріотів", опинитися в трамваї чи машині, в момент руйнування!
От де ті інститути, що повинні займатись інспекцією таких споруд - то вже питання..
це, взагалі, сов'єтьска пропаганда.
не може існувати міст, зварної конструкції, технологій, 1953 року.
будування мостів, це взагалі, фундаментальна наука.
запитайте у студентів кпі, про кількість епюрів, балки моста.
В залежності від замовлення одна і таж споруда може бути в стані від "завтра розвалиться" до "ще сто років простоїть".
а держчиновників з зарплатою к+ та тих хто їм дав таку зарплату розстріляти накуй
керівників тіпа єрмака, татарова, які без держпосад, але керують, теж
їх гроші пустити на ремонти.
а що залишиться, теж в дрони!!!
мета кацапів, що б україна розвалилась!
що б, не працювали ресторани, та не звучала музика!
що б, не було яскравої радісної молоді!
що б все поглинуло в морок та розруху!
дрочи на дрони! дрочи на шароварний патріотизм! дрочи на косоворотку!
давай, все, що є!
там, все і з'ясуємо.
ЖРІТЕ, так сказать.
Тепер екс-єрмачело, буде мусолити КЛИЧКА, щоб свою, якусь ПОСЛИЦЮ, впарити Киянам!
Але термін привладних з ОПУ завершився ще 21 травня!!
Закохані дуже палко притислись, добре що не впали на трамвай.
А я подумав шо той шо над проспетом Перемоги бившему Брест-Літовському..