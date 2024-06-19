В Киеве обрушилась часть Воздухофлотского путепровода, - КГГА. ВИДЕО+ФОТО

Из-за обвала фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода на трамвайную линию перекрыто движение транспорта.

Об этом пишут в телеграм-канале КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас автомобильное движение перекрыто на границе улиц Борщаговской и Жилянской (под путепроводом). Жертв и пострадавших нет. На месте работают необходимые городские службы, чтобы как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения", - говорится в сообщении.

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