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В Киеве обрушилась часть Воздухофлотского путепровода, - КГГА. ВИДЕО+ФОТО

Из-за обвала фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода на трамвайную линию перекрыто движение транспорта.

Об этом пишут в телеграм-канале КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас автомобильное движение перекрыто на границе улиц Борщаговской и Жилянской (под путепроводом). Жертв и пострадавших нет. На месте работают необходимые городские службы, чтобы как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Обвал Повітрофлотського моста в Києві

В Києві знову обвалився міст

В Києві "втомився" черговий міст

Смотрите также: В Киеве открыли пешеходный мост-волну на Оболонский остров. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25588) мост (1028) обвал (181)


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Топ комментарии
+19
а от тепер. я запитаю!
то, треба ремонтувати? чи, все в дрони переводити?
гевей, патріотична тусовка?
от от, рухне міст патона! він, взагалі, вже років тридцять як недієздатний!

де, ці куплені єрмачиною, дебільні студенти перед київрадою? бажаю, кожному з таких "патріотів", опинитися в трамваї чи машині, в момент руйнування!
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19.06.2024 21:02
+13
Абсолютно дебільний сарказм разом з брехливою цитатою!
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19.06.2024 21:30
+9
То не Кличко армагедон, а ті хто до нього були. Безбожно крали, вкладали все плиткою - бо заводік був з виробництва плитки кишеньковий, асфальтували бруківку на схилах Дніпра й вулиць з великим кутом підйому.
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19.06.2024 21:27
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Абсолютно дебільний сарказм разом з брехливою цитатою!
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19.06.2024 21:30 Ответить
Цей діма клаус постійно з такими вкидами відмічається на форумі. Час від часу його висери видаляють, але чомусь цього прикацапленого провокатора досі не забанили.
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19.06.2024 21:57 Ответить
Я теж замітив, постійно якесь ІПСО пише.
Нічого там не впало, а трамваї як їздили так і їздять.
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19.06.2024 22:01 Ответить
Та справа не в тому, що впало, чи ні. Судячи по фото, таки впало, і це надзвичайна подія (ЧП по російськи)
Діло в тому, як він перекручує і підбурює. І судячи по лайкам під його постом, "простий нарід" на таке ж ведеться.
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19.06.2024 22:04 Ответить
Ну цеж нинішня українська зелена влада всі негаразди почала переводити у стан ІПСО. Не бачу нічого особливого в тому, що він пише.
А "простий нарід", як виявилося, 70% підтримують зеленського. Тому все честно!
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19.06.2024 22:07 Ответить
Глянув на тих, хто там підлайкнув хлопу, до вас питань більше немає
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19.06.2024 22:27 Ответить
Глянув, що ви там писали. Так і не знайшов там питань.
Але суть не в тому. Яка вам справа хто кого лайкає чи ні? Всі мають бути згодні з вами бо вам так хочеться?
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19.06.2024 22:44 Ответить
Це з площини "Скажи, хто твій друг хто, і обидва ідіть на йуг"

Так і тут - мені не важливо (і не хочеться, щоб так було), щоб всі мали таку саму точку зору, як я.

Але отакі дебільні пости, як отой що ви лайкнули, це як гарний маркер на "хто є хто".
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19.06.2024 22:52 Ответить
А мені твої пости дебільні, що тепер?
То може й ти йди на йуг.
Це ти спочатку хотів показати свою інтелигентність, а потім згадав, що в корито комбікорму в хліві насипали і вирішив, - а мать його так!?
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19.06.2024 22:55 Ответить
Перечитав свої пости. Так і не знайшов там якихось намагань показати свою інтелигентність, чи щось таке - спілкувався звичайно, як я це завжди і роблю.

Не подобаються мої пости, твоє право подумки відправити мене на йуг. Хіба я можу заборонити?

Тебе я вже давно туди, вдогонку за дімою, послав.
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19.06.2024 23:03 Ответить
Ну то воно й не дивно. Як можна показувати те чого не має і не було!?
Є цікавіші персонажі за тебе.
Бувай.
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19.06.2024 23:06 Ответить
Чомусь згадав класика-міст втомився...
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19.06.2024 20:57 Ответить
Інший "класик" запитував "Шо, апять?". Ну, так, апять - усі мости колись обвалюються, нічого дивного. Он міст-глист вже двигтить, коли по ньому товпа народу і вітер з Дніпра дме - екстрим, бл@дь, атракціон
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19.06.2024 22:11 Ответить
Ну хтось знову щось вкраде ...
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19.06.2024 21:01 Ответить
а от тепер. я запитаю!
то, треба ремонтувати? чи, все в дрони переводити?
гевей, патріотична тусовка?
от от, рухне міст патона! він, взагалі, вже років тридцять як недієздатний!

де, ці куплені єрмачиною, дебільні студенти перед київрадою? бажаю, кожному з таких "патріотів", опинитися в трамваї чи машині, в момент руйнування!
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19.06.2024 21:02 Ответить
Патона до ладу приводили на Євро..

От де ті інститути, що повинні займатись інспекцією таких споруд - то вже питання..
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19.06.2024 21:23 Ответить
косметично? так.
це, взагалі, сов'єтьска пропаганда.
не може існувати міст, зварної конструкції, технологій, 1953 року.
будування мостів, це взагалі, фундаментальна наука.
запитайте у студентів кпі, про кількість епюрів, балки моста.
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19.06.2024 21:33 Ответить
Не косметично...тоді не тільки покриття міняли..
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19.06.2024 21:41 Ответить
що, ще?
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19.06.2024 21:53 Ответить
Цим інститутам замовляють не інспекцію, а її результат.
В залежності від замовлення одна і таж споруда може бути в стані від "завтра розвалиться" до "ще сто років простоїть".
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19.06.2024 21:54 Ответить
Мабуть накрилися ті інститути тазіком
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19.06.2024 23:08 Ответить
Нє, давай усе ремонтувати, на#єра ті дрони? Але запнвняю тебе - бурятам то по#єр, роз'їбуть відремонтоване.
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19.06.2024 22:13 Ответить
тут я бачу ботів хватає неведись
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19.06.2024 22:20 Ответить
тобі тобі першоиу і засунь собі кусок моста в звдній прохід...
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19.06.2024 22:18 Ответить
на миску щєй заробив! пиши ще!
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19.06.2024 22:55 Ответить
все в дрони!!!!
а держчиновників з зарплатою к+ та тих хто їм дав таку зарплату розстріляти накуй
керівників тіпа єрмака, татарова, які без держпосад, але керують, теж
їх гроші пустити на ремонти.
а що залишиться, теж в дрони!!!
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19.06.2024 22:34 Ответить
то, коли, будеш їхати під мостом, чи по мосту, май страховку, на випадок інвалідності, або смерті!

мета кацапів, що б україна розвалилась!
що б, не працювали ресторани, та не звучала музика!
що б, не було яскравої радісної молоді!
що б все поглинуло в морок та розруху!

дрочи на дрони! дрочи на шароварний патріотизм! дрочи на косоворотку!
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19.06.2024 22:53 Ответить
Росіянин скільки тобі на " мости " дати ?
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19.06.2024 23:19 Ответить
оу, привіт ущербний.
давай, все, що є!
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19.06.2024 23:21 Ответить
Неси свою фізію, будемо мости вправляти, росіянин .
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19.06.2024 23:30 Ответить
то, приходь, завтра о десятій, прямо до того місця.
там, все і з'ясуємо.
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19.06.2024 23:32 Ответить
Он устал? Как-раз на Богатырской мост закончили) Юге автомагистраль заказами завален
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19.06.2024 21:06 Ответить
От, до речі, до кого та фірмочка наближена? Скрізь по Києву щось перестилає, щось латає, щось ремонтує. Чия вона? І який такий глобальний йух на#уй, у нас що, своїх підрядників немає?
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19.06.2024 22:16 Ответить
Саморєз, мабуть, аж верещить...
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19.06.2024 21:09 Ответить
Міста і села все на дрони віддають, тому не чекайте ремонту. Зате, надважлива траса Київ - Чернигів майже відремонтована, усі шляхопроводи відремонтовані, незважаючи на війну та дефіцит дронів. Добре, що на ремонт мосту Метро гроші виділяють, бо цей міст теж може "втомитись"
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19.06.2024 21:09 Ответить
Всього делов - переставити міст з оболонського острова....
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19.06.2024 21:12 Ответить
цемент не той марки
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19.06.2024 21:14 Ответить
И чертеж по дебильному был написан
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19.06.2024 22:04 Ответить
Велике Руйнитство
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19.06.2024 21:16 Ответить
То не Кличко армагедон, а ті хто до нього були. Безбожно крали, вкладали все плиткою - бо заводік був з виробництва плитки кишеньковий, асфальтували бруківку на схилах Дніпра й вулиць з великим кутом підйому.
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19.06.2024 21:27 Ответить
Кличко сидить вже другий термін на посаді. До нього він сам і був.
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19.06.2024 21:43 Ответить
Вам би, в ДБР чи НАЗК служити, при очисних… з таким дедуктивним методом! Усіх котів, передушите… Але,видно не доля…
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19.06.2024 22:30 Ответить
Все саавецкае самае лутшае!!!
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19.06.2024 21:34 Ответить
Правільна! В есесерє калбаса била па 2.20 і строілі на вєка!!
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19.06.2024 21:57 Ответить
Нема нічого вічного.
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19.06.2024 23:15 Ответить
Тут навіть і віку немає! Гавно сааветскає таєт на глазах, а савкадрочеры-нет ничего вечнаво!
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19.06.2024 23:56 Ответить
на гівні хліб росте , а на таке добро як ти ср@ть ходять😂😂
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20.06.2024 01:16 Ответить
Ремонтувати треба, але всі чомусь забули, що йде війна і кожен вибух відкладається на мостах, фундаментах, метро... А от спитати де ті специ що повинні відслідковувати ці моменти, треба, бо наплодили фірм по відмиванню грошей, бо х..на роялі прощає...
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19.06.2024 21:43 Ответить
https://t.me/truexanewsua/93575 Це все росіиске ІПСО, так заявив В. Кличко. Дивись тут
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19.06.2024 21:54 Ответить
Схоже на те, що починають проявлятися наслідки ще однієї дикої і нахабної забудови ( друга Деміївська). Зовсім поруч, збудовані величезні висотки. І ЦЕ НА РУСЛІ РІЧКИ ЛИБІДЬ. Кияни знають це місце, як Бермудський трикутник. По вигляду РАГСУ, який був спроектований у вигляді невисокої трикутної споруди великої площі для зниження тиску на грунт. Щиро бажаю, щоб природа віддала належне тим особинам, які наживаються на таких речах. Усьому ''харчовому ланцюжку''.
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19.06.2024 21:54 Ответить
Так, там, також, навпроти шляхопровода є будинок, який давно розвалився на три частини. Він також побудований на руслі Либіді.
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19.06.2024 22:05 Ответить
Це подарунок "мудрим киянам" які не втомлюються обирати мерами то наркоманів, то з відбитими мізками коррупціонерів.
ЖРІТЕ, так сказать.
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19.06.2024 22:02 Ответить
І ви не вдавіться, коли нажеретесь гівна з під своїх дідів-маразматиків
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19.06.2024 22:18 Ответить
Так перевірте всі кошти, які на цей міст були виділені! Чи нема сенсу себе перевіряти?
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19.06.2024 22:20 Ответить
Це наслідки «мудрої» бездіяльності, ще з часів кучми та мерів омельченка+черновецького+попова!! За день, таке не приходить!
Тепер екс-єрмачело, буде мусолити КЛИЧКА, щоб свою, якусь ПОСЛИЦЮ, впарити Киянам!
Але термін привладних з ОПУ завершився ще 21 травня!!
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19.06.2024 22:25 Ответить
Позорище...
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19.06.2024 23:12 Ответить
Та там просто поручні впали, а не "частина мосту".
Закохані дуже палко притислись, добре що не впали на трамвай.
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20.06.2024 00:02 Ответить
А когда этот путепровод был построен, в советское время? В то время во время строительства многое могло произойти..
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20.06.2024 06:16 Ответить
Середина 50-х.
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20.06.2024 07:46 Ответить
На Повітрянофлотскому шляхопровуду нема трамвая.
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20.06.2024 08:09 Ответить
Трамвай під мостом.
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20.06.2024 09:00 Ответить
Аааа, швідкісний на Борщагу!
А я подумав шо той шо над проспетом Перемоги бившему Брест-Літовському..
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20.06.2024 10:50 Ответить
Пардон, колишнему.
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20.06.2024 10:51 Ответить
Нема і "Повітрянофлотського" шляхопроводу! Був Повітрофлотський, а тепер Повітряних сил України!
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20.06.2024 14:01 Ответить
" Об'їзд перекритої проїзної частини тимчасово налагоджено по Скляному мосту і мосту Хвиля ".
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20.06.2024 10:34 Ответить
За те міст на острів на Оболоні збудували для тих хто "устал ат вайни"!
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20.06.2024 13:58 Ответить
 
 