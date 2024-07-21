Наслідки ракетного удару РФ по житловому сектору селища Білий Колодязь на Харківщині. ФОТОрепортаж
Вночі 21 липня 2024 року війська РФ завдали ракетного удару по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, від вибухів постраждали житлові будинки та надвірні забудови. Крім того, сталася пожежа. Горів житловий будинок площі близько 70 м.кв.
О 08:15 пожежу було ліквідовано. В результаті обстрілу постраждало 2 чоловіків.
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Злой Карлик
показати весь коментар22.07.2024 17:37 Відповісти Мені подобається 0
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