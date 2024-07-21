У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері неділі, 21 липня, у Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за мовознавицею та екснардепкою Іриною Фаріон, яка померла у реанімації після скоєного на неї замаху 19 липня.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Попрощатися з професоркою прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України.
Повідомляється, що чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї - полі № 22, поблизу могили Володимира Івасюка.
Вбивство Ірини Фаріон
Ввечері п'ятниці, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.
Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови. Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Напад на Ірину Фаріон кваліфікували за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрільцеві загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
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А от "про померлих говорять або добре або нічого" - придумали кацапські попи.
Як сдохне владімір ліліпутін - що будеш говорити про скаженого кремлівського пса?
Добре або нічого?
Підняти питання масового гуляння по ВСІЙ УКРАЇНІ аж поки ноги носитимуть!!!
З повтором кожного дня, місяця та року!
Гойда пуцлу до кобздона!!!
За що вбили стару комуняцькцу провокаторшу - слідство ще не з'ясувало
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5 березня 1950 року на конспіративній квартирі у селі Білогорща на тодішній околиці Львова у перестрілці з працівниками МДБ загинув головнокомандувач Української Повстанської Армії генерал-хорунжий Роман Шухевич.
Автора " Щедрика" та інших творів Леонтовича, життя обірвла куля 23 січня 1921 року, випущена з гвинтівки чекіста Афанасія Грищенка. Композитору тоді було лише 43 роки. Таких тисячі...
решта були видатними політичними та культурними українськими діячами. Поки живі Забужко, Жадан, Костенко, Андрухович - вважати що Фаріоншу вбили за мову чи за її діяльність в царині нашої культури - просто смішно.
На виконання пункту 2 Указу Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» від 16.03.2022 №143/2022 щоденно о 9 годині 00 хвилин започатковуємо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими співвітчизниками.
Згадаймо українців, яких ми втратили через терор, розв'язаний окупантом, усіх військових і цивільних, дорослих і дітей!
Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну!
Вшануймо янголів нашої НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ!
Хто ваш куратор - соловьев, симанян, мардан?
Памятаймо та помстимося!!!
Студенти її в першу чергу
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«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум'я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово… i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали, заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти, вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мови» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
Влада вбила українського патріота Василя, схоже, що й Ірину!