У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері неділі, 21 липня, у Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за мовознавицею та екснардепкою Іриною Фаріон, яка померла у реанімації після скоєного на неї замаху 19 липня.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Попрощатися з професоркою прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України.

Повідомляється, що чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї - полі № 22, поблизу могили Володимира Івасюка.

Вбивство Ірини Фаріон

Ввечері п'ятниці, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови. Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Напад на Ірину Фаріон кваліфікували за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрільцеві загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

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