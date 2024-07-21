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У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері неділі, 21 липня, у Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за мовознавицею та екснардепкою Іриною Фаріон, яка померла у реанімації після скоєного на неї замаху 19 липня.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Попрощатися з професоркою прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України.

Повідомляється, що чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї - полі № 22, поблизу могили Володимира Івасюка.

У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон

У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон

У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон

У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон

У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон

У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон

Вбивство Ірини Фаріон

Ввечері п'ятниці, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови. Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Напад на Ірину Фаріон кваліфікували за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрільцеві загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Читайте також: Відсутність світла в момент вбивства Фаріон ускладнює розслідування, - депутат Львівської міськради Зінкевич

Автор: 

Львів (3069) вбивство (3088) Фаріон Ірина (110)


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Топ коментарі
+26
Блискуча викладачка і лектор! Віддана Україні в усьому!!!
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21.07.2024 20:18
+24
Пані Фаріон вбили за мову, вбили за Україну!!! А поліція написала основну версію вигідну для влади, що в Укрїні ніби якісь розборки і помста. Ні, малороси, її вбили за Україну і має бути одна єдина версія - вбили за українську мову. Інші версії тут не мають навіть бути в теорії. До встановлення вбивці, крім поліції має бути залучене СБУ, бо сліди поведуть через офіс до Московії! І розкриття злочину має бути реальне, а не призначення, як по справі по вбивству Шеремета. Довіри до влади у мене немає зовсім.
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21.07.2024 20:28
+15
Стаття 10.
Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
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21.07.2024 20:29
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??? Чому ти тоді взагалі тут, в цій темі щось написав?
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21.07.2024 20:13 Відповісти
Стаття 10.
Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
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21.07.2024 20:29 Відповісти
Ірині Фаріон - Царство Небесне і вічна пам'ять.
А от "про померлих говорять або добре або нічого" - придумали кацапські попи.
Як сдохне владімір ліліпутін - що будеш говорити про скаженого кремлівського пса?
Добре або нічого?
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21.07.2024 20:28 Відповісти
хто такі малороси?
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21.07.2024 20:32 Відповісти
73 % собачого зеленого гімна.зрозуміло ?
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21.07.2024 21:12 Відповісти
і чому тиждень?
Підняти питання масового гуляння по ВСІЙ УКРАЇНІ аж поки ноги носитимуть!!!
З повтором кожного дня, місяця та року!
Гойда пуцлу до кобздона!!!
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21.07.2024 20:33 Відповісти
Ти тупий виродок.
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21.07.2024 20:40 Відповісти
Гойда!!!
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21.07.2024 20:46 Відповісти
Ориґінально, на латині, то звучить так "...про мертвих або добре або нічого, окрім правди".
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21.07.2024 22:02 Відповісти
Кому цікаве твоє нічого?
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21.07.2024 20:34 Відповісти
🙏
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21.07.2024 20:18 Відповісти
Коли того виродка убивцю спіймають ? інакше це буде велика пляма для правоохоронців.
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21.07.2024 20:18 Відповісти
Зараз як, на відеокамеру непопавсь, важай глухар, слєдаків старої школи мало залишилось після реформ
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21.07.2024 20:29 Відповісти
У нас така поліція, дивіться як би ще нам самим не прийшлось ловити, вони навіть не здогадались службових собак на місце злочину привести, кажуть було темно і вони нічого не побачили
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21.07.2024 20:33 Відповісти
Була собака, не придумуй. Перші відео з місця події подивись.
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21.07.2024 20:37 Відповісти
А на сьогодні немає плями? Спрви по Майдну майже закриті. По "Ріфу" спрву забулися? Хіба татаров, той, що фальшував спарви по майданівцях буде на боці українців? А поліція до того заганжована, виконуючи злочинні накази влади,а не Конституції, що на сьогодні втратила можливість розкривати неочевидні злочини.
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21.07.2024 20:34 Відповісти
Блискуча викладачка і лектор! Віддана Україні в усьому!!!
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21.07.2024 20:18 Відповісти
Пані Фаріон вбили за мову, вбили за Україну!!! А поліція написала основну версію вигідну для влади, що в Укрїні ніби якісь розборки і помста. Ні, малороси, її вбили за Україну і має бути одна єдина версія - вбили за українську мову. Інші версії тут не мають навіть бути в теорії. До встановлення вбивці, крім поліції має бути залучене СБУ, бо сліди поведуть через офіс до Московії! І розкриття злочину має бути реальне, а не призначення, як по справі по вбивству Шеремета. Довіри до влади у мене немає зовсім.
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21.07.2024 20:28 Відповісти
За мову вбивають кацапи українців на ТОТ - в ОРДИЛО, Криму, на Запоріжжі і Херсонщині.
За що вбили стару комуняцькцу провокаторшу - слідство ще не з'ясувало
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22.07.2024 12:06 Відповісти
За мову і за те, що українець кацапи і їх слуги тут, вбивають не тільки в Україні, а по всьому світу. Лев Ребет був убитий агентом КҐБ Богданом Сташинським (який згодом убив Степана Бандеру) 12 жовтня 1957 року на сходах у будинку на Карлплатц у Мюнхені, де тоді містилася редакція «Українського Самостійника», із загорненого у газету пристрою, який вистрілював струменем синильної кислоти.
Володимира Івсюка вбили у Львові, його тіло випадково знайшов 18 травня 1979 року солдат, який, «полюючи на лисиць» (форма навчання радистів), наштовхнувся на напів завислий-напів вертикальний труп людини.
Ігор Білозір вбитий 8 травня 2000 року у кав'ярні «Цісарська кава», що на проспекті Шевченка у Львові, за те, що заважав своїми піснями групі відвідувачів (серед яких були КДБешники і злочинці Дмитро Воронов і Юрій Калінін) співати та слухати російський шансон.
5 березня 1950 року на конспіративній квартирі у селі Білогорща на тодішній околиці Львова у перестрілці з працівниками МДБ загинув головнокомандувач Української Повстанської Армії генерал-хорунжий Роман Шухевич.
Автора " Щедрика" та інших творів Леонтовича, життя обірвла куля 23 січня 1921 року, випущена з гвинтівки чекіста Афанасія Грищенка. Композитору тоді було лише 43 роки. Таких тисячі...
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22.07.2024 13:03 Відповісти
як ти можеш сам зрозуміти зі свого ж комента - тільки одну людину зі списку було вбито саме через конфлікт на мовному грунті.
решта були видатними політичними та культурними українськими діячами. Поки живі Забужко, Жадан, Костенко, Андрухович - вважати що Фаріоншу вбили за мову чи за її діяльність в царині нашої культури - просто смішно.
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22.07.2024 13:41 Відповісти
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21.07.2024 20:38 Відповісти
Кацап, "Прись" у своє стадо
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21.07.2024 21:06 Відповісти
В чиїх новинах немає? Що мелеш?
На виконання пункту 2 Указу Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» від 16.03.2022 №143/2022 щоденно о 9 годині 00 хвилин започатковуємо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими співвітчизниками.
Згадаймо українців, яких ми втратили через терор, розв'язаний окупантом, усіх військових і цивільних, дорослих і дітей!
Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну!
Вшануймо янголів нашої НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ!
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21.07.2024 20:42 Відповісти
Саша, ти не розумієш що похорони не місце для подібних розбірок. Буде тема про спадщину Фаріон - там і висловлюйся.
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21.07.2024 20:38 Відповісти
я тебе послухаюсь. поговоримо про це на іншій гілці.
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21.07.2024 20:41 Відповісти
Ви спецьяліст по новинам?
Хто ваш куратор - соловьев, симанян, мардан?
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21.07.2024 20:43 Відповісти
немає в оригіналі. про мертвих нічого, крім правди. Я вважаю, що ця Фаріон працювала проти України та української мови. Її методи та висловлювання викликали нудоту неприязнь та повне небажання приймати українську мову
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21.07.2024 21:18 Відповісти
Кожна людина може помилятися, але Фаріон ці слова пам'ятати, а офісу президента, який сьогодні фвктично керує країною і який фактично причетний не тільки до таких слів, а до вбивства українців на Майдані, не пам'ятати? Тут ще будуть писати писаки, що вона там щось про мову говорила військовим. Хай спочатку подивляться в Конституцію, яка мова має бути у держслужбовця і військового і скільки разів цих військових влада Зеленського по сфальшованим справам кидала за грати, сьогодні десятки тисяч таких справ, то цього ніхто не пам'ятає, бо про це не говорить влада, а цькувала Фаріон і цькує на інших патріотів України.
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21.07.2024 20:45 Відповісти
я тобі голів позабиваю на іншій гілці. пообіцяв не писати тут про фаріон
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21.07.2024 20:46 Відповісти
Ніколи ,чомусь,не довіряв Фаріон,ставився дуже критично,особливо коли дізнався про її компартійно-чекістську( ?) молодість у Совдепії. Але вона не заслужила такого кінця,хто б це не зробив-його треба знайти і покарати,жалко що у нас немає смертної кари...Розраховувати,що її друзі зі Свободи щось зроблять,не приходиться. На поліцію-сбу теж щось небагато надії. Царство Небесне Ірині,якщо ТАМ щось є,нехай вона знайте ТАМ спокій....
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21.07.2024 20:41 Відповісти
Ти паскуда розумієш що похорон не місце розбірок.
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21.07.2024 20:47 Відповісти
Юра Малко, а Ви знаєте, що в радянському союзі без членства в партії не отримаєш посаду, або навіть не поступиш у виш? А відомо пану, що в часи президенства януковича, майже всі посадові особи, починючи з району, від вчителя до медика, мали бути членами "партії регіонів"??? Це Ваше "про її компартійно-чекістську( ?) молодість у Совдепії." виключно для поливання брудом. Головне ким людина була в часи незалежності України. А вона була українка не тільки по паспорту, а і по духу, вона була найкращим, що в нас було!!!
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21.07.2024 20:56 Відповісти
Пан уже досить підстаркуватий (на жаль),а тому дуже добре знає часи СССР. В ті часи,та ще і в такому регіоні,як Галичина та Львів,без співробітництва з КГБ або як кажуть у Львові бути тайняком,тебе нізащо не допустять до роботи з іноземцями та ще у "святій" справі пропаганди серед них язика кацапів! А щодо "найкраще" що було,не переживайте,милий пане! Найкраще ,що в нас було це Чорновіл,Лук"яненко,Горині,відомі і маловідомі нинішні живі і загиблі бійці ЗСУ,яких "найкраща" шматувала та рвала,як голодна Жучка газету....Нехай раба Божа Ірина знайде спокій....
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21.07.2024 21:26 Відповісти
Не потрібно бруду, і так його забагато вилили на шановну пані. Ви її особисто вербували? І інші не вербували, прошу не плутати з Герман. Якби у кацапів в архівах була її спрва, то вони б давно її висвітили. А її немає і не могло бути. Наголошую, що Україна втратила найкраще, що було в нас. Знавців української мови на такому рівні мало, в нас знають мову малоросів, як Володя Боневтік, який агітував зі своїм колективом за зека-яника, який добре знає мову зеківську і добре на ній ботає. Вова ще набрав своїми помічникми колишніх слуг яника... Ви і такі як Ви шукаєте всяку брехню, розповсюджену кацапами і поливаєте брудом просту, шановну, грамотну і віддану Україні патріотку-українку.
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21.07.2024 21:45 Відповісти
я її не поливаю брудом,милий пане. я не переконаю вас,а ви мене.тому,досить це обговорювати.
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21.07.2024 22:00 Відповісти
Зкацаплені в Україні та їх ботоферми, накидають лайна по мережі і намагаються нацькували Українці між собою, заводять рака, за камінь!! В Україні, підлота змосковщин, убила Українку !!!!!

Памятаймо та помстимося!!!
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21.07.2024 20:41 Відповісти
Парастас ? Але це проводи в останній путь ..а путь вичеркнемо бо там карлик звучить
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21.07.2024 20:46 Відповісти
Уже давно Ирина Фарион и на виду и на слуху была. Очень акцентированная и сильная женщина. Слушая её, очень многие хотели бы быть такой, именно такой в действиях и словах своих. Именно так видели решение тех проблем, что мы напрессовали может и за столетия. И как это и бывает, что то мешало, откладывалось. И увидев услышав вновь---опять заводило сразу и опять не шло. А вот она не меняла ничего абсолютно, человек пружина, если такой стоит сзади, можно не оглядываться, не подведёт. Не дождалась она победы. Вечный покой и слава ей.
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21.07.2024 20:59 Відповісти
Як би написав це на українській мові, то взагалі було б ідеально.
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25.07.2024 14:56 Відповісти
А от політичного такту і розуміння часу з розтавленням акцентів явно бракувало.
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21.07.2024 21:05 Відповісти
мало хто оцінить постать Ірини Фаріон.але їй це вже не потрібно.
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21.07.2024 21:13 Відповісти
Мені на Фаріон взагалі ноль, але посеред дня стріляти на вулиці України людей і це не олігарх Ахметов чи регіонал, ні Єрмак з Зеленським, це бєспрєдєлдля країни.
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21.07.2024 22:01 Відповісти
А Всеукраїнське об'єднання "Свобода" запропонувало фінансову винагороду за будь-яку інформацію про вбивцю Ірини Фаріон, яка допоможе правоохоронцям ( на яких мало надій )знайти нападника чи його нинішнє місце перебування! Інформацію та листування через електронну пошту: [email protected].
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23.07.2024 04:05 Відповісти
що там пропонувати і так все зрозуміло, можуть мені грощі висалати на мої реквізити
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25.07.2024 14:55 Відповісти
Что такое парастас ? Сколько живу и не слышала такого слова
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22.07.2024 00:56 Відповісти
Де ці всі львівʼяни були, коли цькували Ірину Дмитрівну?
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22.07.2024 07:31 Відповісти
накуй слали твою дмитрівну - ось де були.

Студенти її в першу чергу
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22.07.2024 12:10 Відповісти
_____________ВАСИЛЬ СТУС. ДУША._____________.
+
«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум'я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово… i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали, заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти, вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мови» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
Влада вбила українського патріота Василя, схоже, що й Ірину!
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23.07.2024 03:48 Відповісти
 
 