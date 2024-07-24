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На Одещині затримано групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон: Кожен мав заплатити переправнику 130-150 тис. грн, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники виявили вісьмох "незаконних туристів", які намагались перетнути державний кордон із Молдовою.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вох водіїв та шістьох їхніх пасажирів прикордонники зупинили в Подільському районі, неподалік кордону з Придністровським регіоном Молдови.

З’ясувалося, що водії діяли за чіткими вказівками організатора – адміністратора телеграм-каналу, який координував незаконну операцію. За свої послуги з доставки водії мали заробити по 7 тисяч гривень з кожного пасажира. А організатор, у разі вдалої оборудки, мав отримати від 130 до 150 тисяч гривень з "клієнта".

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Затримано ухилянтів

"Однак вояж передчасно завершився за декілька кілометрів до кордону. Усіх учасників незаконного трансферу затримали", - розповіли в ДПСУ.

Нині вирішується питання щодо вручення водіям підозр про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України. Стосовно шістьох їхніх пасажирів складено протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, їхню долю вирішить суд.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна веде офіційний діалог з Молдовою щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку, які незаконно перетнули кордон та перебувають у Молдові.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+7
Намети з тцк багато доцільніші на покровському напрямку.
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24.07.2024 13:25
+3
ставне на кордоні одразу намети виїзних ТЦК -
ухилянт косяком пішов
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24.07.2024 13:18
+2
Труханов Зе-дегенерату вiдкат закинув?
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24.07.2024 13:13
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Труханов Зе-дегенерату вiдкат закинув?
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24.07.2024 13:13 Відповісти
Ого, ціни падають! Мабуть решту 150 чоловік не зупинили.
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24.07.2024 13:15 Відповісти
ставне на кордоні одразу намети виїзних ТЦК -
ухилянт косяком пішов
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24.07.2024 13:18 Відповісти
Намети з тцк багато доцільніші на покровському напрямку.
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24.07.2024 13:25 Відповісти
Дивно. Ще пару тижнів тому скрізь затримували "ухилянтів", а тепер в новинах затримують виключно "чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон"....
В ДПСУ скоригували подання інформації ?
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24.07.2024 13:24 Відповісти
Що це за демпінг такий,130-150 тис. грн?Риночна ціна квитка "ухилянта" в додатку "Ухилянт +",це 13-15 тис. доларів
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24.07.2024 13:39 Відповісти
Можливо вони чимчікували до пункту пропуску?
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24.07.2024 13:42 Відповісти
Конкуренти злили через демпінг
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24.07.2024 14:13 Відповісти
Могли в спину застрелить и обобрать, но место не подошло, людно слишком. Пришлось по закону задерживать. Подул ветер перемен, с людями стараются мягше.
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24.07.2024 14:22 Відповісти
Не подобалась більості глядачів національна ідея "Армія, Мова, Віра". Тепер Зеля дав населенню нову національну ідею - покинути Україну любим способом.
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24.07.2024 17:11 Відповісти
 
 