На Одещині затримано групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон: Кожен мав заплатити переправнику 130-150 тис. грн, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники виявили вісьмох "незаконних туристів", які намагались перетнути державний кордон із Молдовою.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вох водіїв та шістьох їхніх пасажирів прикордонники зупинили в Подільському районі, неподалік кордону з Придністровським регіоном Молдови.

З’ясувалося, що водії діяли за чіткими вказівками організатора – адміністратора телеграм-каналу, який координував незаконну операцію. За свої послуги з доставки водії мали заробити по 7 тисяч гривень з кожного пасажира. А організатор, у разі вдалої оборудки, мав отримати від 130 до 150 тисяч гривень з "клієнта".

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"Однак вояж передчасно завершився за декілька кілометрів до кордону. Усіх учасників незаконного трансферу затримали", - розповіли в ДПСУ.

Нині вирішується питання щодо вручення водіям підозр про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України. Стосовно шістьох їхніх пасажирів складено протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, їхню долю вирішить суд.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна веде офіційний діалог з Молдовою щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку, які незаконно перетнули кордон та перебувають у Молдові.