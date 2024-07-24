14-річний підліток за $1 тис. допомагав чотирьом чоловікам незаконно перетнути кордон через Тису, їх затримали, - ДПСУ. ФОТО
На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків з 14-річним провідником. Підліток мав допомогти чоловікам подолати річку Тиса.
Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіли прикордонники, за переправу через річку чоловіки заплатили від 4 до 6 тисяч доларів. Підліток мав отримати тисячу доларів.
Затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини.
Наразі прикордонники встановлюють людей, які причетні до організації цієї незаконної переправи.
Топ коментарі
+10 Hrysha Hlyba #582024
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+9 faust7808
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+8 igor shmatko
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Падліток...
14 років. підприємливий, добре рахує. витривалий. має гарну пам'ять, добре орієнтується на місцевості. комунікабельний.