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14-річний підліток за $1 тис. допомагав чотирьом чоловікам незаконно перетнути кордон через Тису, їх затримали, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків з 14-річним провідником. Підліток мав допомогти чоловікам подолати річку Тиса.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли прикордонники, за переправу через річку чоловіки заплатили від 4 до 6 тисяч доларів. Підліток мав отримати тисячу доларів.

14-річний підліток за $1 тис допомагав чотирьом чоловікам незаконно перетнути кордон через Тису, їх затримали, - ДПСУ

Затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини.

Наразі прикордонники встановлюють людей, які причетні до організації цієї незаконної переправи.

Читайте також: Найбільше спроб незаконного перетину кордону зафіксовано на кордоні з Молдовою та Румунією, - ДПСУ

Автор: 

прикордонники (1099) ухилянти (900) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+10
таких українців берегти, як саме цінне, що є в україні.
14 років. підприємливий, добре рахує. витривалий. має гарну пам'ять, добре орієнтується на місцевості. комунікабельний.
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24.07.2024 18:30
+9
Як це*"незаконно", ви вккрсі , щоий досі нема закону, за ,ким гундоса лядь ермака заблокувала кордон для чоловіків!??Е внутрішня хня шлях
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24.07.2024 18:31
+8
На фото усміхнув, так званий "ухилянт", який штурмував кордон у в'єтнамках! 🤣
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24.07.2024 18:20
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Може падлітка зробити мужчінаю?
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24.07.2024 18:16 Відповісти
14-річний підліток

Падліток...
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24.07.2024 18:16 Відповісти
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24.07.2024 18:33 Відповісти
Пряма дорога в верховну, а там і вілли, і відкати, і піу піу на кнопочки.
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24.07.2024 18:20 Відповісти
На фото усміхнув, так званий "ухилянт", який штурмував кордон у в'єтнамках! 🤣
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24.07.2024 18:20 Відповісти
Цікаво цей підліток молодший брат якого з прикордонників на фото?
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24.07.2024 18:25 Відповісти
накрився "бізнес"малого
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24.07.2024 18:26 Відповісти
Це сімейний бізнес. Там сім'ї, які мають 12-14 хлопців найбільш конкурентноспроможні.
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24.07.2024 21:02 Відповісти
таких українців берегти, як саме цінне, що є в україні.
14 років. підприємливий, добре рахує. витривалий. має гарну пам'ять, добре орієнтується на місцевості. комунікабельний.
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24.07.2024 18:30 Відповісти
здали щоб не демпінгував ...
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24.07.2024 18:30 Відповісти
Як це*"незаконно", ви вккрсі , щоий досі нема закону, за ,ким гундоса лядь ермака заблокувала кордон для чоловіків!??Е внутрішня хня шлях
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24.07.2024 18:31 Відповісти
Ничего не понял, но поддерживаю
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24.07.2024 18:36 Відповісти
Спробую перекласти...Закону, що забороняв би виїзд до сих пір немає, натомість є "Шлях" для своїх
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24.07.2024 18:42 Відповісти
Підліток якиись циганкуватии а туристи и сонця не бачили
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24.07.2024 18:36 Відповісти
Профессиональный загар. Кто знает, сколько ( взвод? роту?) успешно провел).
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24.07.2024 19:09 Відповісти
На що треба розраховувати, щоб їхати туди у в'єтнамках? Екскурсія по ту сторону через канатну дорогу?
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24.07.2024 18:43 Відповісти
Тисячі баксів заплатив,щоб здриснути,а на черевики собі пошкодував,може знав,шо на білі тапки держава сплатить,коли витягнуть із Тиси,як-би прикордонники не спинили...
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25.07.2024 10:37 Відповісти
У малого можуть бути неприємності.
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24.07.2024 19:03 Відповісти
Батька до начальника таможні викликають? Бо мати у суді навіть до дому не попадає - какбаки, лазні, справи...
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24.07.2024 19:16 Відповісти
Татко або з таможні старт-апнув перехід нащадку, або одразу цигаркову тропу виділив
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24.07.2024 19:13 Відповісти
Ну захотіла дитина морозива )
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24.07.2024 20:28 Відповісти
Притопить треба було всіх
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24.07.2024 20:37 Відповісти
невже не зрозуміло, що кордон непрохідний. закопуйтесь у землю чи шо. колонії підземні
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24.07.2024 21:16 Відповісти
Щодня кілька сотень переходить за даними ЄС.
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24.07.2024 21:47 Відповісти
це тіпа невезуни попалися
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25.07.2024 09:57 Відповісти
"Першоходки",ще не досвідчені...
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25.07.2024 10:40 Відповісти
переведуни - першоходки? бо у тікаючих не може бути першоходок ))) там один ра- або пан, або пропав
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25.07.2024 12:12 Відповісти
Я про тікаючих...Може кого затримали раніше,потім адмінпротокол,штраф і на волю...
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26.07.2024 12:05 Відповісти
а, там теж є второгодніки
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29.07.2024 13:22 Відповісти
Під окупованим Донецьком знімали фільм, як вони з колаборантами брали Маріуполь.Фільм брехливий.Кацапня звинувачує у своїх злочинах полк "Азов".
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25.07.2024 10:56 Відповісти
Майбутній мер
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25.07.2024 16:35 Відповісти
 
 