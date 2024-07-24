14-річний підліток за $1 тис. допомагав чотирьом чоловікам незаконно перетнути кордон через Тису, їх затримали, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків з 14-річним провідником. Підліток мав допомогти чоловікам подолати річку Тиса.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли прикордонники, за переправу через річку чоловіки заплатили від 4 до 6 тисяч доларів. Підліток мав отримати тисячу доларів.

Затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини.

Наразі прикордонники встановлюють людей, які причетні до організації цієї незаконної переправи.

Читайте також: Найбільше спроб незаконного перетину кордону зафіксовано на кордоні з Молдовою та Румунією, - ДПСУ