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Новини
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Найбільше спроб незаконного перетину кордону зафіксовано на кордоні з Молдовою та Румунією, - ДПСУ

ДПСУ розповіло, де ухилянти найбільше намагаються незаконно перетнути кордон

На кордоні з Румунією та Молдовою фіксується найбільше активних спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними чоловіками.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в Медіацентрі Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що спроби незаконного виїзду з України також фіксуються на кордонах з країнами ЄС, але їх менше.

"Найбільш активні напрямки – кордон з Молдовою та Румунією. На інших ділянках, зокрема на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Польщею також присутні такі спроби, але в значно меншій кількості", - розповів Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині затримано групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон: Кожен мав заплатити переправнику 130-150 тис. грн, - Держприкордонслужба. ФОТО

За словами речника ДПСУ, спроби перетину кордону фіксуються майже щодня і вони не зменшуються.

Демченко наголосив, що у більшості випадків громадяни намагаються перетнути кордон у зелених зонах - поза пунктами пропуску.

"Ми за останній час не бачимо різкого збільшення, але, на жаль, немає і зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Дні можуть різнитися – в окремі дні більше порушників затримуємо, в інші дні – менше, але такі спроби відбуваються щоденно", - додав він.

Читайте також: На Закарпатті біля Тиси затримали 9 чоловіків призовного віку, одному викликали швидку, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5941) кордон (4754) Демченко Андрій (342) ухилянти (880)


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Топ коментарі
+2
у пимири спостерігаєтьс приріст насєлєнія. Збільшується майбутній мобрезерв рєспублікі.
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24.07.2024 14:52
+2
Поставте мінні поля і нехай біжать туди їм дорога
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24.07.2024 14:58
+2
повторюю % повернутих з Молдови та Румунії = 0
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24.07.2024 16:39
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А чому?
Та тому що там найлегше перейти кордон. Це по-перше.
А по-друге - там відсутня охорона кордону зі сторони румунських держав.
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24.07.2024 14:44 Відповісти
я б не сказав що найлегше, легше було в 22, а зараз весь кордон це забор з колючим дротом.
по-друге от це реальна причина, вони не видають порушників, хоча ні видають якийсь мізерний відсоток тих хто бикував.
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24.07.2024 14:53 Відповісти
а Паланка як зараз проїзджається?
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24.07.2024 15:41 Відповісти
% повернутих в Україну дорівнює нулю.
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24.07.2024 16:20 Відповісти
ну чому, декілька десятків повернули, навіть цілі новини з цього робили
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24.07.2024 16:37 Відповісти
повторюю % повернутих з Молдови та Румунії = 0
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24.07.2024 16:39 Відповісти
Звідки така інфа?
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24.07.2024 16:19 Відповісти
у пимири спостерігаєтьс приріст насєлєнія. Збільшується майбутній мобрезерв рєспублікі.
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24.07.2024 14:52 Відповісти
А скільки не зафіксовано?
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24.07.2024 14:53 Відповісти
Поставте мінні поля і нехай біжать туди їм дорога
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24.07.2024 14:58 Відповісти
мінні поля разом з погранцями треба ставити не там
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24.07.2024 15:36 Відповісти
Навіщо?
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24.07.2024 16:07 Відповісти
Місця там прикормлені, місцевмим контрабасами….
Привладні, самі із собою, і ведуть «ПОТУЖНУ» боротьбу… десь там, і оті пункти НЕЗЛАМНОСТІ від Зеленського…
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24.07.2024 15:12 Відповісти
Если идти с помощью погранцов на Молдову бабло платишь только оказавшись в миграционном лагере Молдовы. Если бабло не поступит на счет, не выпустят из лагеря, или ваще вернут в Украину. Там две стороны этим занимаются
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24.07.2024 17:34 Відповісти
Чому досі не замінували у три ряди весь кордон з Румунами і Молдовою?
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25.07.2024 00:49 Відповісти
Замінувати. Через кожни 1000 метрів у кущах приховати кулеметний разрахунок. Даю гарантію - через місяць не буде жодного ухилянта.
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25.07.2024 00:52 Відповісти
 
 