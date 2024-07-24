Найбільше спроб незаконного перетину кордону зафіксовано на кордоні з Молдовою та Румунією, - ДПСУ
На кордоні з Румунією та Молдовою фіксується найбільше активних спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними чоловіками.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в Медіацентрі Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що спроби незаконного виїзду з України також фіксуються на кордонах з країнами ЄС, але їх менше.
"Найбільш активні напрямки – кордон з Молдовою та Румунією. На інших ділянках, зокрема на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Польщею також присутні такі спроби, але в значно меншій кількості", - розповів Демченко.
За словами речника ДПСУ, спроби перетину кордону фіксуються майже щодня і вони не зменшуються.
Демченко наголосив, що у більшості випадків громадяни намагаються перетнути кордон у зелених зонах - поза пунктами пропуску.
"Ми за останній час не бачимо різкого збільшення, але, на жаль, немає і зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Дні можуть різнитися – в окремі дні більше порушників затримуємо, в інші дні – менше, але такі спроби відбуваються щоденно", - додав він.
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Та тому що там найлегше перейти кордон. Це по-перше.
А по-друге - там відсутня охорона кордону зі сторони румунських держав.
по-друге от це реальна причина, вони не видають порушників, хоча ні видають якийсь мізерний відсоток тих хто бикував.
Привладні, самі із собою, і ведуть «ПОТУЖНУ» боротьбу… десь там, і оті пункти НЕЗЛАМНОСТІ від Зеленського…