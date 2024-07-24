Найбільше спроб незаконного перетину кордону зафіксовано на кордоні з Молдовою та Румунією, - ДПСУ

На кордоні з Румунією та Молдовою фіксується найбільше активних спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними чоловіками.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в Медіацентрі Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що спроби незаконного виїзду з України також фіксуються на кордонах з країнами ЄС, але їх менше.

"Найбільш активні напрямки – кордон з Молдовою та Румунією. На інших ділянках, зокрема на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Польщею також присутні такі спроби, але в значно меншій кількості", - розповів Демченко.

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За словами речника ДПСУ, спроби перетину кордону фіксуються майже щодня і вони не зменшуються.

Демченко наголосив, що у більшості випадків громадяни намагаються перетнути кордон у зелених зонах - поза пунктами пропуску.

"Ми за останній час не бачимо різкого збільшення, але, на жаль, немає і зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Дні можуть різнитися – в окремі дні більше порушників затримуємо, в інші дні – менше, але такі спроби відбуваються щоденно", - додав він.

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