Доба на Донеччині: ворог завдав 2812 ударів, пошкоджено інфраструктуру у Костянтинівці та Торецьку. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворог обстріляв 11 населених пунктів Донеччини. Вибухи пролунали в містах Костянтинівка, Курахове, Новогродівка, Торецьк, Часів Яр, селищі Гродівка, селах Іллінівка, Миколаївка, Михайлівка, Новоукраїнка, Шевченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мар'їнській громаді обстріляні Максимільянівка, Антонівка і Олександропіль. У Кураховому прямим влучанням пошкоджено багатоповерхівку. У Гродівці травмована цивільна особа. В Михайлівці внаслідок дронової атаки пошкоджено цивільний автобус.

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок і зруйновано гараж. В Іллінівській громаді пошкоджені 11 об'єктів: багатоквартирний будинок і приватні будинки. Іллінівку війська РФ обстріляли з РСЗВ "Смерч"

У Миколаївці росіяни поцілили дроном по цивільному мікроавтобусу - поранили людину.

Зі "Смерчів" ворог вдарив по Костянтинівці – руйнувань зазнали 7 приватних будинків і 2 авто. Крім того, в ніч на сьогодні місто зазнало артилерійського обстрілу – пошкоджено дві приватних оселі, нежитлові приміщення й газогін.

Бахмутський район

Житель Часового Яру отримав поранення внаслідок влучання ворожого БПЛА, у громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську 2 будинки зруйновані і 1 пошкоджено. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

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