УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5649 відвідувачів онлайн
Новини Фото
20 726 45

Курсант Харківського університету Повітряних Сил, який загинув під час тренувального польоту - житель Самбора Юрій Капустенський. ФОТО

Курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил, який загинув під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift був мешканцем Самбора Львівської області. Його звали Юрій Капустенський.

Про це повідомили у фейсбуці Самбірської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув самбірчанин - курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Капустенський Юрій Ігорович 23.10.2006 р.н." - йдеться в дописі.

Дивіться: У Польщі під час тренувального польоту розбився військовий літак. Пілот загинув. ВIДЕО

Фото загиблого курсанта першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Капустенського.

Нагадаємо 27 липня, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил.

Автор: 

авіакатастрофа (1098) курсанти (133) жертва (250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Зовсім ще дитина...
показати весь коментар
28.07.2024 20:32
+19
Як гірко нам бачити , а пережити рідним -близьким....
показати весь коментар
28.07.2024 20:37
+14
Все одно він - Герой , готувався захищати Батьківщину. Але не здійснилося. Вічна пам'ять, хлопчик. Сум.
показати весь коментар
28.07.2024 21:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зовсім ще дитина...
показати весь коментар
28.07.2024 20:32 Відповісти
Як гірко нам бачити , а пережити рідним -близьким....
показати весь коментар
28.07.2024 20:37 Відповісти
Він без інструктора був?
показати весь коментар
28.07.2024 20:33 Відповісти
чому ?
показати весь коментар
28.07.2024 23:56 Відповісти
Ніт. У синагогу він не показується також. 😊 Тому навіть євреї не вважають його своїм. Тобто у Всевишнього, будь то Яхве, Єгова, Господь, Аллах він не вірить.
показати весь коментар
28.07.2024 21:32 Відповісти
Ось цього не треба. Для патріотів "Армія, Мова, Віра" - кредо. Тільки справжніх патріотів в Україні меншість. А президента вибрала більшість. Для більшості ці поняття - просто слоган.
показати весь коментар
28.07.2024 21:36 Відповісти
..всі прогресивні зміни у державах робить розумна меншість... Так сказав Шарль Де Голль... А більшість ..бо стадо, піде туди...куди вкажуть.
показати весь коментар
28.07.2024 22:45 Відповісти
ну да, єслі ето било в римськой імперії - нам ето не подходіт. І ким же із римлян це було сказано і в якому рисмському опусі це записано.
показати весь коментар
29.07.2024 10:03 Відповісти
Атеїст майже не відрізняється від віруючого.
Віруючий не вірить 4099 релігійним вченням.
Атеїст - 4100.
показати весь коментар
28.07.2024 21:57 Відповісти
или курсант профнепригодный или лётчик-инструктор, который дал разрешение на самостоятельный вылет.
показати весь коментар
28.07.2024 21:03 Відповісти
Та фіг його знає, можливо техника підвела.
показати весь коментар
28.07.2024 21:11 Відповісти
Нема слів ...співчуваю 🙏
показати весь коментар
28.07.2024 21:10 Відповісти
Ойму ще не було 18-ти.
Чому він літав?
показати весь коментар
28.07.2024 21:17 Відповісти
Тому що вступають до училища у 17. Це не автокурси.
показати весь коментар
28.07.2024 21:23 Відповісти
Що це за навчання що курсанти не доживають до 18 річчя?
показати весь коментар
28.07.2024 21:43 Відповісти
Навчався в льтному з 1971 року. Кожного року розбивалося мін 2-3 курсанта, бувало що і з інструкторами.
показати весь коментар
29.07.2024 07:41 Відповісти
І всі у 17 річному віці? А де був інструктор у цей час?
показати весь коментар
29.07.2024 11:58 Відповісти
Спочатку літати починали з другого року навчання, а потім вже пізніше з першого курсу. Літали на L-29, а потім на L-39, а не на фанерках як на фото. І розбивалися, і розбивали літаки. Інструктор був в літаку до першого самостійного вильоту , а далі як Бог дасть .
показати весь коментар
29.07.2024 21:01 Відповісти
І ще. На таких фанерках, як на фото, набагато складніше літати ніж на повноцінному учбовому L-29 або L-39.
показати весь коментар
29.07.2024 21:15 Відповісти
Співчуття родині загиблого хлопця.
Польоти на літаках цього типу набагато безпечніші, ніж рух на автомобілі.
Статистика ДТП з жертвами про це свідчить.
показати весь коментар
28.07.2024 22:02 Відповісти
Все одно він - Герой , готувався захищати Батьківщину. Але не здійснилося. Вічна пам'ять, хлопчик. Сум.
показати весь коментар
28.07.2024 21:51 Відповісти
Царство Небесне та Вічного політу,зовсім ще дитина...
показати весь коментар
28.07.2024 22:00 Відповісти
Хлопчину жалко, але авіація, помилок не прощає!
Маємо, те, що маємо…
показати весь коментар
28.07.2024 22:04 Відповісти
перший курс і вже тренувальні польоти ... це просто п..
показати весь коментар
28.07.2024 22:23 Відповісти
У штатах отримання ліцензії ppl з 16 років, це саме на такий тип літаків, і нічого, літають діти
показати весь коментар
28.07.2024 22:27 Відповісти
Лаур з тих хто дорослішає к 28 рокам…
показати весь коментар
28.07.2024 22:37 Відповісти
Героям слава. А хлопчина молодець. Не кожен в 17 років зможе підготувати літак.
показати весь коментар
28.07.2024 22:41 Відповісти
Шкода. Невже літачок не планує ?
показати весь коментар
28.07.2024 22:50 Відповісти
Напевно був найбільш талановитий...дуже шкода його...
показати весь коментар
28.07.2024 23:08 Відповісти
Царство Небесне.
показати весь коментар
28.07.2024 23:27 Відповісти
 
 