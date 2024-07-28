Курсант Харківського університету Повітряних Сил, який загинув під час тренувального польоту - житель Самбора Юрій Капустенський. ФОТО
Курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил, який загинув під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift був мешканцем Самбора Львівської області. Його звали Юрій Капустенський.
Про це повідомили у фейсбуці Самбірської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув самбірчанин - курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Капустенський Юрій Ігорович 23.10.2006 р.н." - йдеться в дописі.
Нагадаємо 27 липня, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил.
Топ коментарі
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Віруючий не вірить 4099 релігійним вченням.
Атеїст - 4100.
Чому він літав?
Польоти на літаках цього типу набагато безпечніші, ніж рух на автомобілі.
Статистика ДТП з жертвами про це свідчить.
Маємо, те, що маємо…