У Польщі під час тренувального польоту розбився військовий літак. Пілот загинув. ВIДЕО

У п'ятницю, 12 липня, у польському аеропорту Гдині розбився навчально-бойовий літак M-346 Bielik під час тренувального польоту. Пілот загинув на місці.

Про це пише RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що літак відпрацьовував маневри для підготовки до святкування 30-ї річниці Гдинянської бригади морської авіації, яке було заплановане на суботу, 13 липня.

"В аеропорту Гдині під час тренувального польоту літак M-346 Bielik зачепив перон аеропорту. Триває рятувальна операція", - йдеться у повідомленні Генерального командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Відомо, що пілот не встиг катапультуватися. Він загинув на місці.

Інспектор ВПС Польщі, генерал Іренеуш Новак сказав, що загиблий льотчик Роберт Єла був дуже досвідченим пілотом. Крім того, літак, який розбився був майже новим - його прийняли на озброєння у 2022 році. Наразі всі рейси M-346 Bielik призупинені.

Причину авіакатастрофи розслідуватиме спеціальна держкомісія з розслідування авіаційних подій.

Польські ЗМІ повідомляють, що святкування 30-ї річниці Морської авіаційної бригади Гдині, яке було заплановане на суботу, скасували через авіакатастрофу.

