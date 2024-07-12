В Польше в ходе тренировочного полета разбился военный самолет. Пилот погиб. ВИДЕО
В пятницу, 12 июля, в польском аэропорту Гдыни разбился учебно-боевой самолет M-346 Bielik во время тренировочного полета. Пилот погиб на месте.
Об этом пишет RMF FM, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что самолет отрабатывал маневры для подготовки к празднованию 30-й годовщины Гдынянской бригады морской авиации, которое было запланировано на субботу, 13 июля.
"В аэропорту Гдыни во время тренировочного полета самолет M-346 Bielik задел перрон аэропорта. Продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении Генерального командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
Известно, что пилот не успел катапультироваться. Он погиб на месте.
Инспектор ВВС Польши, генерал Иренеуш Новак сказал, что погибший летчик Роберта Ела был очень опытным пилотом. Кроме того, самолет, который разбился был почти новым - его приняли на вооружение в 2022 году. Сейчас все рейсы M-346 Bielik приостановлены.
Причину авиакатастрофы будет расследовать специальная госкомиссия по расследованию авиационных происшествий.
Польские СМИ сообщают, что празднование 30-й годовщины Морской авиационной бригады Гдыни, которое было запланировано на субботу, отменили из-за авиакатастрофы.
