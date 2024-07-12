РУС
В Польше в ходе тренировочного полета разбился военный самолет. Пилот погиб. ВИДЕО

В пятницу, 12 июля, в польском аэропорту Гдыни разбился учебно-боевой самолет M-346 Bielik во время тренировочного полета. Пилот погиб на месте.

Об этом пишет RMF FM, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что самолет отрабатывал маневры для подготовки к празднованию 30-й годовщины Гдынянской бригады морской авиации, которое было запланировано на субботу, 13 июля.

"В аэропорту Гдыни во время тренировочного полета самолет M-346 Bielik задел перрон аэропорта. Продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении Генерального командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Известно, что пилот не успел катапультироваться. Он погиб на месте.

Инспектор ВВС Польши, генерал Иренеуш Новак сказал, что погибший летчик Роберта Ела был очень опытным пилотом. Кроме того, самолет, который разбился был почти новым - его приняли на вооружение в 2022 году. Сейчас все рейсы M-346 Bielik приостановлены.

Причину авиакатастрофы будет расследовать специальная госкомиссия по расследованию авиационных происшествий.

Польские СМИ сообщают, что празднование 30-й годовщины Морской авиационной бригады Гдыни, которое было запланировано на субботу, отменили из-за авиакатастрофы.

авиакатастрофа (1737) Польша (8827) самолет (3686)
+11
'На те, що сталось у Скнилові чимось схоже
12.07.2024 18:46 Ответить
+10
Сумно... ПС. Не "рейси", а польоти - це ж не цивільна авіація...
12.07.2024 18:48 Ответить
+8
Так, теж з висотою провтикали
12.07.2024 19:06 Ответить
'На те, що сталось у Скнилові чимось схоже
12.07.2024 18:46 Ответить
Так, теж з висотою провтикали
12.07.2024 19:06 Ответить
Не дуже - уей просто щірвався у піке
12.07.2024 20:19 Ответить
Сумно... ПС. Не "рейси", а польоти - це ж не цивільна авіація...
12.07.2024 18:48 Ответить
Моє раннє дитинство пройшло на військовому аеродромі. На ньому базувалися Ту-4 і МіГ-15. Той час запам'ятався ревом авіаційних двигунів та регулярними похоронами, особливо влітку.
12.07.2024 19:01 Ответить
Не експерт, але висота замала була для такого випендрьожу.
12.07.2024 19:04 Ответить
Летчик тянул РУС на себя до последнего, надеясь на чудо.
Чудо не случилось...
12.07.2024 19:05 Ответить
Нужно было не просто ручку тянуть, а одновременно выходить через бочку...
12.07.2024 19:52 Ответить
Как ты из такого выйдешь с бочкой? Высоты ноль.
12.07.2024 21:39 Ответить
Как как... сделав четверть бочки ( поставив на крыло) и выйти ВДОЛЬ земли.
12.07.2024 21:44 Ответить
В какой момент начинать бочку?
12.07.2024 21:52 Ответить
Как только понял, что недостаточно высоты...
12.07.2024 22:11 Ответить
Это можно исправить аж никак. В сплит нельзя входить, если нет высоты, а бочкой это исправить просто не будет времени.
13.07.2024 10:48 Ответить
Смотри...
То что сделал он - это 1000 % не верно и 10000% приводит в трагедии - результат мы все видим на экране...

Поэтому ЛЮБОЕ ДРУГОЕ предложение - НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ! Оно будет иметь либо тот же результаты, либо лучший...
13.07.2024 13:59 Ответить
Смотри, рывок ручкой в право/влево и самолёт может "пойти ВДОЛЬ земли", тем самым добавив время на оценки ситуации...
Понятно, что мне рассуждать легче чем ему...но тем не менее...
13.07.2024 14:02 Ответить
З імені пілота не зрозуміло - чоловік чи жінка? Чи то очепятка якась? Ну, літаки падають, кораблі тонуть, машини розбиваються, потяги сходять з рейок. Людина сама по собі не є досконалою, що вже казати про зроблене її руками? Співчуття рідним та близьким, якщо воно їм потрібне. Може, і вони зрозуміють нас з нашими втратами?
12.07.2024 19:09 Ответить
З імені пілота "Роберт"не зрозуміло - чоловік чи жінка??? (До речі, його прізвище українською мовою написано неправильно. Нехай цей перекладач займається продажем моркви на ринку). Щодо змісту - пілотом був досвідчений інструктор у званні майора. Літак був новий. Найбільш ймовірна диверсія з боку москалів (вони вже намагалися підірвати військові транспорти).
12.07.2024 21:35 Ответить
А Польща з кимось воює? Чи ви сьорбнули зайвого?
12.07.2024 19:45 Ответить
нет.
у них все хорошо.
прячутся за нашими спинами ссыкливый собаки.
12.07.2024 22:45 Ответить
Так у них і має бути все добре, бо країною керують державники і професійні політиіки і є власне виробництво озброєння
12.07.2024 23:03 Ответить
Victor. Написав свое нытье ты громко пердел...сидя на диване.
13.07.2024 01:01 Ответить
Може кацапи шось підпиляли. Нещодавно новина була шо натівці в європах перейшли на підвищений рівень готовності через загрози терактів.
12.07.2024 20:11 Ответить
Можуть падати...кацапи не сплять...допомагайте шибше і краще ...
12.07.2024 20:15 Ответить
Поясніть, будь ласка, перон еєропорту що це?
12.07.2024 20:22 Ответить
"перон еєропорту" знаходиться в порожній голові перекладача...
12.07.2024 21:46 Ответить
Черговий кацапський саботаж. Треба посилити військову контррозвідку.
12.07.2024 21:20 Ответить
 
 