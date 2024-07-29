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Рашисти вдарили по приватному сектору в Лозовій, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень ворог завдав удару по приватному сектору с. Лозова Чугуївського району на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок обстрілу зруйновано та частково пошкоджено приватні житлові будинки й господарчі споруди.

"На території двох приватних домоволодінь сталися пожежі - горіли господарчі споруди. Харківські рятувальники оперативно ліквідували загорання та запобігли поширенню полум'я на житлові будинки. Жертв серед місцевих мешканців немає", - наголошують у ДСНС.

удар по приватному сектору у Лозовій
удар по приватному сектору у Лозовій
удар по приватному сектору у Лозовій
удар по приватному сектору у Лозовій

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог вдарив по Куп’янську, протягом доби обстріляв Харків, Куп’янський та Чугуївський райони

Автор: 

Лозова (26) обстріл (28435) Харківщина (6054) ДСНС (5105)


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