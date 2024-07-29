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Ховався в очереті: На Одещині затримали чоловіка, який намагався вплав дістатися Молдови. ВІДЕО+ФОТО

На Одещині прикордонники Подільського загону під час патрулювання Кучурганського водосховища виявили особу, яка ховалася в очереті. Чоловік вплав намагався потрапити до Молдови.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, плавцем виявився 31-річний вінничанин, який намагався вплав дістатися берега Придністровського регіону Молдови. Чоловік самостійно та ретельно спланував свій незаконний маршрут. Щоб особисті речі та документи не промокли, він щільно спакував їх поліетиленовою плівкою та скотчем.

В очереті виявили порушника кордону

"Однак заплив тривав недовго. Пильні прикордонники швидко помітили порушника та затримали його. На завершення подорожі охоронці кордону прокатали плавця на човні, а спробу незаконного перетину кордону зафіксували у протоколі за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На акваскутері під водою: На Дунаї затримано чоловіка, який намагався вплав дістатися Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж


В очереті виявили порушника кордону

Також зазначається, що за порушення правил прикордонного режиму, передбаченого ст. 202 КУпАП, чоловіку загрожує штраф.

Дивіться: На Одещині затримали водія та 15 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Одеська область (3208) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+23
Повстанці в Малі вивісили український прапор після розйобу Вагнера.
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29.07.2024 16:51
+17
А якби був з 95-го кварталу, то ніяких схованок в очереті - дивним чинов вже в США або Європі...
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29.07.2024 16:50
+15
Героям Малійського фронту СЛАВА!!!!
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29.07.2024 16:56
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Морська піхота чекає підготовленого бійця....
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29.07.2024 16:49 Відповісти
А якби був з 95-го кварталу, то ніяких схованок в очереті - дивним чинов вже в США або Європі...
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29.07.2024 16:50 Відповісти
місць там обмежена кількість - тільки "для своїх"
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29.07.2024 16:51 Відповісти
Або погано ховався ухилянт ,
або очерет був поганий
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29.07.2024 16:51 Відповісти
Давно там не бував, діваху колись мав...Там перебратися взагалі не питання, огороди в лиман сходять...Головне - та сторона ...а це лошара якийсь
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29.07.2024 17:08 Відповісти
у мене сусіда служив у Вінницькому полку. то казав, те ж саме =- ми за дешевими цигарками ходили у Придністров'я. Але багато розуму не треба, аби зрозуміти - того, що було, вже давно немає. А є квадрокоптери з камерами та прилади нічного бачення. І непогані певно преміальні за кожного впійманого.
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30.07.2024 14:52 Відповісти
Повстанці в Малі вивісили український прапор після розйобу Вагнера.
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29.07.2024 16:51 Відповісти
Героям Малійського фронту СЛАВА!!!!
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29.07.2024 16:56 Відповісти
Ти диви, як пошишений прапор Украiну у Малi. Чи то "ССО туристи" привезли з собою?
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29.07.2024 17:00 Відповісти
Усе там нормально; не задавайте зайвих питань.
"расійскіх войск в Украінє НЄТ!"(с)
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29.07.2024 18:58 Відповісти
фотошоп
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29.07.2024 17:09 Відповісти
Якщо фотошопите то робіть вправніше. Топорна робота.
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29.07.2024 17:19 Відповісти
Зробіть краще. Критикувати треба конструктивно.
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29.07.2024 19:00 Відповісти
Який талан...

Настирна впертість...

Ніченька без сону...

Хоа б в Молдову вдертисььь...

Якби не дурень був...

А - "гуд"...

То б зразу -
Покорив би Голівуд...

І навіть Люк Бесон...

За нього ладен всертись...
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29.07.2024 17:03 Відповісти
Он раков ловил...
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29.07.2024 17:12 Відповісти
Не нужен мне берег турецкий, И Африка мне не нужна.🤣
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29.07.2024 17:12 Відповісти
Два бравих хероя на одного цивільно, щоб загнати його назад в концтабір... Ну а що, ви думали свобода по іншому виглядає? Ви дивіться в сторону північної кореї, а не Європи, бо наш вектор розвитку вже давно в ту сторону дивиться.
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29.07.2024 17:13 Відповісти
, сказав ухилянт, котрий не любить свою країну.
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29.07.2024 19:02 Відповісти
Відповів той, хто думає, що мені на його думку не насрати...
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29.07.2024 21:39 Відповісти
це перемога , та капітуляція кацапів
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29.07.2024 17:32 Відповісти
Везіть його в Очаків, готовий "морський котик"...
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29.07.2024 17:57 Відповісти
Як зазначається, плавцем виявився 31-річний вінничанин (с)

Там на Вінничині і свій кордон із Молдовою є..
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29.07.2024 18:48 Відповісти
Тепер з Дністровських очеретів ...вперед в Дніпровські...досвід вже є
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29.07.2024 19:06 Відповісти
Наші ви "котики", без підготовки, без спорядження, оминаючи ТЦК!!!!
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29.07.2024 19:40 Відповісти
 
 