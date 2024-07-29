Ховався в очереті: На Одещині затримали чоловіка, який намагався вплав дістатися Молдови. ВІДЕО+ФОТО
На Одещині прикордонники Подільського загону під час патрулювання Кучурганського водосховища виявили особу, яка ховалася в очереті. Чоловік вплав намагався потрапити до Молдови.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, плавцем виявився 31-річний вінничанин, який намагався вплав дістатися берега Придністровського регіону Молдови. Чоловік самостійно та ретельно спланував свій незаконний маршрут. Щоб особисті речі та документи не промокли, він щільно спакував їх поліетиленовою плівкою та скотчем.
"Однак заплив тривав недовго. Пильні прикордонники швидко помітили порушника та затримали його. На завершення подорожі охоронці кордону прокатали плавця на човні, а спробу незаконного перетину кордону зафіксували у протоколі за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що за порушення правил прикордонного режиму, передбаченого ст. 202 КУпАП, чоловіку загрожує штраф.
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або очерет був поганий
"расійскіх войск в Украінє НЄТ!"(с)
Настирна впертість...
Ніченька без сону...
Хоа б в Молдову вдертисььь...
Якби не дурень був...
А - "гуд"...
То б зразу -
Покорив би Голівуд...
І навіть Люк Бесон...
За нього ладен всертись...
Там на Вінничині і свій кордон із Молдовою є..