На Одещині затримали водія та 15 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На околиці села Підгірне, що на Одещині, затримали 15 чоловіків та 22-річного водія, який намагався довезти їх до українсько-молдовського кордону.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
За даними прикордонників, 22-річний водій підшукував охочих покинути країну через телеграм-канал. 15 чоловіків з різних областей України сплатили від 4 000 до 10 000 доларів за послуги "перевізника".
Згідно з інструкціями, вони прибули до населеного пункту та вирушили мікроавтобусом до кордону, однак там їх затримали прикордонники.
На чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП - незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб.
Дії 22-річного перевізника кваліфікували за ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дев'яти років.
Усі справи скерували до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
7 штук - идёт рядом.
10 штук - едет на спине товарища.
А вообще хто отдаст примерно пол лимона заранее, а потом (если получится) вам покажут направление?
Это какие то байки от погранцов.
Водилу судить за то что управлял транспортным средством на окраине села Подгорное?
Даже если все неухилянты дадут показания, преступление не совершено. Всем сыграть дурочка и идти в отказ верное решение
Але саме село дуже близько до кордону, - 3 км всього.
Хлопці їхали в село до дівчат на вечорниці. Познайомилися в інтернеті. )))
Підгірне - колишнє німецьке село, називалося Кульм. Потім совєти перейменували.