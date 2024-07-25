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На Одещині затримали водія та 15 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На околиці села Підгірне, що на Одещині, затримали 15 чоловіків та 22-річного водія, який намагався довезти їх до українсько-молдовського кордону.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прикордонників, 22-річний водій підшукував охочих покинути країну через телеграм-канал. 15 чоловіків з різних областей України сплатили від 4 000 до 10 000 доларів за послуги "перевізника".

Згідно з інструкціями, вони прибули до населеного пункту та вирушили мікроавтобусом до кордону, однак там їх затримали прикордонники.

На чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП - незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб.

Дії 22-річного перевізника кваліфікували за ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дев'яти років.

На Одещині затримали водія та 15 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати до Молдови, - ДПСУ

Усі справи скерували до суду.

Дивіться також: На Одещині викрито посадовця ДМС, який організував переправлення військовозобов’язаних до Молдови. ФОТО

 

Автор: 

затримання (4339) Одеська область (3210) прикордонники (1099) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+4
Якось новини стали по іншому висвітлювати. А де поділись УХИЛЯНТИ?
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25.07.2024 18:22
+3
A чому їх затримали? Вони ж нічого не перетинали. Он Князєву, просто в культурній формі сказали, що їздити тут не можна і він розвернувся і поїхав, а цих затримали. Чому питається? За що?
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25.07.2024 18:43
+2
Взвоооод
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25.07.2024 18:19
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25.07.2024 18:19 Відповісти
До ТЦК, кроком, руш!
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25.07.2024 18:25 Відповісти
Не можна цього робити за відсутності "ліцензії Монако"!
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25.07.2024 18:22 Відповісти
Якось новини стали по іншому висвітлювати. А де поділись УХИЛЯНТИ?
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25.07.2024 18:22 Відповісти
Може вони заброньовані...працівники стратегічних підприємств...
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25.07.2024 18:40 Відповісти
A чому їх затримали? Вони ж нічого не перетинали. Он Князєву, просто в культурній формі сказали, що їздити тут не можна і він розвернувся і поїхав, а цих затримали. Чому питається? За що?
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25.07.2024 18:43 Відповісти
4 штуки баксов - идет и несет на себе товарища.
7 штук - идёт рядом.
10 штук - едет на спине товарища.
А вообще хто отдаст примерно пол лимона заранее, а потом (если получится) вам покажут направление?
Это какие то байки от погранцов.
Водилу судить за то что управлял транспортным средством на окраине села Подгорное?
Даже если все неухилянты дадут показания, преступление не совершено. Всем сыграть дурочка и идти в отказ верное решение
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25.07.2024 18:48 Відповісти
Перетин кордону в необлаштованому місці - адміністративне правопорушення.
Але саме село дуже близько до кордону, - 3 км всього.
Хлопці їхали в село до дівчат на вечорниці. Познайомилися в інтернеті. )))
Підгірне - колишнє німецьке село, називалося Кульм. Потім совєти перейменували.

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25.07.2024 19:21 Відповісти
Дякую.
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25.07.2024 19:30 Відповісти
В Одесской области задержали водителя и 15 мужчин, пытавшихся незаконно заехать в зону боевых действий и воевать на самых горячих направлениях, но у них не было справок медкомиссии
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25.07.2024 19:02 Відповісти
На фронт,хитрожопих!
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25.07.2024 19:10 Відповісти
 
 