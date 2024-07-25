На Одещині затримали водія та 15 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На околиці села Підгірне, що на Одещині, затримали 15 чоловіків та 22-річного водія, який намагався довезти їх до українсько-молдовського кордону.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прикордонників, 22-річний водій підшукував охочих покинути країну через телеграм-канал. 15 чоловіків з різних областей України сплатили від 4 000 до 10 000 доларів за послуги "перевізника".

Згідно з інструкціями, вони прибули до населеного пункту та вирушили мікроавтобусом до кордону, однак там їх затримали прикордонники.

На чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП - незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб.

Дії 22-річного перевізника кваліфікували за ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дев'яти років.

Усі справи скерували до суду.

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