РФ почала використовувати ракетний комплекс Bulsae-4 із КНДР на війні проти України, - ЗМІ. ФОТО
Російські загарбники почали використовувати на війні проти України далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.
Про це пише "Мілітарний", інформує Цензор.НЕТ.
Українська аеророзвідка на одному з напрямків виявила комплекс, коли той перебував на відкритій місцевості.
Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км. Оскільки точних даних про характеристики північнокорейської зброї майже немає, в окремих джерелах оцінюють дальність ураження цього комплексу в межах 10—25 кілометрів.
Така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для самого комплексу.
"Пускова установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6х6. Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня. Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.
Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об’єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям.
Ракета, ймовірно, до самохідного ПТРК Bulsae-4. Постійний відеоконтакт дозволяє здійснювати перенацілювання в у разі виявлення більш пріоритетної цілі. Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу", - пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нас стугни тільки на 5 бють.
А зараз турористи топлять аналогами "малюка" цивільні судна в червоному морі.
п.с. пупсики мають міжконтинентальні балістичні ракети.
погугли чи що як виглядають нитки оптики.
Одне питання, звідки оператор буде отримувати цілевказання.
Я так розумію, що дрони будуть виявляти, давати напрямок, а оператор здійснює пуск "в тому напрямку" і поки не розмотався до кінця "дротик керування" буде здійснювати пошук цілі.
В теорії звучить непогано, але на практиці... ну буде видно.
Але чи довго житиме ця зараза? Бо зараз цей комплекс стане в пріорітет ураження в одному ряду з "Солнцепеком".
І сараєм його не обвариш і сіткою також бо конструкція передбачає підйом пускової.
А еще им стоит помнить что сейчас мы воюем против недостраны, которая в случае победы поможет своим недосоюзникам стереть с лица земли Израиль и Южную Корею.