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РФ почала використовувати ракетний комплекс Bulsae-4 із КНДР на війні проти України, - ЗМІ. ФОТО

Російські загарбники почали використовувати на війні проти України далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.

Про це пише "Мілітарний", інформує Цензор.НЕТ.

Українська аеророзвідка на одному з напрямків виявила комплекс, коли той перебував на відкритій місцевості.

РФ почала використовувати ракетний комплекс Bulsae із КНДР

Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км. Оскільки точних даних про характеристики північнокорейської зброї майже немає, в окремих джерелах оцінюють дальність ураження цього комплексу в межах 10—25 кілометрів.

РФ почала використовувати ракетний комплекс Bulsae із КНДР

Така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для самого комплексу.

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"Пускова установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6х6. Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня. Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.

РФ почала використовувати ракетний комплекс Bulsae із КНДР

Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об’єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям.

РФ почала використовувати ракетний комплекс Bulsae із КНДР

Ракета, ймовірно, до самохідного ПТРК Bulsae-4. Постійний відеоконтакт дозволяє здійснювати перенацілювання в у разі виявлення більш пріоритетної цілі. Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу", - пише видання.

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Автор: 

армія рф (17346) КНДР (1215) зброя (7461)


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Топ коментарі
+35
Говняная штука. Если все, что написано про ее ТТХ - ничего хорошего. А мы свои подобные разработки от "Луча" похерили в 2020 году.
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30.07.2024 13:01
+33
Ето что получается косоглазые бабуины жрущие сено обогнали по оружию Европу?
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30.07.2024 13:02
+26
"Луч" в 2018 году выпустил 6000+ всевозможных ракет. Из них 3000+ "Стугн" и "Корсаров" для ЗСУ. Был готов выпускать 600-800 "Вильх" разных модификаций в год. Плюс "Нептуны". Наверное Коростылев все-таки умел масштабировать. Только вот без денег производить никак не получается.
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30.07.2024 13:28
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дожились КНДР випускає птрк які здатні уражати цілі на відстані 10+км.
У нас стугни тільки на 5 бють.
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30.07.2024 14:31 Відповісти
в них е гармати що на 80 км сріляють так казав генрал тов Кіму на коре тб на честь дня победи флота кореї над 5 авіансцями США
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30.07.2024 14:33 Відповісти
вже якось сміялись з шахедів.
А зараз турористи топлять аналогами "малюка" цивільні судна в червоному морі.
п.с. пупсики мають міжконтинентальні балістичні ракети.
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30.07.2024 14:47 Відповісти
та що таке шахед- йго навіть спарка максимів знімае про мбр тов кім е в них мбр на жрд головний інженер там ще садаму скади робив про влучність покукурікай як вони влучали у Тель-Авів
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30.07.2024 14:53 Відповісти
Покращений джавелін?
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30.07.2024 14:45 Відповісти
щось типу того, птркфпв
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30.07.2024 14:49 Відповісти
по перше у дротика доречі якого е пзрк Джавелін Британія а е птрк
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30.07.2024 14:55 Відповісти
Не может по кабелю лететь на 20км, у нас не пустыня.
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30.07.2024 14:52 Відповісти
Бабіна троса буде 10 метрів в діаметрі…
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30.07.2024 15:56 Відповісти
оптоволокна ?
погугли чи що як виглядають нитки оптики.
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30.07.2024 15:59 Відповісти
Ну судячи з нещодавнього знищення нашої САУ це буде велика проблема, ці комплекси. https://www.youtube.com/watch?v=NrRfJ-AHwcE Використання ракети Bulsae-4 проти української САУ S-90
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30.07.2024 15:24 Відповісти
подумаєш які проблеми, тут місцеві диванні експерди вже посміялись з дурної кндрівської ракети на древньому шасі...
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30.07.2024 15:57 Відповісти
а что Зедебил ? просто кончене, уже Северная Корея клепает оружие, но не еврей зеленый. уже все вооружаються, но не зедебилы.
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30.07.2024 16:35 Відповісти
Не дуже гарна новина. І характеристики непогані.
Одне питання, звідки оператор буде отримувати цілевказання.
Я так розумію, що дрони будуть виявляти, давати напрямок, а оператор здійснює пуск "в тому напрямку" і поки не розмотався до кінця "дротик керування" буде здійснювати пошук цілі.
В теорії звучить непогано, але на практиці... ну буде видно.
Але чи довго житиме ця зараза? Бо зараз цей комплекс стане в пріорітет ураження в одному ряду з "Солнцепеком".
І сараєм його не обвариш і сіткою також бо конструкція передбачає підйом пускової.
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30.07.2024 18:37 Відповісти
Не пиши доки не подивишся відео ось за цим посиланням. https://www.youtube.com/watch?v=NrRfJ-AHwcE І ОБОВ'ЯЗКОВО читай коми під ним. Другий на англійському.
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30.07.2024 20:02 Відповісти
Я вважаю, ефективно на відстані прямї видимості. А далі після одного українського дрона, сім ракет- салютом
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30.07.2024 19:55 Відповісти
Что там Южная Корея, 101вая беспокоеность прозвучит или снова отделаються сотней аптечек для ВСУ, чтобы не злить путина ? Поговаривают что президент Южной Кореи ничем не лучше Нетаньяху, в вопросе помощи Украине. Обе страны не спешат сотрудничать с нами, хотя те же FPV мы делаем уже больше и лучше их и они могли бы у нас поучиться. Нам есть что предложить..
А еще им стоит помнить что сейчас мы воюем против недостраны, которая в случае победы поможет своим недосоюзникам стереть с лица земли Израиль и Южную Корею.
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30.07.2024 22:15 Відповісти
не тих ми в союзники взяли в буд. меморандумі. Хай горять у пеклі
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30.07.2024 23:42 Відповісти
Сомневаюсь что отический кабель на 20 км и не порвется. Думаю и 10 км это маловероятно. Возможно наведение ракеты через дрон который корректирует ее полет. дроны-же на 20 км летать могут. Что и видно на видео:дрон обнаружил цель. И не факт что там 20 км было
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31.07.2024 00:27 Відповісти
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31.07.2024 09:06 Відповісти
Говоримо що це ракети з КНДР, маємо на увазі КНР. , але від цього нам не легче .
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31.07.2024 17:41 Відповісти
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