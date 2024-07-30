РФ почала використовувати ракетний комплекс Bulsae-4 із КНДР на війні проти України, - ЗМІ. ФОТО

Російські загарбники почали використовувати на війні проти України далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.

Про це пише "Мілітарний", інформує Цензор.НЕТ.

Українська аеророзвідка на одному з напрямків виявила комплекс, коли той перебував на відкритій місцевості.

Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км. Оскільки точних даних про характеристики північнокорейської зброї майже немає, в окремих джерелах оцінюють дальність ураження цього комплексу в межах 10—25 кілометрів.

Така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для самого комплексу.

Також читайте: КНДР під час невдалого запуску супутника, ймовірно, використовувала російський двигун, - розвідка Південної Кореї

"Пускова установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6х6. Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня. Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.

Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об’єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям.

Ракета, ймовірно, до самохідного ПТРК Bulsae-4. Постійний відеоконтакт дозволяє здійснювати перенацілювання в у разі виявлення більш пріоритетної цілі. Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військова угода КНДР та Росії є загрозою глобальній стабільності, - глава МЗС Австралії Вонг