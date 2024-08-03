Ранок у львівському метрополітені, справжній російський характер, останній парад російського флоту. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

"Хароший рускій"

Ранок у львівському метрополітені

А що сталося?

Скоро

Наступний візит

"Легітимний"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах у Венесуелі: екзит-поли показували велику перевагу кандидата від опозиції

... там так душевно

"Туарег" та "вагнерівці"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колону "вагнерівців" розбито в Малі: ліквідовано понад 80 російських військовослужбовців і командира Єлізарова, є полонені. ВIДЕО

Пригоди у Малі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація "вагнерівців" у Малі: Спецслужби України вчать туарегів керувати безпілотниками, - Le Monde

Останній парад російського флоту

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада РФ скасувала парад на День ВМФ через те, що не може гарантувати повний захист своїх сил, - британська розвідка

Олімпійський вид спорту

... а на росії тільки у тюрмі макарони

Десь на болотах

Російська версія

Хлібороби та зернокради

Справжній російський характер

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