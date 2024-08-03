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Ранок у львівському метрополітені, справжній російський характер, останній парад російського флоту. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

"Хароший рускій"

фотожаба

Ранок у львівському метрополітені

фотожаба

А що сталося?

фотожаба

Скоро

фотожаба

Наступний візит

фотожаба

"Легітимний"

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фотожаба

... там так душевно

фотожаба

"Туарег" та "вагнерівці"

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Пригоди у Малі

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фотожаба

Останній парад російського флоту

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фотожаба

Олімпійський вид спорту

фотожаба

... а на росії тільки у тюрмі макарони

фотожаба

Десь на болотах

фотожаба

Російська версія

фотожаба

Хлібороби та зернокради

фотожаба

Справжній російський характер

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4393) путін володимир (23803) росія (65129) фотожаба (13851)


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03.08.2024 09:00 Відповісти
А у Зебобиков все Порошенко в восполенном мозгу извилины шатает.
Порошенко, каким бы мудаком не был, потратил на армию из своего кармана, несколько миллиардов (не миллионов!) гривень! Найвеличніший, на армию, хоть копейку из своих офшорных денег потратил?! Сколько вообще, он со своих фирм, заплатил налогов в украинский бюджет????
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05.08.2024 07:31 Відповісти
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03.08.2024 09:02 Відповісти
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03.08.2024 09:05 Відповісти
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03.08.2024 10:17 Відповісти
Незнайку написав киянин Носов. Казка колобок українського походження коло-бок (російською кругло-бок).
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03.08.2024 17:24 Відповісти
Росіяни кажуть що а ніфіга! Це ісконо російське слово: Колобок - типу від немецького хлібу "колоб" (пох що від німецького - це навіть престижно, аби не від українського). А коловорот - не від ("коло" і "воротити"), а від ("кол", "о" кудись прибираєм і "воротить")
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05.08.2024 07:38 Відповісти
1. Неважно где жил Носов, важно как он себя идентифицировал. Вон Булгаков тоже жил в Киеве.
2. Вы не учитываете генезис русского языка. По факту это фактически суржик, разговорная речь - искаженный болгарский язык, а письмо - украинский, которые соединились на мерянской "почве". Поэтому такое "словотворчество" случайное совпадение.
2.1. А где это у нас хоть что-то отдаленно похожее на колобка есть?
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05.08.2024 09:54 Відповісти
И как же себя идентифицировал Носов?

Последнее предложение вообще не понятно о чем вы пишете. Колобок это украинская сказка.
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05.08.2024 17:44 Відповісти
 
 