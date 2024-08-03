Ранок у львівському метрополітені, справжній російський характер, останній парад російського флоту. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
"Хароший рускій"
Ранок у львівському метрополітені
А що сталося?
Скоро
Наступний візит
"Легітимний"
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... там так душевно
"Туарег" та "вагнерівці"
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Пригоди у Малі
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Останній парад російського флоту
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Олімпійський вид спорту
... а на росії тільки у тюрмі макарони
Десь на болотах
Російська версія
Хлібороби та зернокради
Справжній російський характер
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Порошенко, каким бы мудаком не был, потратил на армию из своего кармана, несколько миллиардов (не миллионов!) гривень! Найвеличніший, на армию, хоть копейку из своих офшорных денег потратил?! Сколько вообще, он со своих фирм, заплатил налогов в украинский бюджет????
2. Вы не учитываете генезис русского языка. По факту это фактически суржик, разговорная речь - искаженный болгарский язык, а письмо - украинский, которые соединились на мерянской "почве". Поэтому такое "словотворчество" случайное совпадение.
2.1. А где это у нас хоть что-то отдаленно похожее на колобка есть?
Последнее предложение вообще не понятно о чем вы пишете. Колобок это украинская сказка.