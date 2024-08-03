Утро во львовском метрополитене, настоящий русский характер, последний парад российского флота. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

"Хороший русский"

Утро во львовском метрополитене

А что случилось?

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"Легитимный"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадуро объявили победителем на президентских выборах в Венесуэле: экзит-полы показывали большое преимущество кандидата от оппозиции

...там так душевно

"Туарег" и "вагнеровцы"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колонна "вагнеровцев" разбита в Мали: ликвидировано более 80 российских военнослужащих и командир Елизаров, есть пленные. ВИДЕО

Приключения в Мали

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация "вагнеровцев" в Мали: Спецслужбы Украины учат туарегов управлять беспилотниками, - Le Monde

Последний парад российского флота

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти РФ отменили парад на День ВМФ из-за того, что не могут гарантировать полную защиту своих сил, - британская разведка

Олимпийский вид спорта

... а на россии только в тюрьме макароны

Где-то на болотах

Русская версия

Хлеборобы и зернокрады

Настоящий русский характер

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