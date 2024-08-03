Утро во львовском метрополитене, настоящий русский характер, последний парад российского флота. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
"Хороший русский"
Утро во львовском метрополитене
А что случилось?
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...там так душевно
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Олимпийский вид спорта
... а на россии только в тюрьме макароны
Где-то на болотах
Русская версия
Хлеборобы и зернокрады
Настоящий русский характер
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Порошенко, каким бы мудаком не был, потратил на армию из своего кармана, несколько миллиардов (не миллионов!) гривень! Найвеличніший, на армию, хоть копейку из своих офшорных денег потратил?! Сколько вообще, он со своих фирм, заплатил налогов в украинский бюджет????
2. Вы не учитываете генезис русского языка. По факту это фактически суржик, разговорная речь - искаженный болгарский язык, а письмо - украинский, которые соединились на мерянской "почве". Поэтому такое "словотворчество" случайное совпадение.
2.1. А где это у нас хоть что-то отдаленно похожее на колобка есть?
Последнее предложение вообще не понятно о чем вы пишете. Колобок это украинская сказка.