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Утро во львовском метрополитене, настоящий русский характер, последний парад российского флота. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Хлеборобы и зернокрады

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Настоящий русский характер

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Автор: 

политика (6960) путин владимир (31252) россия (95502) фотожаба (14378)


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03.08.2024 09:00 Ответить
А у Зебобиков все Порошенко в восполенном мозгу извилины шатает.
Порошенко, каким бы мудаком не был, потратил на армию из своего кармана, несколько миллиардов (не миллионов!) гривень! Найвеличніший, на армию, хоть копейку из своих офшорных денег потратил?! Сколько вообще, он со своих фирм, заплатил налогов в украинский бюджет????
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05.08.2024 07:31 Ответить
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03.08.2024 09:02 Ответить
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03.08.2024 09:05 Ответить
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03.08.2024 10:17 Ответить
Незнайку написав киянин Носов. Казка колобок українського походження коло-бок (російською кругло-бок).
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03.08.2024 17:24 Ответить
Росіяни кажуть що а ніфіга! Це ісконо російське слово: Колобок - типу від немецького хлібу "колоб" (пох що від німецького - це навіть престижно, аби не від українського). А коловорот - не від ("коло" і "воротити"), а від ("кол", "о" кудись прибираєм і "воротить")
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05.08.2024 07:38 Ответить
1. Неважно где жил Носов, важно как он себя идентифицировал. Вон Булгаков тоже жил в Киеве.
2. Вы не учитываете генезис русского языка. По факту это фактически суржик, разговорная речь - искаженный болгарский язык, а письмо - украинский, которые соединились на мерянской "почве". Поэтому такое "словотворчество" случайное совпадение.
2.1. А где это у нас хоть что-то отдаленно похожее на колобка есть?
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05.08.2024 09:54 Ответить
И как же себя идентифицировал Носов?

Последнее предложение вообще не понятно о чем вы пишете. Колобок это украинская сказка.
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05.08.2024 17:44 Ответить
 
 