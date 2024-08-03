Наслідки удару ворожих дронів по об’єкту критичної інфраструктури на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Вночі 3 серпня 2024 року ворог атакував Вінницьку область безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у результаті влучання виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

"На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 чоловіки особового складу та 23 одиниці техніки. Для забезпечення безперебійної подачі води задіювалося два пожежних потяги від "Укрзалізниці". Надзвичайники вкотре закликають жителів області, не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що сьогодні вночі окупанти атакували Вінниччину, є влучання в об’єкт інфраструктури. За даними Повітряних сил, ППО збила 24 "шахеди" з 29.