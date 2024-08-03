УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9545 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 521 3

Наслідки удару ворожих дронів по об’єкту критичної інфраструктури на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Вночі 3 серпня 2024 року ворог атакував Вінницьку область безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у результаті влучання виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

"На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 чоловіки особового складу та 23 одиниці техніки. Для забезпечення безперебійної подачі води задіювалося два пожежних потяги від "Укрзалізниці". Надзвичайники вкотре закликають жителів області, не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено всі дрони, які намагалися атакувати Полтавщину: минулося без постраждалих і ворожих влучань

наслідки удару по вінниччині
наслідки удару по вінниччині
наслідки удару по вінниччині
наслідки удару по вінниччині
наслідки удару по вінниччині
наслідки удару по вінниччині
наслідки удару по вінниччині

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що сьогодні вночі окупанти атакували Вінниччину, є влучання в об’єкт інфраструктури. За даними Повітряних сил, ППО збила 24 "шахеди" з 29.

Автор: 

Вінницька область (1013) обстріл (28435) ДСНС (5105) дрони (4690)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ДСНС України!!))
показати весь коментар
03.08.2024 12:45 Відповісти
Що то за такий критичний об'єкт про який знають москалі , а українцям знати не можна ?
показати весь коментар
03.08.2024 15:56 Відповісти
Або вони дурні, або нас вважають такими. Обваловування, розтікання, горіння на землі.
Щоб це могло бути???
показати весь коментар
03.08.2024 17:45 Відповісти
 
 