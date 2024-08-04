Унаслідок атаки РФ на Українськ пошкоджено адмінбудівлю закладу охорони здоров’я та будинки. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 серпня, російські війська обстріляли місто Українськ Покровського району Донецької області.
Про це повідомили в Селидівській МВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські війська обстріляли з артилерії м. Українськ у неділю приблизно о 4:30.
Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю закладу охорони здоров'я та 6 приватних житлових будинків.
Зазначається, що постраждалих та загиблих немає.
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