Унаслідок атаки РФ на Українськ пошкоджено адмінбудівлю закладу охорони здоров’я та будинки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 серпня, російські війська обстріляли місто Українськ Покровського району Донецької області.

Про це повідомили в Селидівській МВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська обстріляли з артилерії м. Українськ у неділю приблизно о 4:30.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю закладу охорони здоров'я та 6 приватних житлових будинків.

Зазначається, що постраждалих та загиблих немає.

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