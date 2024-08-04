УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9401 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
980 0

Унаслідок атаки РФ на Українськ пошкоджено адмінбудівлю закладу охорони здоров’я та будинки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 серпня, російські війська обстріляли місто Українськ Покровського району Донецької області.

Про це повідомили в Селидівській МВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська обстріляли з артилерії м. Українськ у неділю приблизно о 4:30.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю закладу охорони здоров'я та 6 приватних житлових будинків.

Обстріл Українська 4 серпня

Зазначається, що постраждалих та загиблих немає.

Також читайте: Окупанти обстріляли Покровськ: 1 людина загинула, 2 поранені

Обстріл Українська 4 серпня
Обстріл Українська 4 серпня

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 