Українські винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад, - ЗМІ. ФОТО

Отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.

Про це пише портал "Мілітарний", аналітики якого ідентифікувало пілони з відео, оприлюднених пресслужбою глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські багатоцільові винищувачі F-16 отримали пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.

Зазначається, що системою датської розробки та виробництва компанії Terma оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF).

У 2018 році Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16. Саме ці перелічені країни мали передати Україні винищувачі F-16.

Видання пише, що MWS забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним.

Складається MWS з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їхнє розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака.

Комп’ютер встановлений в правому пілоні. AAR-60(V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213 розміщеній у кабіні пілота.

ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+.

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А відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі вниз та не уразити ракету, встановлену на кінцівці крила винищувача.

Нагадаємо, що 4 серпня у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше видання The Economist писало, що перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.

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