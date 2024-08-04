Українські винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад, - ЗМІ. ФОТО
Отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.
Про це пише портал "Мілітарний", аналітики якого ідентифікувало пілони з відео, оприлюднених пресслужбою глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Українські багатоцільові винищувачі F-16 отримали пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.
Зазначається, що системою датської розробки та виробництва компанії Terma оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF).
У 2018 році Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16. Саме ці перелічені країни мали передати Україні винищувачі F-16.
Видання пише, що MWS забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним.
Складається MWS з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їхнє розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака.
Комп’ютер встановлений в правому пілоні. AAR-60(V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213 розміщеній у кабіні пілота.
ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+.
А відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі вниз та не уразити ракету, встановлену на кінцівці крила винищувача.
Нагадаємо, що 4 серпня у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.
Раніше видання The Economist писало, що перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.
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Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, всупереч дивних, отих саммітів, з єрмаком Оманським і зеленським!!
MWS складається з шести датчиків і одного комп'ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака.
Комп'ютер встановлений в правому пілоні. AAR-60(V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213 розміщеній у кабіні пілота.
ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+
Terma PIDS+ дають змогу літаку завчасно виявляти ракети та протидіяти ним.
Кто к нам с мечем прийдёт, пусть меч не бросает, а то сопрут
https://mil.in.ua/uk/articles/meteor-potentsijne-pokrashhennya-mozhlyvostej-***********-f-16/
Просто не казали скільки вони насправді летять кілометрів, бо то ж "ескалація")))
Гадаєш рашисти без роз'яснень від "Мілітарного" сами би не здогадалися?!
Факт номер два: США дають те, тоді і стільки, скільки вважають за потрібне. Думати ніби хрипата мавпа і його патужні менеджери-ларьочники мають хоч якийсь вплив на керівництво Штатів це як вірити в те що побудовані з гівна і палок макетів американських літаків приносили гуманітарку папуасами Гвінеї (карго-культ).
Але для зебілів магічне мислення це норма.
Доречі, що йому присилали посадовці, хто знає? Співчуття з кобзонінгом брата чи поздоровляли сім'ю з ліквідацією москаля? Я ніц не розумію...
Бо їх не начепиш на МіГ, як зробили "через костиль" зі Скальпами і Тінями.
Тому й чекали, а на Шольца вилили кілотонни бруду. ( Мабуть боти подоляка).
а мудрий нарід такий розумний, такий розумний - бачить це, і підказує
нарід же мудрий
Захарова не з'їсть стільки закуски ......
Terma to modify Belgian Defence's F-16 pylons
https://airforce-technology.com/news/terma-modify-belgian-defences-f-16-pylons/ … через
@DefenceTech_Mag
Противника у майбутніх повітряних боях треба знати всебічно.
Відразу хочу зазначити, що класичних повітряних боїв, як собі більшість уявляє, між F-16 та його російськими антагоністами - не буде.
https://dl-news.defence-line.org/?p=37380 Самолет колесами потерпел аварию горами Азова
... у них есть деятели, которые проявляют креативность и находчивость, рассказывая о том, как они уже сбивают самолеты Ф-16 и даже в доказательство, выкладываю соответствующие фото. И ничего, что фотки б/у и на них изображена авария самолета в США.
Большая часть песен и фильмов со времен совка - прямой плагиат и кстати, марш ВВС - тоже, но никого это не расстраивало. Так почему бы не сказать, что горели презервативы или надувные женщины, выброшенные на свалку. Глядишь, и премию бы получили за находчивость и правильную трактовку политики партии и правительства. А так - ничего веселого: «колесы - насосы» и все.
https://dl-news.defence-line.org/?p=37380