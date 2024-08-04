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Українські винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад, - ЗМІ. ФОТО

Отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.

Про це пише портал "Мілітарний", аналітики якого ідентифікувало пілони з відео, оприлюднених пресслужбою глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські багатоцільові винищувачі F-16 отримали пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.

Зазначається, що системою датської розробки та виробництва компанії Terma оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF).

У 2018 році Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16. Саме ці перелічені країни мали передати Україні винищувачі F-16.

Українські винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад, - ЗМІ

Видання пише, що MWS забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним.

Складається MWS з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їхнє розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака.

Комп’ютер встановлений в правому пілоні. AAR-60(V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213 розміщеній у кабіні пілота.

ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+.

Дивіться також: F-16 в Україні, - Зеленський показав перші отримані західні винищувачі. ВIДЕО

А відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі вниз та не уразити ракету, встановлену на кінцівці крила винищувача.

Нагадаємо, що 4 серпня у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше видання The Economist писало, що перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.

Читайте також: Завдяки F-16 буде більше збитих російських ракет і літаків та знищених окупантів, - Сирський

Автор: 

літак (2901) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+31
Ну, тепер чекаємо на срач від ИксПерДів!! Лайна накидають, орки з московії…
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, всупереч дивних, отих саммітів, з єрмаком Оманським і зеленським!!
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04.08.2024 21:34
+22
ше б козли хрипаті всякі не шлялись там
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04.08.2024 21:41
+22
Ні. Це вже відкрита інформація. Кацапи про це дізналися з відео Земленського.
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04.08.2024 21:44
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Ну, тепер чекаємо на срач від ИксПерДів!! Лайна накидають, орки з московії…
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, всупереч дивних, отих саммітів, з єрмаком Оманським і зеленським!!
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04.08.2024 21:34 Відповісти
Щодо важливості MWS, то вона забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним.

MWS складається з шести датчиків і одного комп'ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака.

Комп'ютер встановлений в правому пілоні. AAR-60(V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213 розміщеній у кабіні пілота.

ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+
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04.08.2024 21:42 Відповісти
Так.

Terma PIDS+ дають змогу літаку завчасно виявляти ракети та протидіяти ним.
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04.08.2024 21:36 Відповісти
Поки все норм - літаки є - захист є - ше б ракети на 500 км
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04.08.2024 21:39 Відповісти
ше б козли хрипаті всякі не шлялись там
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04.08.2024 21:41 Відповісти
+++
Кто к нам с мечем прийдёт, пусть меч не бросает, а то сопрут
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05.08.2024 00:02 Відповісти
йёщё бы! как жё тёбё смёшно шо орки поубивали столько людей, зато потом орковские танчики тракторами тягали, ахахаха, как смешно. Питрасян, жги ещо!!!1111
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05.08.2024 09:50 Відповісти
Если вы поняли в таком ракурсе, приношу свои извинения. Прошу это считать глупой шуткой
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05.08.2024 20:27 Відповісти
мечом
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06.08.2024 00:49 Відповісти
Проти носіїв КАБів добре підійшли б оці:

https://mil.in.ua/uk/articles/meteor-potentsijne-pokrashhennya-mozhlyvostej-***********-f-16/
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05.08.2024 00:20 Відповісти
Скальпи ж ))))
Просто не казали скільки вони насправді летять кілометрів, бо то ж "ескалація")))
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05.08.2024 00:21 Відповісти
А може не варто було б про це трубити, в нашій ситуації коли кремлівських кротів, як насрано, може статися, як з клістронами, нє?
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04.08.2024 21:42 Відповісти
Ні. Це вже відкрита інформація. Кацапи про це дізналися з відео Земленського.
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04.08.2024 21:44 Відповісти
Там ще є нашлемні приціли JHMCS
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04.08.2024 21:47 Відповісти
Бубочка літаки з пілонами показав.
Гадаєш рашисти без роз'яснень від "Мілітарного" сами би не здогадалися?!
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04.08.2024 21:50 Відповісти
Читати вмієш? Зеленський спалив на відео
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04.08.2024 21:51 Відповісти
Якщо чесно я новину не читала, тільки заголовок. Але від зеленої падли нічого хорошого не варто чекати, навмисно здає рашистам все, до чого дотягнеться. Мразота.
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04.08.2024 21:59 Відповісти
ну от зелена влада добилася постачання перших за часи незалежності бойових літаків. але це рахується, еге ж?
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04.08.2024 23:24 Відповісти
О да! Я памʼятаю, як зелена влада добивалася: нам треба 152 літаки, бо 10 це ніщо, тобто не треба нам ваші 10. Отак ваша зелена влада добивалася і всього іншого. Пускай слюні і далі на свою зелену владу.
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04.08.2024 23:33 Відповісти
10 - це по кількості пілотів, яких вже навчили. загальна кількість 79, якщо я вірно пам"ятаю. отак наша зелена влада добилася, ще раз, першого поповнення парку бойових літаків за часи незалежності. попри спротив тих же американців, до речі.
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04.08.2024 23:58 Відповісти
йой, який патужний камінг-аут тут від відзебіленого в ОПу й макітру...
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05.08.2024 00:21 Відповісти
Факт номер один: до війни зебіли не отримали ніхера, а своє озброєння вкатали в асфальт.

Факт номер два: США дають те, тоді і стільки, скільки вважають за потрібне. Думати ніби хрипата мавпа і його патужні менеджери-ларьочники мають хоч якийсь вплив на керівництво Штатів це як вірити в те що побудовані з гівна і палок макетів американських літаків приносили гуманітарку папуасами Гвінеї (карго-культ).
Але для зебілів магічне мислення це норма.
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05.08.2024 01:44 Відповісти
Женя, просто здохни
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05.08.2024 05:22 Відповісти
Мабуть камерою керував м.подоляк!! Той самий що наводив ракету на львівський полігон, селфячись на початку великої війни.
Доречі, що йому присилали посадовці, хто знає? Співчуття з кобзонінгом брата чи поздоровляли сім'ю з ліквідацією москаля? Я ніц не розумію...
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05.08.2024 00:24 Відповісти
Мабуть співчували, бо то ж "сваї люді"
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05.08.2024 00:52 Відповісти
а хто вкурсі, брат подоляка сам подох, чи наші допомогли?
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05.08.2024 15:46 Відповісти
Цей де* ілкуватий 🤡 ... має хочаб іноді , закривати рота ! Смердить дуже ...
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04.08.2024 21:49 Відповісти
Шведський дрло сааб так розумію теж на підході
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04.08.2024 21:50 Відповісти
мабуть орієнтовно не раніше середини осіні. І навіть такий термін початку експлуатації виглядає майже фантастичним.
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05.08.2024 00:20 Відповісти
Также і Тауруси!!
Бо їх не начепиш на МіГ, як зробили "через костиль" зі Скальпами і Тінями.
Тому й чекали, а на Шольца вилили кілотонни бруду. ( Мабуть боти подоляка).
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05.08.2024 00:26 Відповісти
Да, самолеты красавцы. Теперь главное не просрать их. Представляю как сейчас ***** рвет и мечет и обещает большие бабки тому кто собьет или доставит целым F-16. Так что надеюсь пилотов проверили на вшивость
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04.08.2024 21:57 Відповісти
украинскиx пилотов не нужно проверять на вшивость, это не кацапы
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04.08.2024 23:26 Відповісти
Сасєді пишуть, що нам потрапили американські фалкони..
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04.08.2024 21:58 Відповісти
ну і для чого ви це розповідаєте ? щоб кацапам легше знищувати було ?
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04.08.2024 21:58 Відповісти
та ні, пля, то він такий дурний, такий дурний що кацапам регулярно доповідає вузлові моменти.

а мудрий нарід такий розумний, такий розумний - бачить це, і підказує
нарід же мудрий
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04.08.2024 22:14 Відповісти
щоб сцялися
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04.08.2024 23:44 Відповісти
Скабєєва не вип'є стільки валер'янки.
Захарова не з'їсть стільки закуски ......
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04.08.2024 21:59 Відповісти
Все розкажіть ворогам, всі подробиці, хай не мучаться.... Ну що то за язикаті хфеськи, ну невже не можна або промовчати, або без подробиць. Вороги швидко вчаться, а надто,якщо язикате якесь видасть всю інформацію.
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04.08.2024 22:05 Відповісти
такк так - вони з дєрьмаком і 6 ехвективними менеджерами піклуються про простих людей - про оманські домовленості їм ніколи і думать
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04.08.2024 22:17 Відповісти
Почти все ТТХ техники противника известны всем. Тут ни какого секрета нет
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04.08.2024 22:49 Відповісти
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04.08.2024 22:06 Відповісти
будем всєх бамбіть (Зеленський)
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04.08.2024 22:07 Відповісти
Бельгійська система на нідерландських F-16 отриманих Україною

Terma to modify Belgian Defence's F-16 pylons
https://airforce-technology.com/news/terma-modify-belgian-defences-f-16-pylons/ … через
@DefenceTech_Mag
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04.08.2024 22:12 Відповісти
Навіть совкові конструктори визнали, що літак подібний до Ф-16 в срср неможливо створити, бо нема такого двигуна як Pratt & Whitney F-100.
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04.08.2024 22:15 Відповісти
ну тепер буде подальший злив території і мирний саміт з гордістю за Хви-16
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04.08.2024 22:19 Відповісти
Вибачте, я колись цікавився темою, хочу для себе уточнити цей момент. А як же літають Су-34, Су-35, МіГ-31 та інше? В них що, нема двигла, чи як Вас зрозуміти? Дякую.
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05.08.2024 00:05 Відповісти
Всі перелічені скопіювані із західних зразків ще при совку. Як була проблема із двигунами у радянському літакобудуванні так і залишлилася тепер у парашкому. Весь пафос про ніби-то щось там при совку будвали просто міф для радянського населення. Це видно по двигунам с(р)у57/75, які ну точно не є 5тим поколінням.
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05.08.2024 00:37 Відповісти
Саме це я й намагався зрозумітм: чи то "нема" двигунів, подібних до ф-16, чи "є, але скопійовані". Дякую.
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05.08.2024 07:07 Відповісти
У кацапів є свої двигуни для літаків 4 покоління, а ось двигун, щоб він відповідав вимогам для 5 покоління, вони створити самі не можуть. Намагалися створити проект з індусами, але нічого не вийшло. Індуси надіслали їх нахрен.
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05.08.2024 09:42 Відповісти
Ви мабуть не зрозуміли: йшлося про двигун саме до ф-16. Якого він покоління?
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05.08.2024 12:46 Відповісти
4-го
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05.08.2024 12:47 Відповісти
От саме тому я питав: чи є двигун Су-35 (та інші болотні) скопійованим з Ф-16 (чи інших західних)? І ще: чи є порівняльний аналіз двигунів? Бо там же написали: в срср не було двигуна, подібного ф-16, тому хочу розуміти: а як же літають радянсько-ерефевські літаки? Саме з технічного погляду, без патріотичних вскриків на кшталт "наші лучшє!" та "можєм павтаріть!".
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05.08.2024 14:35 Відповісти
Система виявлення атакуючих ракет, яка встановлюється на всі винищувачі з 1970-х років, встановлена на F-16. Це величезний плюс.
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04.08.2024 22:19 Відповісти
Мабуть це *******!! З даними про ******* повітряні бої та параметри росіських ракет
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05.08.2024 00:29 Відповісти
Цікаво, чи є щось подібне на Су-35?

Противника у майбутніх повітряних боях треба знати всебічно.
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04.08.2024 23:25 Відповісти
подібна штука є і в Су-35. Але дані засекречені і наскільки вони ефективні - мало хто знає. Російські дальні ракети в більшості мають активну радіолокаційну головку, і відстріл теплових пасток слабко допоможе.
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05.08.2024 12:20 Відповісти
ну не теплових пасток тоді, А дипольних відбивачів (ДО)
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06.08.2024 06:22 Відповісти
Ви ***** патякаете?
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04.08.2024 23:42 Відповісти
Це стиль роботи Простроченого
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05.08.2024 00:30 Відповісти
усім зебілам та зрадо.обам по розвитку: https://war.obozrevatel.com/ukr/kovalenko-na-scho-zdatni-f-16-v-ukrainskomu-nebi-ta-yakij-u-nas-zyavivsya-kozir-u-borotbi-z-rosijskoyu-aviatsieyu-rozbir-polotiv.htm на що здатні F-16 в українському небі та який у нас з'явився козир у боротьбі
Відразу хочу зазначити, що класичних повітряних боїв, як собі більшість уявляє, між F-16 та його російськими антагоністами - не буде.
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05.08.2024 00:30 Відповісти
а з кабами що будемо робити?
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05.08.2024 02:29 Відповісти
Майте терпіння...
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05.08.2024 10:48 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/ Линия обороны
https://dl-news.defence-line.org/?p=37380 Самолет колесами потерпел аварию горами Азова

... у них есть деятели, которые проявляют креативность и находчивость, рассказывая о том, как они уже сбивают самолеты Ф-16 и даже в доказательство, выкладываю соответствующие фото. И ничего, что фотки б/у и на них изображена авария самолета в США.

Большая часть песен и фильмов со времен совка - прямой плагиат и кстати, марш ВВС - тоже, но никого это не расстраивало. Так почему бы не сказать, что горели презервативы или надувные женщины, выброшенные на свалку. Глядишь, и премию бы получили за находчивость и правильную трактовку политики партии и правительства. А так - ничего веселого: «колесы - насосы» и все.
https://dl-news.defence-line.org/?p=37380
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05.08.2024 10:55 Відповісти
фотожабу "неозброєним" оком видно...
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05.08.2024 12:22 Відповісти
так єти клоуны их в марте 2022 начали ф16 сбивать,это расчитано на упоротых агресивных хомячков орчих домохозяек где то за уралом ,подальше от войны которые,тому биомусору можно и про захват лондона навешать,поверят)))
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05.08.2024 12:41 Відповісти
Не для розумних ті жаби робляться.
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05.08.2024 12:52 Відповісти
10 старих винищувачів...при мінімальній потребі 120-150
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05.08.2024 11:15 Відповісти
Як тільки щось передадуть, одразу воно вже "українське", ну так не дипломатично...
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05.08.2024 12:23 Відповісти
ермак, давай ширину, долготу.
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05.08.2024 13:06 Відповісти
 
 