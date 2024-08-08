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Від ранку ворог атакує Херсон: під вогнем багатоповерхівка. ФОТОрепортаж

З самого раноку 8 серпня 2024 року війська РФ атакують Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, у Центральному районі міста під ударом опинилася багатоповерхівка. Ворожий снаряд "прилетів" по одній з квартир.

"Внаслідок обстрілу оселя повністю зруйнована. На щастя, там не проживали люди, тому ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону

Також читайте: Окупанти обстріляли житловий квартал Херсону: поранено жінку

Як повідомлялося раніше, окупанти атакували дронами Антонівку на Херсонщині, четверо поранених.

Автор: 

обстріл (28449) Херсон (3356)


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