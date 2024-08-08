С утра враг атакует Херсон: под огнем многоэтажка. ФОТОрепортаж

С самого утра 8 августа 2024 года войска РФ атакуют Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в Центральном районе города под ударом оказалась многоэтажка. Вражеский снаряд "прилетел" по одной из квартир.

"В результате обстрела дом полностью разрушен. К счастью, там не проживали люди, поэтому никто не пострадал", - говорится в сообщении.









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Как сообщалось ранее, оккупанты атаковали дронами Антоновку на Херсонщине, четверо раненых.