РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11578 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 540 0

С утра враг атакует Херсон: под огнем многоэтажка. ФОТОрепортаж

С самого утра 8 августа 2024 года войска РФ атакуют Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в Центральном районе города под ударом оказалась многоэтажка. Вражеский снаряд "прилетел" по одной из квартир.

"В результате обстрела дом полностью разрушен. К счастью, там не проживали люди, поэтому никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону

Также читайте: Оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона: ранена женщина

Как сообщалось ранее, оккупанты атаковали дронами Антоновку на Херсонщине, четверо раненых.

Автор: 

обстрел (27129) Херсон (2817)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 