С утра враг атакует Херсон: под огнем многоэтажка. ФОТОрепортаж
С самого утра 8 августа 2024 года войска РФ атакуют Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, в Центральном районе города под ударом оказалась многоэтажка. Вражеский снаряд "прилетел" по одной из квартир.
"В результате обстрела дом полностью разрушен. К счастью, там не проживали люди, поэтому никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, оккупанты атаковали дронами Антоновку на Херсонщине, четверо раненых.
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