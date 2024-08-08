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Викрито директорку підприємства, яке поставило військовій частині неякісні резервуари для палива. Це могло призвести до аварії, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці викрили директорку підприємства у заволодінні 15 млн грн держкоштів на резервуарах для паливо. Підприємство-підрядник постачало в одну з військових частин ємності для зберігання авіаційного палива неналежної якості, що могло призвести до аварій. Наступні 12 років керівниця може провести за ґратами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 50-річну мешканку Житомирської області, керівницю приватного підприємства, викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що між приватним підприємством та однією з військових частин був укладений договір на постачання резервуарів для зберігання авіаційного палива (гасу). Згідно договору, на рахунки підприємства-підрядника були перераховані кошти у сумі понад 15 мільйонів гривень. Натомість, підрядник передав замовнику 36 резервуарів неналежної якості, непридатні для зберігання палива, що було підтверджено відповідними експертизами.

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резервуари для палива
резервуари для палива
резервуари для палива

Підозра зловмисниці

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу - тримання під вартою.

Також правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Автор: 

Нацполіція (15164) махінації (416) паливо (892)


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Поставник неякісних резервуарів називається резерватив!
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08.08.2024 11:50 Відповісти
В першу чергу винен зварювальник в другу чергу винен контролер (мабуть п'яним підписував папери)
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08.08.2024 12:21 Відповісти
Винен директор який створив такий колектив.
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08.08.2024 12:56 Відповісти
який зварювальник? зварювальник чого? Де ти бачиш зварні шви що зварювальника звинувачуєш?
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08.08.2024 15:21 Відповісти
Ти що сліпий придивись вони якраз ідуть посередині , я працював в аналогічній сфері і знаю про що пишу .
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08.08.2024 16:23 Відповісти
може я і сліпий...може ти й працював в "аналогічній"... а я, як людина, яка починала свою трудову біографію зварювальником на кораблебудіному заводі, бачу що фарбу наносили на непідготовлену належним чином поверхню.
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08.08.2024 16:34 Відповісти
а от стосовно шварних швів( на загальному фото) питань нема
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08.08.2024 16:36 Відповісти
36 резервуарів..на фото один...а ще фото невідомо чого де відвалилась фарба і з'явилась іржа...Схоже на повну хуню, а коріння проблеми, скоріш за все, полягає в тому що комусь не підмазали лапу...Бо якби акт прийому-передачі не підписали, то і проблеми не було б...
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08.08.2024 15:20 Відповісти
 
 