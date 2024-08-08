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Разоблачен директор предприятия, который поставил воинской части некачественные резервуары для топлива. Это могло привести к аварии, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители разоблачили директора предприятия в завладении 15 млн грн госсредств на резервуарах для топлива. Предприятие-подрядчик поставляло в одну из воинских частей емкости для хранения авиационного топлива ненадлежащего качества, что могло привести к авариям. Следующие 12 лет руководительница может провести за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 50-летнюю жительницу Житомирской области, руководительницу частного предприятия, разоблачили следователи отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления полиции Львовщины совместно с оперативниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Установлено, что между частным предприятием и одной из воинских частей был заключен договор на поставку резервуаров для хранения авиационного топлива (керосина). Согласно договору, на счета предприятия-подрядчика были перечислены средства в сумме более 15 миллионов гривен. Зато подрядчик передал заказчику 36 резервуаров ненадлежащего качества, непригодные для хранения топлива, что было подтверждено соответствующими экспертизами.

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резервуари для палива
резервуари для палива
резервуари для палива

Подозрение злоумышленнице

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения - содержание под стражей.

Также правоохранители устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.

Автор: 

Нацполиция (16459) махинации (582) топливо (627)


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Поставник неякісних резервуарів називається резерватив!
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08.08.2024 11:50 Ответить
В першу чергу винен зварювальник в другу чергу винен контролер (мабуть п'яним підписував папери)
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08.08.2024 12:21 Ответить
Винен директор який створив такий колектив.
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08.08.2024 12:56 Ответить
який зварювальник? зварювальник чого? Де ти бачиш зварні шви що зварювальника звинувачуєш?
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08.08.2024 15:21 Ответить
Ти що сліпий придивись вони якраз ідуть посередині , я працював в аналогічній сфері і знаю про що пишу .
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08.08.2024 16:23 Ответить
може я і сліпий...може ти й працював в "аналогічній"... а я, як людина, яка починала свою трудову біографію зварювальником на кораблебудіному заводі, бачу що фарбу наносили на непідготовлену належним чином поверхню.
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08.08.2024 16:34 Ответить
а от стосовно шварних швів( на загальному фото) питань нема
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08.08.2024 16:36 Ответить
36 резервуарів..на фото один...а ще фото невідомо чого де відвалилась фарба і з'явилась іржа...Схоже на повну хуню, а коріння проблеми, скоріш за все, полягає в тому що комусь не підмазали лапу...Бо якби акт прийому-передачі не підписали, то і проблеми не було б...
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08.08.2024 15:20 Ответить
 
 