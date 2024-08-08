Разоблачен директор предприятия, который поставил воинской части некачественные резервуары для топлива. Это могло привести к аварии, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители разоблачили директора предприятия в завладении 15 млн грн госсредств на резервуарах для топлива. Предприятие-подрядчик поставляло в одну из воинских частей емкости для хранения авиационного топлива ненадлежащего качества, что могло привести к авариям. Следующие 12 лет руководительница может провести за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 50-летнюю жительницу Житомирской области, руководительницу частного предприятия, разоблачили следователи отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления полиции Львовщины совместно с оперативниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Установлено, что между частным предприятием и одной из воинских частей был заключен договор на поставку резервуаров для хранения авиационного топлива (керосина). Согласно договору, на счета предприятия-подрядчика были перечислены средства в сумме более 15 миллионов гривен. Зато подрядчик передал заказчику 36 резервуаров ненадлежащего качества, непригодные для хранения топлива, что было подтверждено соответствующими экспертизами.

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Подозрение злоумышленнице

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения - содержание под стражей.

Также правоохранители устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.