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У Львові відкрили другий центр рекрутингу української армії. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 серпня, у Сихівському районі Львова відкрили другий центр рекрутингу української армії.

Про це повідомили в Львівській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в Центрі можна дізнатися про вакансії в армії та самому обрати бажану професію у війську. Центр відкрили у співпраці з Міністерством оборони України.

Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець зауважив, що це другий центр у Львові і вже 31-й в Україні.

Центр рекрутингу у Львові

Перший в Україні центр рекрутингу української армії відкрили у Львові в лютому 2024 року. За цей час працівники центру надали понад 2200 консультацій – як особистих, так і в телефонному режимі щодо особливостей та алгоритмів залучення на військову службу. Також налагоджено контакти з понад 100 військовими частинами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перший в Україні центр рекрутингу до ЗСУ відкрили у Львові, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Зараз можливостей у Збройних силах є чимало. Зокрема, у базі рекрутерів центрів рекрутингу по Україні є понад 10 тисяч вакансій.

"Величезна потреба – це медики, психологи, слюсарі, електрики, механіки, тобто є вся мозаїка вакансій, себе знайти може кожен. Головне – поцікавитися, а ми допоможемо", - розповів Бежевець.

Центр рекрутингу у Львові

У міськраді додали, що загалом у Львові уже діє 8 центрів рекрутингу, де можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в армії та поспілкуватися з представниками бригад. Це центри рекрутингу бригади спеціального призначення НГУ "Азов", 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, батальйону "Вовки Да Вінчі", 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", Сил безпілотних систем, та два центри рекрутингу української армії.

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Центр рекрутингу у Львові

Раніше в міноборони повідомляли, що до кінця року планується відкрити 40 рекрутингових центрів.

Автор: 

Львів (3069) Рекрутинг (143)


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Топ коментарі
+3
Рекрутинг завжди краще чим примусова бусифікація п'яними мусорами та ТЦКашніками..Тим більше якщо і надалі будуть гарні новуини надходити з фронтів тим більше хлопців захоче долучитися до спільної перемоги
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08.08.2024 17:04
+3
Перший мабуть не може впоратися з кількістю відвідувачів?
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08.08.2024 17:04
+2
В кінці ви все рівно отримаєте ВОС 100, й попи*дуєте у окоп.
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08.08.2024 17:01
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зеленогеніально.... якщо їх відкрити ще 10 то мобилізація покращиться у 10 разів
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08.08.2024 16:56 Відповісти
В кінці ви все рівно отримаєте ВОС 100, й попи*дуєте у окоп.
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08.08.2024 17:01 Відповісти
Рекрутинг завжди краще чим примусова бусифікація п'яними мусорами та ТЦКашніками..Тим більше якщо і надалі будуть гарні новуини надходити з фронтів тим більше хлопців захоче долучитися до спільної перемоги
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08.08.2024 17:04 Відповісти
Чуть не прочитав " У Льгові..."
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08.08.2024 17:24 Відповісти
Перший мабуть не може впоратися з кількістю відвідувачів?
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08.08.2024 17:04 Відповісти
теж така думка зразу з'явилась. просто треба пристроїти рідню на теплі місця з великою з.п. Оклад мінімум 50к, а робота ну прямо скажем неважка і ніякої відповідальності.
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08.08.2024 18:40 Відповісти
Порада. Якщо ви не впевнені, що зможете штурмувати посадку - запитайте вакансії водіїв, екскаваторників, бульдозеристів, кранівників. Військові виконують величезні фортифікаційні роботи, такі професії потрібні також.
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08.08.2024 17:10 Відповісти
Після 2-х років бусифікації нарешті дійшло ?
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08.08.2024 17:29 Відповісти
А на кордоне пусто и это в пик отпусков в ЕС так как полученное второе гражданство для ТЦК не катит.
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08.08.2024 17:29 Відповісти
а коли це ви його вже встигли отримати.....зелений недоумок тільки сьогодні про це прогундосив
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08.08.2024 17:35 Відповісти
В Україні з'явилася "українська армія"?

Я щось думав, що з 1991 року в Україні існують ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
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10.08.2024 10:03 Відповісти
 
 