У Львові відкрили другий центр рекрутингу української армії. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 серпня, у Сихівському районі Львова відкрили другий центр рекрутингу української армії.

Про це повідомили в Львівській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в Центрі можна дізнатися про вакансії в армії та самому обрати бажану професію у війську. Центр відкрили у співпраці з Міністерством оборони України.

Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець зауважив, що це другий центр у Львові і вже 31-й в Україні.

Перший в Україні центр рекрутингу української армії відкрили у Львові в лютому 2024 року. За цей час працівники центру надали понад 2200 консультацій – як особистих, так і в телефонному режимі щодо особливостей та алгоритмів залучення на військову службу. Також налагоджено контакти з понад 100 військовими частинами.

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Зараз можливостей у Збройних силах є чимало. Зокрема, у базі рекрутерів центрів рекрутингу по Україні є понад 10 тисяч вакансій.

"Величезна потреба – це медики, психологи, слюсарі, електрики, механіки, тобто є вся мозаїка вакансій, себе знайти може кожен. Головне – поцікавитися, а ми допоможемо", - розповів Бежевець.

У міськраді додали, що загалом у Львові уже діє 8 центрів рекрутингу, де можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в армії та поспілкуватися з представниками бригад. Це центри рекрутингу бригади спеціального призначення НГУ "Азов", 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, батальйону "Вовки Да Вінчі", 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", Сил безпілотних систем, та два центри рекрутингу української армії.

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Раніше в міноборони повідомляли, що до кінця року планується відкрити 40 рекрутингових центрів.