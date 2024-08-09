Росіяни вдарили по промзоні Курахівської громади Донеччини, виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі атакували Курахівську громаду, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні після опівночі відбувся обстріл с. Веселий Гай зі ствольної артилерії, пошкоджено 3 приватні житлові будинки, елекричні мережі...
Пізніше ворог обстріляв м. Гірник зі ствольної артилерії. В зоні ураження промзона міста. Внаслідок обстрілу виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих та загиблих внаслідок ворожого обстрілу немає.
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