Внаслідок обстрілу Селидового на Донеччині 2 людей загинули та ще 11 поранені, серед них дитина (оновлено)
Ввечері 8 серпня росіяни скинули авіабомбу на Селидове Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу 2 людини загинули і 7 поранені.
"Це вже друга така смертоносна атака на цивільних за день — нагадаю, вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці. Не можна недооцінювати жорстокість і підступність ворога! Бережіть себе! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.
Згодом очільник ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до 11. Серед них — дитина 2019-го року народження.
Як повідомлялось раніше, зранку 8 серпня 2024 року війська РФ ударили по приватному сектору Костянтинівки Донецької області.
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