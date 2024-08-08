Рашисти вдарили по приватному сектору в Костянтинівці: дві людини загинули. ФОТО

Зранку 8 серпня 2024 року війська РФ ударили по приватному сектору Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 2 людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку - поцілили у приватний сектор. За попередньою інформацією, використали артилерію.

На місці удару поліція документує всі обставини цього злочину", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що російські окупаційні війська протягом доби 18 разів обстрілювали Донецьку область, внаслідок чого загинули 2 особи, 4 поранено.