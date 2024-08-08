Доба на Донеччині: 2 особи загинули, 4 - поранено. Рашисти 18 разів били по області
Російські окупаційні війська протягом доби 18 разів обстрілювали Донецьку область, внаслідок чого загинули 2 особи, 4 поранено.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район
2 будинки та будівлю підприємства пошкоджено у Богоявленці Вугледарської громади.
Покровський район
Внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 2 приватних будинки у Кураховому, ще 1 - в Успенівці. У Промені Гродівської громади поранено людину. Також 1 людина поранена у Новогродівці.
Краматорський район
У Торському Лиманської громади 3 будинки зруйновано і 3 пошкоджено. Під вогнем околиці Миколаївської і Костянтинівської громад. В Іллінівській громаді у Плещіївці поранено людину і пошкоджено будинок, у Зорі пошкоджено 8 об'єктів.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. Торецьк зазнав чотирьох авіаударів. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
Протягом доби окупант 18 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 944 людей, зокрема 197 дітей.
За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Михайлівці. Ще 4 людини в області дістали поранення.
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