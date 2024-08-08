Доба на Донеччині: 2 особи загинули, 4 - поранено. Рашисти 18 разів били по області

Російські окупаційні війська протягом доби 18 разів обстрілювали Донецьку область, внаслідок чого загинули 2 особи, 4 поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

2 будинки та будівлю підприємства пошкоджено у Богоявленці Вугледарської громади.

Покровський район

Внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 2 приватних будинки у Кураховому, ще 1 - в Успенівці. У Промені Гродівської громади поранено людину. Також 1 людина поранена у Новогродівці.

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Краматорський район

У Торському Лиманської громади 3 будинки зруйновано і 3 пошкоджено. Під вогнем околиці Миколаївської і Костянтинівської громад. В Іллінівській громаді у Плещіївці поранено людину і пошкоджено будинок, у Зорі пошкоджено 8 об'єктів.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. Торецьк зазнав чотирьох авіаударів. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Протягом доби окупант 18 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 944 людей, зокрема 197 дітей.

За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Михайлівці. Ще 4 людини в області дістали поранення.

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