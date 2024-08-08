Сутки на Донетчине: 2 человека погибли, 4 - ранены. Рашисты 18 раз били по области

Российские оккупационные войска в течение суток 18 раз обстреливали Донецкую область, в результате чего погибли 2 человека, 4 ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

2 дома и здание предприятия повреждены в Богоявленке Угледарской громады.

Покровский район

В результате обстрелов РФ повреждены 2 частных дома в Курахово, еще 1 - в Успеновке. В Луче Гродовской громады ранен человек. Также 1 человек ранен в Новогродовке.

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Краматорский район

В Торском Лиманской громады 3 дома разрушены и 3 повреждены. Под огнем окраины Николаевской и Константиновской громад. В Ильиновской громаде в Плещеевке ранен человек и поврежден дом, в Заре повреждены 8 объектов.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и многоэтажка. Торецк подвергся четырем авиаударам. В Сиверске повреждены 2 дома.

В течение суток оккупанты 18 раз обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуированы 944 человека, в том числе 197 детей.

За сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области - в Михайловке. Еще 4 человека в области получили ранения.

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