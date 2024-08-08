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Рашисты ударили по частному сектору в Константиновке: два человека погибли. ФОТО

Утром 8 августа 2024 года войска РФ ударили по частному сектору Константиновки Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 2 человека погибли в результате обстрела Константиновки.

"Россияне обстреляли город сегодня утром - попали в частный сектор. По предварительной информации, использовали артиллерию.

На месте удара полиция документирует все обстоятельства этого преступления", - говорится в сообщении.

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Обстріл Костянтинівки

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупационные войска в течение суток 18 раз обстреливали Донецкую область, в результате чего погибли 2 человека, 4 ранены.

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642) Константиновка (1742)


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Жодного дня не проходить що б рашиські терористи не воювали з мирним населенням ,це не армія ,це злочинна здичавіла орда.
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08.08.2024 11:10 Ответить
 
 