Рашисты ударили по частному сектору в Константиновке: два человека погибли. ФОТО
Утром 8 августа 2024 года войска РФ ударили по частному сектору Константиновки Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 2 человека погибли в результате обстрела Константиновки.
"Россияне обстреляли город сегодня утром - попали в частный сектор. По предварительной информации, использовали артиллерию.
На месте удара полиция документирует все обстоятельства этого преступления", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупационные войска в течение суток 18 раз обстреливали Донецкую область, в результате чего погибли 2 человека, 4 ранены.
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володимир омельянов
показать весь комментарий08.08.2024 11:10 Ответить Мне нравится 3
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