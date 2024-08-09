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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: двоє загиблих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог 46 разів обстріляв 33 населені пункти Сумської області,  зафіксовано 130 ударів. Переважно використовували КАБи, артилерію, міномети, гранатомети, а також завдавали ударів FPV-дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Внаслідок обстрілів загинув 6-річний хлопчик та його 23-річний брат. Поранень зазнали шість мирних мешканців. Пошкоджено три школи, 17 житлових будинків, пошту, три приватні автівки, господарські та адміністративні приміщення агрофірми", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілів Сумщини 8 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 8 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 8 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 8 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 8 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 8 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 8 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 8 серпня

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674)


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09.08.2024 10:54 Відповісти
 
 